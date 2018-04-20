Украинцам сложно позволить себе новый автомобиль – новый глава Renault

Франсуа Мариотт рассказал, как в Европе решили проблему потока автомобилей на иностранной регистрации и как сделать покупку новых машин более доступной.

Спрос украинцев на новые автомобили стремительно растет. В 2017 году объем их продаж рекордно вырос - было продано 80,3 тыс., что на 24,5% больше, чем в 2016 году. В этом году рынок тоже растет, за три месяца этого года украинцы уже успели приобрести 19,3 тыс.

Впрочем, полноценному развитию и возврату к былым докризисным объемам рынок пока не готов. С одной стороны, слабый рост экономики не позволяет многим украинцам решиться на покупку нового автомобиля. С другой - лазейка в законодательстве создала выгодные условия для приобретения подержанных авто на еврорегистрации, а значит интерес к новым машинам становится все меньше.

Тем не менее, автодилеры и импортеры считают украинский рынок перспективным и рассчитывают на новую волну его роста и развития. И даже готовы всячески этому способствовать.

НВ Бизнес встретился с Франсуа Мариоттом, новым CEO компании Renault в Украине - крупнейшим продавцом автомобилей на отечественном рынке, чтобы разобраться, на что готовы компании чтобы вернуть интерес клиентов к новым автомобилям.

Мариотт возглавил украинскую компанию лишь в начале этого месяца. Его карьера в Renault началась еще в далеком 1992 году. В разное время он занимал руководящие должности в компании в странах Адриатики, Центральной и Восточной Европы, а также успешно развивал бренд Dacia.

В эксклюзивном интервью Мариотт рассказал, при каких условиях компания будет готова инвестировать в создания производства автомобилей в Украине, когда ждать масштабного развития рынка и на какие модели автомобилей будут ориентированы украинцы в ближайшие годы.

– Какое у вас впечатление от украинского рынка, особенно по результатам последнего года?

– Это новая страна, поскольку я француз. Я работал в различных станах Центральной Европы, таких как Чехия, Словакия, Венгрия, Хорватия. Поэтому я достаточно хорошо знаю соседние страны Украины. Украинский рынок новых автомобилей очень маленький, если сравнивать размеры рынка и страны. Украина по размерам такая же как Франция, но ее рынок составляет менее 10% французского. Поэтому существует некое несоответствие.

– Это хорошо или плохо?

– Я рассматриваю это как потенциальный рынок. А значит размер рынка сегодня не соотносится с размером страны. Поэтому будущее должно быть намного лучше, чем прошлое.

– Вы работали на различных рынках. Какой рынок похож на тот, который существует в Украине? Возможно, 10-15 лет назад. Похож ли наш рынок с другими?

– Безусловно, структура и потенциал украинского рынка соответствует другим рынкам в Центральной Европе. Думаю, в Украине можно использовать такие подходы, как и в других европейских странах, так как украинский рынок также заточен под свободною торговлю. То есть, компании инвестируют, работают в стране, потом импортируют запчасти из ЕС, чтобы обслуживать и предоставлять продукцию и услуги, отвечающие потребностям людей и компаний в Украине.

Украинский рынок новых автомобилей очень маленький, если сравнивать размеры рынка и страны

– Об украинском рынке обычно говорят, что цены на машины очень высокие, а покупательская способность людей очень низкая. Действительно ли это так в сравнении с другими странами?

– Абсолютный уровень цен соответствует ценам в соседних странах, таких как Румыния, Словакия, Венгрия. Потребительская способность украинцев отличается - она намного ниже. Это значит, когда украинцы хотят купить машину, им сложнее это себе позволить. Поэтому важно предложить хорошие условия кредитования. То есть украинцы смогут себе позволить новую машину, если появятся хорошие условия кредитования.

– Говорят, что из-за высоких налогов, таможенных сборов, у нас машины дороже, чем в Европе. Это правда?

