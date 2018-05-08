Больше читать и рисковать: топ-менеджер Intellias о том, что посоветовал бы себе 10 лет назад

Вице-президент по маркетингу и продажам компании Intellias Виктор Гайдин делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Не могу сказать, что жалею о каких-то своих принятых или не принятых решениях в прошлом. Я бы себе посоветовал продолжать в том же духе, немного больше экспериментировать, не бояться рисковать, больше читать, разумнее использовать свое свободное время, которого тогда было много, а сейчас мало.

2. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?

Я не могу выделить кого-то одного, потому что не люблю создавать кумиров. У всех успешных бизнесменов прослеживается общая черта – они умеют много лет фокусироваться на любимом деле, строить его, улучшать и делать это, несмотря на все обстоятельства, которые им мешают.

3. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма, вы сказали, что сделали правильный выбор?

Это зависит от того, чем именно занимается человек. Однако, если выделить какие-то общие черты, то могу сказать, что мне нравятся сотрудники, у которых я могу чему-то научиться больше, чем они у меня. Те, которые умеют расти и развиваться, брать инициативу и доводить дело до конца. Быть внимательными к деталям, но не забывать об общей картине.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Кадр из фильма Марсианин/© Scott Free Productions

Очень люблю Марсианина – и книгу, и фильм. Книга лучше, но фильм также крут. Он вдохновляет совсем по-другому подходить к задачам, которые, на первый взгляд, выглядят неразрешимыми. Человек застрял на Марсе и, на первый взгляд, не имеет возможности вернуться на Землю. Но он решает проблему за проблемой и таки попадает домой. Это очень крутая история, которая вдохновляет.

Кадр из фильма Коко/© Walt Disney Pictures

Последний фильм, который мне очень понравился, это мультфильм Коко, на который я ходил в кино вместе со своим четырехлетним сыном. Он нам обоим понравился одинаково сильно, это, пожалуй, только Pixar так умеет, чтобы нравилось одновременно и взрослым, и совсем маленьким детям.

Для просмотра могу еще порекомендовать YouTube-канал CrashCourse. Там есть набор из десятков видео-курсов на разную тематику – от химии до мировой истории, социологии и даже искусства кино. Очень интересно для расширения кругозора, для общего развития и информация подается в понятной и очень интересной форме – наверное именно так должно выглядеть образование в 21 веке.

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Что касается книг, могу назвать свою любимую на профессиональную тематику. Это Легко не будет. Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов (The Hard Thing About Hard Things, в украинском переводе – Безжальна правда про нещадний бізнес) Бена Хоровица. В ней в формате историй рассказывается, через что приходится пройти человеку, строящему многомиллиардный бизнес. Читая, понимаешь, что там 10% везения, 10% мастерства, и 80% силы воли, которая заставляет двигаться вперед, несмотря ни на какие обстоятельства. Также советую почитать книги Джима Коллинса, у него все хорошие.

5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Надо заниматься тем, что любишь, и тем, что вдохновляет. Надо уметь переключаться на другие вещи, потому что, если любимого дела слишком много – это может утомлять. Нужно пробовать что-то новое и уметь говорить "нет" тому, что тебе больше не нравится и во что больше не веришь. А из стандартного – нужно уметь вовремя уходить в отпуск и стараться проводить время с семьей.

6. Где искать вдохновение?

Меня очень вдохновляют путешествия. А для вдохновения именно в работе помогают конференции. На них можно заводить интересные знакомства и можно понять, чем живет индустрия. Но их должно быть не более нескольких в год, иначе они начинают сливаться в одну и ты перестаешь понимать, для чего на них ходишь.