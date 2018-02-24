Украинцы будут дешево летать в Европу даже из небольших городов – Омелян

Министр инфраструктуры рассказал, как будут развиваться украинские аэропорты в 2018 году и когда ждать Ryanair в Украине.

Прошлый год ознаменовался положительными сдвигами для украинской авиации: все больше иностранных компаний начали летать в Украину. Это способствовало увеличению пассажиропотока аэропортов. Крупнейший из них – Борисполь – закончил 2017 год с новым рекордом и стал одним из самых быстрорастущих в Европе.

Однако, в страну так и не удалось привлечь лоукостера Ryanair. Переговоры оказались неудачными, и компания отказалась от своих планов летать в Украину. В этом году переговоры возобновились, а лоукостер пообещал начать полеты уже осенью 2018 года.

Станет ли 2018-й для Украины годом новых рекордов и лоукостеров, рассказал НВ Бизнес министр инфраструктуры Владимир Омелян.

– В прошлом году украинские аэропорты показали большой рост пассажиропотока. С чем вы это связываете?

– Первый шаг, который мы осуществили, – полная дерегуляция и возможность всем авиакомпаниям получить назначенный маршрут прозрачно и честно. Нас много за это критиковали, но мы видим, что благодаря этому пошел рост авиаперевозок.

Наша политика – это создание большого сегмента бюджетных авиакомпаний для того, чтобы максимальное количество украинских граждан (а их путешествует менее 5%) имели возможность приобрести авиабилеты. Мы хотим, чтобы минимум 25% украинцев смогли летать. Это будет возможно, если экономика Украины будет иметь хороший рост – не в 2-3%, а 10-15% ежегодно. И это станет возможным, если будет хорошая география полетов из Украины, в Украину и внутри Украины, над чем мы и работаем.

Гораздо лучше работать в конкурентной среде, чем в зарегулированной

Как мы анонсировали, этот год должен быть годом лоукостов, чтобы крупные авиакомпании начали летать в Украину. Более того, в прошлом году была анонсирована украинская авиакомпания, бюджетный авиаперевозчик Join Up. Это тоже составит достойную конкуренцию на рынке.

Кроме того, важно открывать новые аэропорты.На данный момент мы работаем над региональными аэропортами. Правительство выделило 800 млн грн на восстановление взлетной полосы в Одесском аэропорту, в Виннице и Черновцах. Мы также активно работаем с общиной Днепра, Запорожья, Кривого Рога для того, чтобы решить вопрос удобных авиаперевозок из этого региона.

– Что нужно, чтобы освоить эти средства и не ждать каких-то законов или актов?

– Нам надо делать ставку не на кредиты, а на иностранные компании. База для любой нормальной цивилизованной страны – чтобы инвестор приходил в Украину и работал спокойно. Собственно, над этим мы и работаем, разрабатывая закон о концессии, который уже в парламенте, и ряд других законов.

Возможность приватизации и концессии крупных стратегических объектов в Украине нужна для того, чтобы была частная конкуренция – не зарегулированная государственная монополия, которую политические силы используют в качестве собственного ресурсу для обогащения, а эффективная модель современной компании.

– Вы как министр вообще довольны тем, как работает наш главный аэропорт Борисполь?

– Я вижу определенные улучшения. В июне этого года мы наконец запустим парковку в аэропорт Борисполь, будет продумана совершенно новая логистика, и мы получим существенный рост пассажиропотока.

Мы ставим своей целью в ближайшие несколько лет иметь 20 млн пассажиров в аэропорту Борисполь. А это уже требует совершенно другого подхода и к транспортным потокам к этому аэропорту. Это означает, что должно быть метро, которое соединит город Киев и город Борисполь друг с другом, а также с аэропортом Борисполь и много других вещей.

– Вы не исключаете, что Борисполь можно отдать в концессию стратегическому инвестору?

– Мы не исключаем сейчас этой мысли. Сейчас начат процесс корпоратизации аэропортов Борисполь и Львов. Но Борисполь – прибыльное государственное предприятие, и если оно будет управляться эффективно, то должно оставаться в государственной собственности.

Мы готовы рассмотреть предложение от частного концессионера, но это должен быть сетевой мировой оператор, а не какой-то no name, но пока слишком рано об этом говорить.