– Я бы сказал, что налоги средние. В Европе есть страны, где налог на машины составляет 45% от стоимости, как в Нидерландах, Норвегии. Разница с этими странами в том, что как налоги, так и покупательная способность намного выше. Вот почему я говорю об усилиях, которые должны приложить люди, чтобы купить автомобиль. В Украине это довольно сложно, поскольку у людей нет достаточных средств на покупку машины. И это объясняет уровень рынка.

– Но кредиты здесь тоже довольно дорогие: проценты высокие и их достаточно сложно получить в банке. Что делать в такой ситуации? Что может сделать компания?

– Мы предлагаем решение и даем деньги, чтобы сделать эти кредиты более доступными, снизить процентную ставку для конечного потребителя. Это первое, что мы можем и делаем с RCI – проще говоря нашим банком и собственной кредитной программой Renault Finance, который помогает людям покупать автомобили. Необходимо учитывать уровень инфляции, который довольно высокий в Украине, что помогает людям погасить кредиты. Поскольку процентная ставка высокая.

– Украинцы привозят много машин на еврономерах. Насколько большая эта проблема для дилеров, таких как вы?

– В Украине сложилась ситуация, когда заходит большой поток машин на еврономерах. Автомобили на еврономерах очень изношенные. Это старые машины с большим пробегом, о надежности и безопасности которых говорить не приходится. Но большим преимуществом этих машин является то, что они очень доступные – их можно приобрести за €3-4 тис.

Но этот рынок не похож на рынок новых автомобилей. Наша задача – говорить людям, что нашу продукцию, например, Logan можно купить с кредитом дороже, чем машину на еврономерах, но с ежемесячным взносом, который люди смогут оплатить. А это будет намного более безопасное решение, чем машина на еврономерах. Покупать автомобиль на еврономерах в большинстве случаев рискованно, а когда вы покупаете новую машину, то знаете, что она надежная, со страховкой. Пусть и это немного дороже.

– Многие украинцы говорят, что покупают старую машину, но известного бренда. Как вы можете убедить людей покупать ваши машины?

– Будучи конкурентоспособным, делая машины доступными и создавая маркетинговую политику с финансовыми решениями. Это позволит людям оплатить часть новой машины, а остальное выплатить через кредит, часть которого покроет инфляция, а еще часть – с нашей помощью мы через специальные бюджеты, чтобы снизить процентную ставку и сделать ее более привлекательной для клиентов.

– Какие лучшие показатели продаж в вашей компании?

– Обычно, лучше всего продается новый Duster. Это автомобиль класса SUV - внедорожник. Почти 45% украинского рынка занимают внедорожники. Новый Duster довольно большой, его размер очень хорошо подходит для средней семьи. Это абсолютно новая машина, которую мы выпустили, и она лучше всего продается в Украине.

Также у нас есть вариант для перевозки грузов для Украины – это MCV или маленький фургон Dokker. Это также самая продаваемая модель, поскольку перевозка грузов является важной отраслью в стране.

– Украинцы также много говорят о заводах, где производятся эти модели. В какой стране производят Duster и Dokker?

– Duster делают в Румынии, на заводе в Питешти. Dokker производят в Марокко и привозят к нам, где их покупают.

– Говорят, что во Франции одно качество, в Румынии - другое.

– У нас есть заводы по всему миру, мы охватываем все континенты и страны. Разумеется, мы производим автомобили по всему миру, например, – в Бразилии, Франции, Румынии, Марокко, в России. Везде, где только можете вообразить.

Покупать автомобиль на еврономерах в большинстве случаев рискованно

– Но не в Украине?

