Почему Украине лучше принять Таможенный кодекс ЕС, чем «европеизировать» отдельные статьи своего таможенного законодательства? 1 июня, 09:00 Партнерский проект depositphotos

Как должно «европеизироваться» украинское таможенное законодательство? Шаг за шагом, путем «ямочного ремонта», или лучше сразу «перестелить дорогу», заменив национальное таможенное законодательство европейским? Ответ на этот вопрос зависит от задачи, которую ставит перед собой Украина. Если еще год назад главным ориентиром здесь было Соглашение об ассоциации с ЕС, то в июне 2022 года ситуация изменилась. Статус кандидата на членство в ЕС установил новые требования в области развития таможенного законодательства.

Витянис Алишаускас международный эксперт по вопросам таможни Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM)

«Гармонизация» VS «полное согласование»

Когда мы говорим «Евросоюз», то помним, что начинался он с Таможенного союза, который расширился до экономического союза, потом стал денежным союзом — и, наконец, тем Евросоюзом, который мы знаем сейчас.

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Путь Украины в ЕС начинается с Таможенного союза. Поэтому таможенная составляющая в контексте вступления в ЕС — одна из ключевых.

Активная работа по согласованию украинского законодательства с европейским началась в 2015 году, после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Это соглашение предусматривало «гармонизацию» законодательства. На практике это означало введение в национальное законодательство набора норм, которые позволяли бы Украине постепенно присоединяться к ключевым конвенциям, программам, системам и процедурам Таможенного союза. Это заложило рамку изменений и стало первым этапом системного движения Украины в ЕС в законодательном поле. То, что этот «первый уровень» задачи был пройден на отлично, стало одной из предпосылок того, что Украина получила статус кандидата на членство в ЕС.

После того как 24 июня 2022 года Украина получила этот статус, задачи в области таможенного законодательства были переведены на уровень выше: «полное согласование». Такая формулировка фигурирует, в частности, в Выводах Еврокомиссии от 1 февраля 2023 года в контексте подготовки Украины к членству в ЕС. Более того: в этом документе законодательное направление стоит на первой позиции среди «домашних заданий» Украины.

Как достичь этого «полного согласования» законодательства, которое теперь есть среди обязательных условий вступления в ЕС? Достаточно ли будет «ямочного ремонта» национального законодательства или нужно «перестелить дорогу», построить ее в соответствии с «техтребованиями» Таможенного союза, в который Украина кандидирует? Какие главные его составляющие и какой алгоритм действий может дать самый быстрый результат?

4 главных составляющих «полного согласования»

ЕС имеет свое таможенное законодательство, которое прямо и обязательно действует во всех странах ЕС. А Еврокомиссия следит за тем, чтобы это законодательство было одинаково имплементировано и действовало на должном уровне в каждой из стран Евросоюза. Принимая в свои ряды нового участника, страны ЕС заинтересованы, чтобы он был партнером, который эффективно и стабильно работает в рамках обязательного для всех законодательного поля в рамках единого Таможенного союза.

Опираясь на анализ экспертов EU4PFM и на собственный опыт, назову такие главные составляющие «полного согласования» законодательства, которое сейчас является задачей для Украины.

1. Терминология.

Она должна быть не просто родственной, а идентичной, причем во всех нормативно-правовых актах, имеющих отношение к таможенному делу. Речь идет не только о самих терминах, но и о том, что они означают. Например, сейчас один термин «внутренний транзит» имеет разный смысл в европейском и украинском законодательстве. А отличная формулировка определенных положений таможенного законодательства Украины затрудняет оценку их соответствия таможенному законодательству ЕС. Партнеры в ЕС хотят иметь гарантии, что украинские таможенные органы и бизнес будут хорошо знакомы с положениями таможенного законодательства ЕС и готовы будут их применять со дня вступления Украины в ЕС.

Таким образом, Украина должна «прошить» все свое таможенное законодательство той же терминологией, которая есть в европейском. Даже незначительные расхождения провоцируют коллизии, а, следовательно, могут стать помехой для положительного заключения о готовности Украины к вступлению в ЕС.

2. Правовая архитектура.

Таможенное законодательство ЕС имеет свою структуру, логику построения. Положения Таможенного кодекса Украины часто намного более детализированы, чем соответствующие положения ТК ЕС и соответствующих нормативно-правовых актов, которые являются более широкими и гибкими. Зато детализация в европейском законодательстве сосредоточена в актах низшего уровня, что позволяет более оперативно вносить необходимые изменения в случае необходимости. Разница в архитектуре может помешать синхронному развитию законодательства.

Поэтому, когда мы будем осуществлять перенос европейских таможенных норм в украинское законодательство, важно сначала установить правовую архитектуру — то есть создать схему, которая отражает, какие правовые акты ЕС в какие национальные правовые акты будут перенесены.

3. Возможность синхронного развития законодательства.

Как известно, в рамках выполнения Соглашения об ассоциации большинство положений украинского таможенного законодательства было согласовано с европейским. Однако законодательство — это не только набор правил, существующий «здесь и сейчас», но и «живой» организм, который постоянно развивается. Поэтому путь и в дальнейшем пошагово приводить отдельные нормы национального законодательства к европейскому, реагируя на изменения, — это постоянно догонять поезд, который все время едет. Выход из этого заколдованного круга — в том, чтобы иметь законодательство, подобное по правовой архитектуре, которое можно развивать синхронно с европейским.