– Вы говорили, что в прошлом году урегулировали вопрос касательно маршрутов. Но мы видим, что у нас растет и транзит, то есть многие иностранные компании привозят сюда пассажиров, а потом летят и нашими, и иностранными компаниями уже в другие страны. Почему транзит растет?

– В первую очередь, это заслуга Международных авиалиний Украины. Они проделали большую работу в этой сфере. Кроме того, Украина имеет уникальное географическое положение, и мы должны использовать все возможности.

Борисполь – прибыльное государственное предприятие, и если оно будет управляться эффективно, то должно оставаться в государственной собственности

Не только базовые авиакомпании, но и традиционных перевозчиков, так называемых point to point, для того чтобы принимать пассажиров из Европы и дальше их перевозить в страны Азии. Мы открыли в прошлом году рейсы лучшей авиакомпании мира Qatar Airways. И несмотря на все предостережения, что это дорогая авиакомпания и ней не будут летать, заполненность этих рейсов бьет рекорды.

– Если говорить о лоукостах, в прошлом году была проблема с Ryanair. Почему не получилось и возможно ли реально что-то сделать в этом году?

– В этом году этого точно будет. Переговоры завершаются, они идут успешно. Не получилось в прошлом году очень просто – потому что было сопротивление со стороны отдельных людей, которые считали, что авиационные перевозки в Украине – их бизнес.

Я рад, что мы переломили этот тренд, и все игроки на украинском рынке четко понимают, что лоукосты в Украине будут.

В Евросоюзе лоукостеры занимают около 50% в большинстве стран. И это тот путь, к которому должна идти Украина, ведь это не только возможность дешево летать для украинцев, но это и возможность для туристов из других государств дешево прилететь в Украину, оставить свои средства здесь и разнести по всему миру информацию, что Украина – это прекрасная страна.

– На каком этапе сейчас переговоры?

– Я не готов это комментировать. Давайте мы подпишем контракт. Я надеюсь, это будет красиво, с шариками.

– Когда вы ожидаете?

– В ближайшее время. Полеты будут осуществляться во втором полугодии. Я надеюсь, что все формальные вещи мы уладим в ближайшее время.

Я убежден, что во второй половине этого года компания Ryanair, а также другие лоукост-перевозчики полетят в Украину. Сейчас мы завершаем формальные переговоры, в ближайшее время будет поставлена успешная точка и подпись.

– Если МАУ сейчас так успешно работает, то не уменьшит ли компания мощность, если выйдет Ryanair или другой лоукостер?

– Я убежден, что любая конкуренция, повышение ее уровня и прозрачности процесса пойдет только на пользу бизнес-модели МАУ. Мы сами увидим, что гораздо лучше работать в конкурентной среде, чем в зарегулированной.

– А сам Борисполь не проиграет, если будет получать меньше поступлений за счет больших скидок для таких лоукостеров?

- Все аэропорты зарабатывают на количестве пассажиров, это их основной бизнес. И когда бизнес-модель аэропорта Борисполь будет сконцентрирована на получении не авиационных услуг, они будут только выигрывать в этой ситуации. Я убежден, что заход новых авиакомпаний будет способствовать развитию государственной компании, а не наоборот, будет сокращать ее доходность.

Было сопротивление со стороны отдельных людей, которые считали, что авиационные перевозки в Украине – их бизнес

– А вы довольны тем, что в Борисполе расположены пункты потребления – вообще не авиационный бизнес?

– Там есть много вопросов. Сейчас терминал D расширяется. Будет пересмотрена концепция многих заведений как питания, так и duty free. Я надеюсь, что менеджмент Борисполя самостоятельно найдет оптимальную модель.

– Какие в этом году ожидания от перевозок в Борисполе и вообще в украинских аэропортах?

– Мы прогнозируем, что рост в 30% будет сохранен и в 2018 году. У нас внутренний резерв огромен. Но украинцы будут самостоятельно больше летать исключительно за счет бюджетных авиакомпаний – то есть когда стоимость билета будет в несколько раз дешевле, чем сегодня.

– А откуда 30%? У нас экономика так сильно не будет расти.

– То, что происходит в авиации – это яркий пример для всей Украины.