Сооснователь школ Green Forest и Yappi рассказал, что посоветовал бы себе 10 лет назад

Сооснователь школ Green Forest, Yappi, Green Country, Yappi Corporate и P12 Руслан Нынык делится своими лайфхаками, а также рассказывает о книгах и фильмах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Не бояться! Если тебе говорят, что ты должен "сначала окончить институт", это не всегда правильно. Возможно у тебя украдут время, идею, желание. Нужно не бояться слушать себя и не слушать других.

Не бояться! Да, у тебя мало денег, никакого опыта, не у кого спросить совета. Все равно, не бойся. Потом ты поймешь, что был прав.

Не бояться! Для государственной машины предприниматель до сих пор – раздражитель, которого приходится терпеть. Тебе десятки раз придется защищать свой бизнес, но сотни людей скажут тебе спасибо за то, что ты делаешь.

2. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?

Илон Маск / © EPA

Маск (Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX – ред). Я не оригинален. Человек, который маниакально одержим прогрессом, мастерски приспосабливающий законы капиталистического мира под свои проекты. Мы, как его современники, еще даже представить не можем то, что он нам дает.

3. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

© rosynka_reads via Instagram

Книги. Я просматриваю много чего. Современную прозу и деловую литературу. Честно говоря, я давно не находил чего-то, что легко ворует сон, как это было когда-то с Ремарком, Хемингуэем или Довлатовым. Но раз уж я должен что-то ответить, пускай это будет Соки земли (или Плоды земли – ред.) Кнута Гамсуна. О чем книга? О простоте и сложности. О человеке и его трудах. Может быть, о смысле.

Кадр из сериала Рассказ служанки / © MGM Television

Из фильмов – сериал Рассказ служанки. Появление каждого фантастического произведения в стиле "антиутопия" – это всегда какая-то рефлексия на то, что происходит в мире. Рассказ служанки – не исключение.

4. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Я понятия не имею, что такое полный work-life баланс. Я часто устаю. И не знаю, эффективен ли я. Я просто пытаюсь быть честным с самим собой на работе и дома. А рассуждения о том, что каждый должен стремиться к идеальному разделению работы и жизни, я считаю достаточно примитивными. Работа – такая же часть жизни, как семья и дом. Тем более что с женой в паре мы растим четырех детей и семь наших бизнес-проектов, которые в некотором роде тоже для нас дети.

5. Где искать вдохновение?

Вдохновение – в возможностях, о которых ты пока ничего не знаешь, но обязательно узнаешь, потому что бизнес – это холм. Когда ты на него взбираешься, то получаешь вознаграждение в виде чудесных видов. А самое крутое, что частью этих видов всегда есть еще один холм. И он ВЫШЕ.

Больше советов от предпринимателей и топ-менеджеров: здесь.

Приглашаем принять участие в спецпроекте #ДелимсясНВ топ-менеджеров украинских компаний и владельцев среднего/крупного бизнеса. Если вы готовы ответить на наши вопросы – пишите нам на bewithnv@nv.ua.