4. Синхронное развитие ІТ-систем.

Современные таможенные процедуры невозможно выполнять без соответствующих ІТ-систем — они являются обязательными в ряде таможенных процессов. Перечень этих систем (их 17), их функции и динамика развития прописаны в таможенном законодательстве ЕС, в специальном документе MASP-C (Multi-Annual Strategic Plan For Electronic Customs). Чтобы обеспечивать таможенные процессы так же, как это есть в ЕС, Украина должна иметь законодательство, которое позволит синхронно развивать таможенные ІТ-системы — в том числе и планировать процесс развития. Ведь для того, чтобы эти системы заработали, их нужно не только легализовать законодательно, но также и предусмотреть время на создание (или адаптацию). Чем более подобными будут законодательные системы стран — участниц Таможенного союза, тем проще будет сотрудничать.

По какому алгоритму это сделать быстрее всего?

По мнению экспертов стран ЕС, в этой ситуации наиболее целесообразным представляется как можно быстрее начать разработку нового Таможенного кодекса Украины, который бы максимально основывался на положениях Таможенного кодекса ЕС.

В развитие этой идеи эксперты EU4PFM предложили целостную Концепцию по внедрению законодательства ЕС в Украине, которая предусматривает задачу «полного согласования» таможенного законодательства. Концепция предлагает алгоритм действий, который, по нашему мнению, как можно быстрее приведет к желаемому результату. Она включает следующие составляющие.

● Перечень из 65 нормативных актов и той части из них, которые рекомендуется приоритетно перевести на украинский язык. Это важнейшие законодательные акты, составляющие acquis Таможенного союза. Для разработки нового Таможенного кодекса Украины прежде всего нужно сделать на украинский язык высококачественные профессиональные заверенные переводы базовых актов из пакета законодательных актов, связанных с имплементацией Таможенного кодекса ЕС. Это позволит усовершенствовать украинскую таможенную терминологию, в частности термины, соответствующие тем, которые используются в acquis Таможенного союза. Позже эта терминология может быть использована для перевода остальных и вновь принятых правовых актов, применяемых в сфере Таможенного союза.

Когда Украина присоединится к ЕС, украинская версия законодательства будет обязательной. Поэтому рационально начать процесс уже сейчас.

● Дорожная карта. Это правовые и соответствующие изменения, необходимые для принятия acquis Таможенного союза в Украине.

● Схема «правовой архитектуры» национального таможенного законодательства (до и после вступления Украины в ЕС). По мнению экспертов, целесообразно начать работу по разработке так называемой правовой архитектуры национального таможенного законодательства, описывающей, какие положения acquis Таможенного союза должны быть перенесены в правовые акты, принятые парламентом, а какие могут быть частью вторичного законодательства (например, постановления Кабинета Министров или приказы компетентных органов).

● Схема положений нового Таможенного кодекса и его структура.

Это рекомендации, на которые можно опираться при разработке основного таможенного документа страны.

Концепция была представлена Минфину и Гостаможслужбе. Мы рады, что Минфин запланировал перевод Таможенного кодекса ЕС. Также утвержден Стратегический план цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Гостаможслужбы Украины на 2023 год; стратегический план по ИТ на 2023−2026 годы будет базироваться на европейском документе MASP-C. Это позволяет с оптимизмом смотреть на возможности синхронизации развития таможенных ІТ-систем Украины и ЕС. Пока — в перспективе, поскольку сейчас в Украине внедрено только одно из 17 ІТ-решений, необходимых для вступления в ЕС, — NCTS.

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Подытожу сказанное.

После принятия заявки на членство в ЕС требования к Украине в области таможенного законодательства стали более жесткими: оно должно быть 1:1 с европейским.

Предварительный этап «гармонизации» пройден успешно; без этого Украина не стала бы страной-кандидатом. Прогресс невероятный. Сложно поверить, что такие результаты достигнуты в условиях войны и пандемии коронавируса. За этим результатом стоят огромные усилия госслужащих и партнеров-проектов. Порой это была работа 7/24. Теперь вы на лигу выше, перед вами — более сложная задача. Надо выбрать лучший путь для ее выполнения.

Точечные изменения в законодательство — хорошие новости в краткосрочной перспективе. Они необходимы будут еще некоторое время, — но только для того, чтобы процесс не останавливался, пока будет запущен следующий этап. Если рассматривать в более длинной перспективе, вступления Украины в ЕС, то путь точечных изменений не является перспективным. Для «полного согласования» нужна идентичность терминологии и ее контента, правовой архитектуры, и, как следствие, возможность синхронного развития законодательства и ІТ-систем в будущем. Путь к этому — качественный, профессиональный перевод европейского законодательства и принятие на его основе документов по образцу европейских.

Поэтому первая стратегическая задача для Украины в таможенной сфере в контексте вступления в ЕС — это перевод и принятие нового Таможенного кодекса, основанного на Таможенном кодексе ЕС. А вторая — внедрение 17 ІТ-решений в течение 5-летнего срока. Европейские партнеры готовы помогать Украине в этом.