– Еще нет. И наша задача – обеспечить, чтобы машины, которые производятся в разных странах, были одинакового качества. Если вы посетите завод в Румынии и во Франции, вы увидите там одинаковых роботов, оборудование, процессы. За этим стоит полное обслуживание и три года гарантии, например, на Duster. А также сеть, которая с вами везде, коммерческая организация, которая гарантирует, что все потребности потребителей будут удовлетворены надлежащим образом в течение всего срока владения автомобилем. Потому что вы покупаете машину в один день, а используете ее 3, 4, 5, 10 лет. Наша работа заключается в том, чтобы обеспечить, что в течение этих лет клиент будет удовлетворен благодаря всему обслуживанию, которое мы предоставляем.

– Говорят, что раньше автомобили могли служить 20-30 лет. Потом компании решили, что люди не будут покупать новые машины и начали конструировать их так, чтобы они ездили не больше 5-7 лет и покупали новые. Это правда или нет?

– Опять-таки, 30 лет назад машины после 6-7 лет были действительно уже сильно подержанными, они работали плохо. Важным фактором также была коррозия. Сегодня машины уже не страдают от коррозии. Надежность машин просто потрясающая. Раньше, проехав 120-150 тыс. км, машина была практически мертва и требовала серьезного ремонта. Сегодня даже после 150 тыс. км такое ощущение, что там только 15 тыс. км. Надежность машин сегодня намного лучше. Срок службы также намного дольше, чем был раньше.

– Многие украинцы покупают автомобили на еврономерах, так как они проезжают 350 тыс. км и все еще в порядке. А когда покупают новую машины, проехав 120 тыс. км, им нужно уже ремонтировать мотор, двигатель.

– Вопрос не в том, что машины 20 лет назад были более надежные. Это неправда, совершенно неправильно. Это может быть разница между брендами. И честно говоря, свой бренд выбрать легко. Следуйте за хорошими международными брендами и поддерживаете хорошее состояние машины. Поскольку разница между машинами заключается в качестве техобслуживания, которое вы обеспечиваете. Если вы надлежащим образом следите ее за машиной, используете надлежащим образом – я имею в виду водите, не нанося вред машине, то у вас есть все шансы проехать 350 тыс. км без проблем. Машина как самолет. Его можно эксплуатировать 30-40 лет. Поскольку обслуживание сложное, но самолет будет надежным, может летать 40 лет. С машинами точно так же. Главное - это обслуживание. В Украине у нас есть сеть, мы предоставляем оригинальные запчасти, запчасти Renault, которые ставятся на заводе на новые машины. И лучший способ использовать нашу продукцию долгое время – это проходить техосмотр каждый год. Мы предоставляем в Украине обслуживание хорошего качества. Будьте уверены, если вы придете в Renault, мы вставим такой же двигатель и запчасти, как и в первый день на заводе.

Наша задача – обеспечить, чтобы машины, которые производятся в разных странах, были одинакового качества.

– Компании, как ваши, предоставляют гарантию 5 лет. Насколько это экономически обоснованно?

– Если автопроизводитель делает надежную машину, он может себе позволить долгосрочную гарантию. Если вы не уверены в своей продукции, вы этого не делаете. Лучшее, что мы можем сделать, это производить машины хорошего качества, а потом предлагать долгосрочную гарантию. Таким образом гарантия не будет нам дорого обходиться, мы получим это преимущество. Когда мы предлагаем гарантию на 5 лет, то знаем, что машина будет оставаться надежной в течение этого времени. Несмотря на состояние дорог, которое довольно проблематичное.

– Вы учитываете эти условия, когда производите машины для Украины?

– Когда мы производим машины для таких стран, как Украина, мы знаем о состоянии дорог, которые одни из худших в Европе. Мы также учитываем погодные условия, которые не самые худшие, но довольно сложные. Украина – это холодная страна. Мы адаптируем подвеску, делаем ее более жесткой, чем для машин, которые производятся для Франции. Мы адаптируем продукцию и сам продукт, чтобы он соответствовал качеству дорог и погодным условиям зимой, но чтобы машина оставалась надежной долгие годы.

