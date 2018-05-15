Власть на рынке переходит к потребителю – создатель крупной косметической марки

Создатель известной косметической марки Novexpert Сирил Телинж рассказал, как запустить косметический стартап с новым подходом, выжить и добиться успехов на перенасыщенном агрессивном рынке.

За последний год на парфюмерно-косметическом рынке Украины появляется все больше новых марок. Одна из них - французский стартап Novexpert.

Компанией управляют не маркетологи, а исследователи, поэтому ценообразование зависит от состава продукта, а не от упаковки или рекламы, что уже вызывает удивление.

Как удалось раскрутить такой непривычный для косметического рынка проект, НВ Бизнес рассказал CEO и основатель Novexpert Сирил Телинж.

— Вы работали на большие компании, делали интересные продукты, получали хорошие деньги. Зачем вам понадобился собственный бренд?

— Все просто, вы будете очень удивлены, поскольку это не деловой ответ. Двадцать лет назад мы с коллегами создали свою исследовательскую лабораторию только потому, что нам не нравился бизнес. По нашему мнению, бизнес делает людей очень агрессивными, они думают только о деньгах, долгосрочных и краткосрочных прибылях. Как бы наивно это не выглядело, но мы хотели создать собственный мир, в котором прибыль – это необходимость, а не цель. Например, в нашей компании мы не считаем, что должны расти. Даже круто, что компания остается такой же, как была. Для нас первоочередная цель – защитить себя от агрессивности бизнеса. Это звучит странно, но сейчас это супермодно. Мы же придумали это 20 лет назад.

— Каким образом вы защищаете компанию на таком достаточно агрессивном рынке?

— У нас специфические правила. Во-первых, 40-50% сотрудников могут работать на дому. Во-вторых, мы принимаем решения голосованием. В-третьих, если мы получаем прибыль, мы ее делим не только среди учредителей и инвесторов, а среди всех сотрудников, причем поровну – каждому достанется одинаковая сумма, будь то начальник или уборщица. Еще мы не хотим становиться большой компанией. В таком случае будет сложно сохранить эти принципы и хорошую атмосферу. Если у нас будет более ста сотрудников, то я уйду из компании, не зависимо от того, что я ее основатель.

— Вы утверждаете, что вам удалось построить бизнеса с человеческим лицом. И как же?

— Мы хотим иметь право говорить людям нет. Например, некоторым розничным сетям, с которыми не будем сотрудничать из-за того, что с ними не получится наладить настоящие человеческие отношения. С крупным покупателем возможны исключительно агрессивные отношения в духе «бизнес – это бизнес». С другой стороны, за такой выбор нужно платить, и каждый твой отказ может повлиять на твое дело. Мы много работаем, поскольку хотим сохранить нашу свободу.

— Сейчас существует два абсолютно разных тренда. Первый пришел из Кореи: когда покупателям предлагают огромное количество косметических средств, которые нужно накладывать одно на другое. Второй тренд – европейский: когда покупают минимум продуктов – только самое необходимое и хорошего качества. За чем будущее?

— Да, это так. Я не буду говорить о будущем, я этого не знаю. Но могу рассказать о своих ощущениях. Мы с коллегами единодушны и считаем, чем меньше косметики, тем лучше. Своих покупателей мы ни в коем случае не подталкиваем к тому, чтобы приобретать слишком много продуктов по уходу за кожей. Мы предлагаем выбрать от одного до, максимум, трех средств для ежедневного ухода. Только выбирать их правильно и менять в зависимости от времени года.

Если мы получаем прибыль, мы ее делим не только среди учредителей и инвесторов, а среди всех сотрудников

Что касается Кореи, то профессиональные издания пишут, что там наибольшая концентрация людей с чувствительной кожей. Я не знаю, связано ли это с количеством используемых косметических продуктов. Люди – это, в первую очередь, люди, а уже потом потребители. Я никогда не буду советовать купить десяток продуктов Novexpert и использовать их одновременно. С точки зрения дерматологии, когда наносишь на кожу десять продуктов, то вдобавок наносишь десятикратную порцию консервантов. Мне кажется, что это слишком много.

— Каковы сейчас тренды на мировом косметическом рынке?

— Их слишком много. Один – не новый, но он все время набирает обороты. Это поиск натуральных, органических продуктов. Речь о настоящих препаратах, сертифицированных Ecocert, Cosmos Standard, NaTrue. Мы действительно натуральные. Второй тренд – космецевтика. Это косметика, разработанная докторами. Все больше людей делают инъекции и поэтому верят в продукты с эффективными компонентами в правильной концентрации, которые создают врачи.

— Чем можно удивить современного клиента?

— Клиенты ждут от марок честности и прозрачности. Думаю, назревает революция – переход власти в руки потребителей, но для этого им нужно учиться. Например, на нашем обновленном сайте будет ссылка на приложение, которое анализирует формулы средств, что поможет самостоятельно изучать состав покупки. Людям нужно знать правду. Когда клиент говорит, что курит и ест много мяса, при этом спрашивает совета по уходу за кожей, то мы отвечаем, что косметика тут не поможет. Сначала нужно изменить образ жизни, заняться здоровьем – физическим и психическим, а потом уже рассчитывать на кремы и сыворотки.

— Novexpert – это большой стартап. Вы считаете что он у вас получился?

— Компании всего девять лет – это детский возраст. Novexpert быстро развивается, но мы не хотим двигаться слишком быстро. Наш секрет в том, что мы пытаемся быть другими: уделяем много внимания сотрудникам, хотим оставаться одной семьей, работать в удовольствие, а не просто делать деньги. Мы много общаемся, обмениваемся идеями, голосуем все вместе. Я видел много компаний, где власть сосредоточена у финансистов или маркетологов. В Novexpert власть – в руках ученых, которые создают формулы. Король и королева нашей компании – не финансы и маркетинг, а именно формулы. Это, по-настоящему, ново. Сейчас марки предпочитают меньше вкладывать в продукт и больше в сохранность инвестиций. Проще заплатить кинозвездам, которые будут рекламировать продукцию, и все быстро сработает. Думаю, расчет на долгосрочную перспективу – это настоящая роскошь.

— Что вы посоветуете людям, которые думают о собственном бизнесе в этой области?

— Мне кажется, необходимо придерживаться изначальной идеи. Ключевой момент – зачем вы создаете стартап. Лично я не хочу работать только за деньги, а хочу верить в мой продукт. Кроме того, хочу работать в комфортной обстановке, без каких-либо столкновений между амбициозными людьми, без ссор и склок. И еще важно помнить, что вести бизнес – это не противостоять планете и не уничтожать конкурентов. В бизнесе можно и нужно быть счастливым.