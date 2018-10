Мир видит Украину страной-кормилицей – экс-министр АПК

Экс-министр аграрной политики Украины о том, как изменится агрорынок после продажи Мрии, насколько возрастет украинский АПК, и что ищут инвесторы.

Украинский агрорынок на пике своей популярности у инвесторов. Недавно саудовская инвесткомпания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC) приобрела украинский агрохолдинг Мрия. По данным издания The Financial Times его продали за $242 млн.

До сих пор самые большие M&A сделки в нашей стране все же происходили среди компаний, которые уже давно работают на местном рынке. Впрочем, покупка агрокомпании Мрия саудовским инвестором это только первая, но далеко не последняя подобная сделка, ведь украинский АПК бурно развивается. Поэтому приход в страну крупного мирового инвестора даст новые возможности. В первую очередь это мощный сигнал всем мировым инвесторам.

Также на руку АПК играет международный кризис продовольственной безопасности. Единственным решением этой проблемы является увеличение объемов сельскохозяйственного производства. Украина в этом плане уникальна, ведь она имеет потенциал крупнейшего нетто-экспортера зерна в мире.

Впрочем, для того чтобы производство продукции АПК в стране увеличилось нужно развивать не только технологии, но и инфраструктуру и открыть рынок земли.

НВ Бизнес расспросил об изменениях, которые должны состояться на агрорынке после покупки Мрии саудовской инвесткомпанией у экс-министра аграрной политики Украины Алексея Павленко.

- Что значит для рынка транзакция по продаже Мрии?

- Это очень мощный сигнал всем инвесторам, ведь в Украине все же работает правовая система, есть защита инвесторов. Все помнят ужасную историю, когда 5 лет назад из компании просто исчезли почти $1 млрд. И компания вернулась к кредиторам на стадии банкротства, в очень тяжелом состоянии. За эти годы им удалось компанию вывести на нормальное прибыльное состояние. Летом удалось сделать реструктуризацию задолженности и найти крупных инвесторов стратегов.

У нас есть огромные перспективы и по налогам, и по инвестклимату, и по всем ресурсам стать мировым лидером в агропроизводства

Сейчас в Украину заходит один из очень крупных фондов, какой именно фокусируется и специализируется на инвестициях в агро по всему миру. Фонд находится в Великобритании, деньги Саудовской Аравии. То есть заходит великий стратег, который готов не просто покупать, но и расширять земельный банк. По предварительной информации, фонд планирует инвестировать в технику, в элеваторы, в инфраструктуру компании у 4 млрд грн следующие 2 года.

- С чем вообще связана такая заинтересованность инвесторов в Украине? Я имею в виду в украинском аграрном секторе.

- Можно сделать шаг назад и посмотреть общую картину. Сейчас в мире голодает 750 млн человек также есть большая проблема с нехваткой воды, с нехваткой пищи. Растут доходы в том числе. При этом в Китае сейчас большая проблема с ростом доходов. И только по курятине не хватает почти 2 млн тонн. Однако, Украина занимает пятое место в мире по экспорту курятины, но экспортирует только 250 тыс. тонн. То есть почти в 9 раз меньше, чем сейчас не хватает только в одном Китае. Замечу, что проблема с продуктами питания есть и она будет только увеличиваться.

При этом Украина является единственной страной в мире, которая благодаря природным ресурсам, уникальному климату, плодородным землям, может при наличии технологий и достаточного финансирования на гектар земли легко удвоить урожайность. Мы уже сейчас кормим половину мира. Продукция идет в 180 стран. Мы занимаем лидирующие позиции по зерновым.

Однако, когда говорят, что Украина – это страна, которая только зерно экспортирует, сырье, это не совсем так. Украина экспортирует меньше половины чистых зерновых. Остальное – это продукты переработки. Это не семечки, а это подсолнечное масло, это молоко, это другие продукты переработки. Поэтому Украина является страной, которую мир видит кормилицей. У нас есть огромные перспективы и по налогам, и по инвестклимату, и по всем ресурсам стать мировым лидером в агропроизводства.

- Насколько вообще может вырасти украинский АПК?

- 15 лет назад, когда я начинал работать в компании Райз, выступал на форумах, мне говорили, что 20 млн тонн это большая цифра для общего производства, а 30 млн тонн – это вообще недостижимо. И вообще было время, когда Украина было не нетто-экспортером, а нетто-импортером, мы покупали зерновые на мировых рынках. В это никто не верил. Но благодаря технологиям, именно инвестициям в аграрную сферу Украина сделала безумный прорыв. Сейчас производится 60-65 млн тонн и мы в лидерах, в первой тройке, пятерке по разным культурам мирового экспортера. Цифра в 100 млн производства уже не является для нас потолком. Мы можем легко удвоить производство при наличии ресурса.

Украина должна пройти серьезный путь по конвертации постсоветских стандартов качества процессов на европейские стандарты. Без этого невозможно открывать новые рынки

Например, в Польше на гектар инвестируется в 2,5 раза больше, чем у нас. Потому что есть наличие кредитных ресурсов, 2-3% годовых на 10-15 лет. В том числе это дает возможность делать долгие инвестиции в инфраструктуру, в оборотные средства и давать урожай. Урожай в Польше почти в 2 раза больше, чем у нас. Здесь такая же прямая зависимость. Инвестиций требует речная логистика. Можно очень легко с дорог перенести на водную логистику почти 10 млн тонн. Нужно инвестировать в железную дорогу. Это также большой дополнительный плюс в разгрузке и перевалке. Вообще инвестиции идут не только в агро, но и в связанные с агробизнесом сектора. В том числе продукты переработки, это порты, железная дорога, речная логистика. Например, компания Нибулон сейчас создает рабочие места, строит баржи, которые перевозят зерно по Днепру. Только на заводе в Николаеве это около тысячи рабочих мест, плюс украинский металл. Вот это потихоньку тянет и другие сферы эффектом мультипликатора.

- Что должно сделать государство для того, чтобы сделать еще более интересным для инвестиций наш аграрный сектор?

- Одинаковые правила для всех. Это должно быть верховенство права. Украина должна пройти серьезный путь по конвертации постсоветских стандартов качества процессов на европейские стандарты. Без этого невозможно открывать новые рынки. Потому что следующим шагом является помощь стране открывать новые рынки, новые возможности развиваться. Знаете, как говорят сейчас аграрии. Просто нас не трогайте и все будет хорошо.

Также важно наличие финансирования. Но оно возможно только благодаря тому, что в стране должна быть стабильность, экономический рост. В результате это даст толчок и банковской системе. Должны быть и хорошие истории, которые были сейчас с Мрией, когда есть нормальный выход инвесторов, приход стратегов. Это демонстрирует интерес другим инвестфондам заходить и предлагать дешевое хорошее финансирование на длительные сроки в агросфере.