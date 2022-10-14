«Жизнь продолжается». Три истории сотрудничества украинского бизнеса во время войны 14 октября, 11:30 Партнерский проект ТЦ METRO Почайна

В рамках спецпроекта METRO Украина ко Дню предпринимателя рассказываем об опыте успешного сотрудничества трех бизнесов до и после начала полномасштабной войны, ведь «Жизнь продолжается», отмечает одна из героинь этого материала.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинские предприятия остановились буквально на несколько дней и, оправившись от первого шока, возобновили работу. Одни перешли на волонтерскую деятельность, подставив плечо государства в первые месяцы войны, другие продолжили работу и также уделяли внимание благотворительной деятельности.

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Фото: ТРЦ Retroville в марте

Через семь месяцев после начала полномасштабной агрессии герои этого материала полностью возобновили свою работу: кейтеринговая компания ЇZHAK Catering снова кормит горячей пищей детские сады, школы и больницы, киевский ресторан Kim Kimchi Korean BBQ готовится к открытию заведения, поврежденного во время ракетного удара по ТР Retroville в марте, а в Киеве на территории ТЦ METRO Почайна открылось первое в городе социальное кафе-пекарня Sunshine Cafe. И это лишний раз доказывает, что украинцев не сломать.

Валерий Майоров Шеф-повар ресторана Kim Kimchi Korean BBQ

Ресторан корейской кухни Kim Kimchi Korean BBQ появился в Киеве почти год назад в ТРЦ Retroville, а второе заведение открылось на Большой Васильковской 3 февраля 2022 года, за три недели до войны. Владелец Kim Kimchi Korean BBQ Федор Молчанов увидел такую концепцию ресторана по барбекю в Канаде и решил, что киевлянам этот формат также понравится. Ведь гости ресторана могут сами приготовить себе блюда — поджарить мясо на открытом огне. Шеф-поваром ресторана работает Валерий Майоров, а бренд-шеф, кореец Парк Кесун, помогает разрабатывать меню.

Фото: Киевский ресторан Kim Kimchi Korean BBQ

Каким было для вас 24 февраля?

Для меня это была не новость. В два ночи мне позвонил Федор и рассказал, что есть информация, что ночью может начаться война. Я предупредил родных и улегся спать. А когда очнулся, война действительно началась. Сидеть сложа руки я не мог. Жена моего брата работала в военкомате, и там мы узнали, что нужны противотанковые ежи. У брата свой бизнес — металлобаза, поэтому он позвал ребят, и мы сваривали ежи, а потом ездили и устанавливали их по Киеву.

Останавливали ли работу ресторана и если да, как быстро восстановили?

Я попал в ресторан 1 марта. Сразу мы начали готовить еду для тех, кому она необходима — для детских домов, на блокпосты, вокзалы, для ВСУ. Федор объединил 17 ресторанов, и через два месяца мы приготовили почти 900 тысяч порций. Также вместе со своей подругой наш владелец помогал вывозить детей из детских домов за границу, получал гуманитарную помощь, медикаменты. Он максимально включился в работу.

Фото: Kim Kimchi Korean BBQ

Когда мы готовили для ВСУ и других, восемь поваров жили в ресторане 24/7. У нас кухня в подвале, и гостевые залы мы обустроили под зону отдыха.



Вместе с нами в заведении работали волонтеры, и большое спасибо нашим владельцам, ведь, несмотря на то, что это называлось волонтерством, их работа оплачивалась. Это были люди, которые либо потеряли работу, либо временно не работали. И хотя бизнес наших владельцев остановился в тот момент, но они не оставили ни свой персонал, ни людей с улицы. Сейчас продолжают помогать фронту — закупают технику, бронежилеты, каски и т. д. А мы работаем.

Фото: Kim Kimchi Korean BBQ

Ресторан снова открылся 15 апреля. Нам удалось сохранить всю команду, даже работавшую в первом ресторане, пострадавшем от ракетного удара. Первого гостя мы ждали с нетерпением, потому что успели отвыкнуть за это время. А уже 15 сентября откроем ресторан в Retroville.

Чем больше всего гордитесь за эти семь месяцев войны?

Своей командой! Как бы странно ни звучало, но война объединила людей в ресторане еще больше. И они стали к работе относиться иначе, смотреть на жизнь по-другому. Один парень в интервью назвал нас «кухонными войсками». И хотя мы не сражаемся по-настоящему, но своей работой помогаем государству оставаться финансово стабильным.

Игорь Ташкинов Директор ЇZHAK Catering

Ресторация ЇZHAK — одна из крупнейших кейтеринговых компаний Киева, работающая в городе почти два десятилетия. Она обеспечивает питанием школы и детские сады, стационарные клиники, занимается доставкой обедов, выполняет корпоративные заказы, организует фуршеты и банкеты. А все началось с маленького кафе и детей его владельцев, которые пошли в частный садик. Как оказалось, существует большая проблема со здоровым питанием для детей.

Фото: Кейтеринговая компания ЇZHAK Catering

Как рос бизнес и чего успели достичь до войны? Поделитесь успехами.

Бизнес рос неплохо. Карантинные времена нас застали врасплох. Мы просели, как и все, должно быть, кто занимался этим бизнесом. Однако нам удалось подстроиться под рынок. И до войны мы, вероятно, были одной из крупнейших компаний в сегменте питания медицинских учреждений, дошкольного и школьного питания в Киеве.

Каким было для вас 24 февраля?

Таким, как и для всех. Шоком. Если говорить обо мне, то я как раз в это время был по дороге на лыжный отдых. Пришлось возвращаться. Компания же прекратила работу всего на три-четыре дня. Мы возобновили работу в очень урезанном состоянии: кормили стационар частных клиник.

