"Все надо делать вовремя": основатель компании Шериф о том, что посоветовал бы себе 10 лет назад

Генеральный директор и основатель холдинга охранных предприятий Шериф Дмитрий Стрижов делится своими советами, а также рассказывает о книгах и фильмах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Двадцать лет назад я дал бы себе совет, что все надо делать вовремя, не откладывая на когда-то, когда появятся время или деньги. Вовремя учить иностранные языки, вовремя рожать детей, вовремя заниматься спортом. Если что-то не сделал вовремя, потом почти нереально найти время и вернуть упущенную возможность. В моем случае я вовремя не изучил иностранный язык.

2. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?

Ли Куан Ю – успешный государственный деятель (можно сказать, и бизнесмен). Созданные им государственные предприятия все успешные и прибыльные. То, что он сделал без предпринимательской смекалки сделать невозможно. Поучиться можно самоотдаче и непреклонной воле. Это гений расчета и стратегического планирования.

Михаил Иванов, живет в Америке основатель Smart Reading – библиотеки лучших нон-фикшн книг в формате саммари, тренер по триатлону. Дважды участвовал в чемпионате Мира Ironman на острове Кона. Отличный пример, как сочетать бизнес и хобби.

Дмитрий Черницкий / © Run Ukraine via Facebook

Дмитрий Черницкий – создатель компании Run Ukraine – организатор марафонов и полумарафонов в Украине. Дмитрий – отличный пример "украинской мечты". Его проект несет успех не только ему, а также дает возможность стать лучшей версией себя всем участникам забегов.

3. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Он не должен залипать на привычном, не должен бояться бросать себе вызов и выходить из зоны комфорта, он должен на регулярной основе саморазвиваться. Он должен быть "живым-настоящим"!

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Фото: readwithalice via Instagram

Ли Куан Ю Сингапурская история – считаю, что мемуары должны прочесть все, кто идет в депутаты или на государственную службу и сдать экзамен на уровень знаний. Отличный учебник: как работать во благо страны и, соответственно, во благо своей семьи, как жителей этой страны. А не наоборот – работать на госслужбе во благо семьи, а семья давно живет в другой стране.

Ицхак Адизес – все его книги заслуживают, чтобы их прочли. Меня наиболее впечатлила Управление жизненным циклом корпораций.

Кадр из фильма Человек, который изменил все / © Columbia Pictures

Человек, который изменил все – фильм снят по книге Майкла M. Льюиса, изданной в 2003 году, о бейсбольной команде Окленд Атлетикс и ее генеральном менеджере Билли Бине. Его цель — создать конкурентоспособную бейсбольную команду, несмотря на отсутствие больших финансовых возможностей.

5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

В данном случае необходимо придерживаться советов Стивена Кови, которые он изложил в гениальном труде Семь навыков высокоэффективных людей. Необходимо в жизни соблюдать баланс времени между работой, семьей, друзьями, хобби, развитием. Ни одна из сфер вашей жизни не должна быть возведена в ранг "идола", ради которого вы чем-то жертвуете.

6. Где искать вдохновение?

В семье. В общении с окружающими. В себе. В книгах. Необходимо научиться расслабляться, отпускать мысли, общаться с семьей и друзьями, научиться слушать и слышать себя!

"Книга – единственный оставшийся посредник, неразрушенный мирским: все остальное, попадающее нам в зрачки, манипулирует нами с помощью рекламы" – Нассим Николас Талеб.

И ключевое – чтобы во всех областях вашей жизнедеятельности была поставлена цель!!! Цель – при мысли о ней должен повышаться пульс, она должна быть дерзкой и труднодостижимой. Достигнув ее, выходишь на новый уровень!

Приглашаем принять участие в спецпроекте #ДелимсясНВ топ-менеджеров украинских компаний и владельцев среднего/крупного бизнеса. Если вы готовы ответить на наши вопросы – пишите нам на bewithnv@nv.ua