– Наверное, поэтому не стоит привозить машины, сделанные для других рынков?

– Машины на еврономерах – это выбор, цена всегда является преимуществом. Вы знаете, сколько платите, когда покупаете машину. Очевидно, что это бывшая в употреблении машина, очень подержанная машина со всем, что к этому прилагается в плане надежности, безопасности. Вы не знаете, как ее обслуживали до этого. Что вы знаете о том, как ее обслуживали до этого? Но я понимаю, что эти автомобили отвечают определенным потребностям, но очевидно, что это не так безопасно, как новая машина.

– А как в других странах, таких как Румыния, Чехия – была ли у них похожая ситуация в прошлом? И как они с ней справлялись?

– В Румынии практически такая же ситуация, как в Болгарии, как в Украине, когда очень много машин импортируется из других стран на еврономерах. В Марокко и Алжире похожая ситуация была много лет назад. Но потом они увидели воздействие этих машин плохого качества в плане безопасности и загрязнения среды, и в правительстве решили закрыть границы и остановить наплыв этих автомобилей.

В Чехии, Польше и подобных странах все еще есть машины, которые приезжают из Германии и Франции, но в гораздо лучшем состоянии, чем машины, которые приезжают в Украину. Очень часто эти машины имели первую жизнь в Германии, вторую жизнь в Польше, Литве и еще где-то, и начали свою третью жизнь в Украине.

– Какие сложности вы видите на автомобильном рынке Украины сейчас?

– Когда вы смотрите на размеры страны и более 45 млн населения, то здесь есть потенциал. Я очень верю, что в Украине будет нормализация и это приведет к доверию со стороны других стран, частных инвесторов, которое будет расти в отношении Украины как надежного партнера в будущем. Это принесет инвестиции, развитие рынку, даже изменит покупательную способность людей. На это уйдет много времени, но это долгосрочная стратегия, которая должна быть реализована в стране, чтобы обеспечить развитие Украины.

– Представители Renault работают, наверное, во всех странах Европы. Чем Украина отличается?

– Украина отличается тем, что это страна с огромным потенциалом. Я новичок в вашей стране. У меня есть видение на 5 лет того, что мы можем сделать в Украине. Мой план – ожидать, что рынок увеличится в 3-3,5 раза.

Украинцы смогут себе позволить новую машину, если появятся хорошие условия кредитования

– Включает ли этот план какое-то производство в Украине? Или он касается только продаж?

– Представлять производство в Украине еще слишком рано. Тем не менее, в большой стране с хорошим уровнем образования люди могут производить качественную продукцию. Я надеюсь, что однажды в Украине появится производство машин. Опять-таки, слишком рано представить такую инвестицию со стороны нашей компании, у нас пока нет никаких планов. Но однажды, когда рынок будет готов, наверное, наступит время инвестировать.

– Интересно, на какой машине ездите вы?

– В настоящее время я не вожу никакую машину, поскольку я новенький и могу заблудится в Киеве. Ранее я водил машину Renault Espace.

– Это минивен?

– Это SUV-кроссовер. Это очень современное выражение машины, в тренде. И это довольно большая машина. Цена довольно высокая, но у нее есть все преимущества, которые может дать новая машина – комфорт, производительность, удовольствие вождения. Для меня удовольствие водить эту машину.

– Вы водите электромобиль?

– Время от времени. Но сейчас – нет.

– Так что вы не решились купить Zoe или что-то подобное?

– Я не покупаю машины. Я пользуюсь машиной, которую предоставляет компания. Вождение электромобиля – это действительно фантастический опыт. В электромобилях мне нравится, что во время езды абсолютно тихо. Они очень мощные. И это совсем новый опыт.

– Это весело, но не то, чему вы отдадите предпочтение в настоящее время?

– Это весело, модно, комфортно. У меня есть дети, для этого нужно много места в машине. Поэтому я использую Espace, эта машина очень подходит для моей семьи.