У нас тоже есть небольшой магазинчик. Он закрылся буквально на два дня. Также мы готовили обеды для крупных компаний, которые при попытке штурма Киева продолжали работу, например для работников фармацевтической компании Оптима-Фарм. А также на нескольких локациях, где работают наши кухни, мы в течение двух месяцев кормили терроборону Киева.

Чем больше всего гордитесь за эти семь месяцев войны?

Вооруженными силами Украины. Ими гордится каждый украинец.

Ирина Олейник Директор ТЦ METRO Почайна

Ирина Олейник пришла работать в METRO Украина сразу после института и за 17 лет прошла путь от сотрудницы до директора ТЦ. За это время она сменила десять должностей, работала директором в нескольких ТЦ: Львов, Кривой Рог, и даже дважды успела побывать в декрете. Сейчас Ирина работает директором киевского ТЦ METRO Почайна, который на 50% ориентирован на доставку товаров профессиональному бизнесу, в частности, работает со всеми киевскими HoReCa-клиентами.

Фото: ТЦ METRO Почайна

Какими успехами довоенного периода можете поделиться?

У нас был очень успешный 2021 год. Количество клиентов, которых мы обслуживали через канал доставки, в нем по сравнению с 2020-м увеличилось вдвое. При этом оно росло не прямо пропорционально от месяца к месяцу, как мы ожидали, а пришли после COVID почти в одно время. Наш сервис доставки особенно оценил ресторанный бизнес. И мы оперативно смогли наладить процессы, чтобы удовлетворить потребности всех клиентов.

Каким для вас было 24 февраля?

Меня разбудил звонок сотрудника в пять утра, ведь наш ТЦ METRO Почайна работает круглосуточно, и нужно было что-то делать, потому что люди, работающие в ночную смену, уже слышали взрывы. Я решила ехать на работу и в пути получила сообщение от высшего руководства прекратить работу, ведь безопасность наших сотрудников — это самое главное для компании. Мы обслужили клиентов, которые утром приехали в ТЦ, а затем закрыли его около девяти утра, закончив все процессы.

Поскольку у меня двое маленьких детей, мы решили выехать из Киева во Львов, ведь я сама львовянка. В течение полутора месяцев я работала дистанционно из Львова, а непосредственно на месте магазином руководили мои сотрудники, в частности Артем, разбудивший меня в то утро.

Как быстро удалось возобновить работу?

Мы открылись 3 марта. Поскольку ТЦ METRO Почайна находится возле Оболони и довольно близко были боевые действия, он открылся последним из всех киевских магазинов.

Но поскольку мы обслуживаем много профессиональных клиентов, то уже 26 февраля я начала получать звонки от наших HoReCa-клиентов, Красного Креста и других организаций, нуждавшихся в продуктах и предметах первой необходимости для людей, находившихся в бомбоубежищах. Были работники, остававшиеся в Киеве и находившиеся в пешей доступности к ТЦ. Не открывая магазин, они обеспечивали процесс отгрузки продуктов нашим клиентам, отдавали товары на волонтерские нужды для наших HoReCa-клиентов, кормивших военных, терроборону и сидевших в бомбоубежищах. А я координировала процесс по телефону.

Фото: ТЦ METRO Почайна

Я получала очень много звонков, и не только от клиентов. Мой телефон давали незнакомым людям, которые занимались волонтерской деятельностью: кто-то кормил людей на вокзале, кому-то нужны были карандаши, фломастеры и альбомы для детей в бомбоубежище, кто-то срочно нуждался в подгузниках. Мы никому не отказывали, потому что понимали, что все вместе делали важное дело.

Как удалось сохранить команду?

В первые дни, когда мы возобновили работу, из 340 сотрудников на работу вышли четверо, и на них легла вся ответственность за весь процесс. Но с каждым днем все больше людей хотели вернуться к работе. Все отмечали, что на работе гораздо легче, чем сидеть дома и читать новости. Буквально за неделю цифра работников выросла до 50-ти.

Когда прекратились боевые действия вокруг Киева, в город начали возвращаться люди, и количество сотрудников росло в арифметической прогрессии. На сегодняшний день в ТЦ METRO Почайна работает около 95% сотрудников.

Расскажите, пожалуйста, об открытии социального кафе Sunshine Cafe.

На территории было помещение, удобное для открытия заведения быстрого питания. К нам поступало много предложений, и среди них от основательницы общественной организации Солнечные люди Алины Живаго с предложением открытия социального кафе Sunshine Cafe, где будет работать молодежь с синдромом Дауна и другими интеллектуальными нарушениями под руководством опытного шеф-повара. Это была очень крутая инициатива.

Фото: Sunshine Cafe

Мы вели переговоры об открытии еще до войны, а в августе вернулись к этой идее и 9 сентября мы открыли кафе. Ведь жизнь продолжается. В кафе готовят пиццу для гостей ТЦ, а также пекут социальный хлеб. Компания METRO Украина стала надежным партнером этого социально важного проекта по созданию мира, в котором каждый имеет право быть собой. Часть хлеба, который выпекает команда, бесплатно передается малообеспеченным слоям населения, а также территориальной обороне и Вооруженным силам Украины. И мы также получаем многие положительные отзывы от гостей ТЦ METRO Почайна.

Чем больше всего гордитесь за эти семь месяцев войны?

Больше всего я горжусь своей командой и компанией METRO Украина, которая, несмотря на сложную ситуацию в бизнесе, поддерживает своих сотрудников. Ведь в течение того периода, когда сотрудники не работали, компания заботилась о каждом: выплачивала зарплату, обеспечивала средствами на проживание тех, кто уехал в эвакуацию, а выехавшие на Запад Украины были обеспечены работой.

Фото: METRO

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