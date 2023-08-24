Два измерения победы: материальная и духовная модернизация 24 августа, 10:00 Они приближают победу

Многие разговоры о нашем будущем начинаются с вопросов: «Какой будет Украина после победы и как мы будем восстанавливать страну?» Однако такая формулировка не дает ответа, как приближать победу, и отправляет общество в пассивное ожидание благ где-то в будущем

Фото: Андрей Мацола, украинский бизнесмен, основатель Первой приватной броварни, меценат

Строить новую страну надо уже, побеждая врага.

Два измерения этой работы — материальное и духовное — в разной степени актуализированы и осмыслены. Украина уже заручилась мощной международной финансовой поддержкой для восстановления экономики. Она будет расти на пути к интеграции в ЕС. Но ни одно государство не сможет дать Украине столько средств, сколько нам нужно для преодоления последствий российской агрессии. Поэтому рассчитывать можем только на частные инвестиции. Сколько их будет, это уже зависит не от правительств стран наших партнеров, а исключительно от нашего правительства и нас самих — украинского бизнеса и гражданского общества.

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Риски безопасности очевидны, нет смысла о них говорить. Частные деньги придут завтра, когда одержим победу и наступит мир. Но создавать условия для инвестиций надо было начать еще вчера.

Еще 10−15 лет назад нам казалось, что мы мощный транзитный хаб между Западом и Востоком и это неисчерпаемый источник наших валютных доходов. Сегодня очевидно, что цивилизованный мир завершается на восточной границе Украины, а дальше — тупик и аппендикс человечества. Потеряв за время войны множество естественных конкурентных преимуществ, Украина может сама создать большое рукотворное преимущество — уникальный бизнес-микроклимат, настолько привлекательный, что как мощный магнит будет притягивать таланты и капитал. Этот магнетизм должен возникнуть еще до того момента, когда стихнет последняя пушка российско-украинской войны.

Но я вижу гораздо более серьезный духовный вызов — единство.

Несмотря на все ужасы, которые принесла война в Украину, она в один момент сплотила украинцев против врага больше, чем усилия всех политиков и интеллектуалов за последние 30 лет. Эта энергия единства сделала то, чего не ждал никто в мире, — страна, которой давали три дня после вторжения России, выстояла и отбросила врага сначала от Киева, затем с Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, Херсонщины и продолжает освобождать свои территории.

Эмоциональный порыв к общему сопротивлению — очень действенное топливо, однако оно сгорает. Мы видим больше споров в соцсетях, чувствуем напряжение между разными социальными группами, видим, как уже начинают меряться вкладом в борьбу и уровнем перенесенных страданий. В эти трещинки враг пытается закладывать клинья и бить по самому больному.

Боль создает лишь одну возможную эмоциональную реакцию — агрессию и жажду ответить. Когда этот ответ направлен против врага — мы побеждаем. Когда враг направляет этот ответ внутрь нас — мы слабеем.

Украина будущего — это страна, где разность и разнообразие должны стать силой.

Периоды нашего наибольшего единства обрамлены общим бытием и действиями на Майданах, борьбой против врага в АТО и в сегодняшней полномасштабной войне. На 10-м году войны мы как никогда нуждаемся в единстве — потому что только оно позволяет продолжать движение к победе против орды, которая превосходит количественно, в вооружении и военном оборудовании.

Мы не сможем строить новую страну, не создав новую основу для солидарности — единства в разнообразии. Не почувствовав силу нового бытия во взаимном дополнении друг друга. Нам предстоит найти формулу, в которой инаковость украинцев, проведших 10 лет в оккупации, не ослабит нас. Нам предстоит найти способ работать в международных командах. Мы должны стать сильными в этой открытости к инаковости.

Единство в разнообразии — это идея победы, украинский плавильный котел (melting pot) как духовная основа силы на базе трех ценностей: свободы, достоинства и справедливости.