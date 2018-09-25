Снижать налоги можно до бесконечности – президент крупного торгового холдинга в Украине о застаревшей налоговой системе

По словам Владимира Цой, люди уходят в тень не только потому, что они не готовы заплатить налоги, они не хотят общаться ни с налоговой, ни с доблестными силовыми структурами

Президента Группы компаний MTI рассказал почему недостаток развития производства компенсируется за счет импорта, о реформах в экономике, и о выгоде от налога на выведенный капитал.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии 2018 года составило $653,1 млн. Этот показатель в 13,4 раза хуже, чем в первом полугодии 2017.

От экономического роста больше всего выиграли производители из других стран, которые поставляют в Украину большое количество товаров.

Кроме того, правительство утверждает, что значительная часть ввезенных товаров вообще импортируется "серыми схемами" или контрабандой. В связи с этим в июне Кабмин объявил войну нелегальным импортерам.

НВ Бизнес расспросил президента Группы компаний MTI Владимира Цой, с чем связан дисбаланс во внешней торговле, и к чему приведет борьба с контрабандой.

– Как изменился с 2013 года бизнес-климат и инвестиционный климат в Украине? Стало работать проще или сложнее?

– С какой-то стороны стало работать легче. Люди, которые пришли в политику, изначально провозгласили более открытую позицию к развитию бизнеса в стране. Это касается и налоговых проверок, и реформ в экономике, и регуляторной политики. Таким образом, где-то влияние государства на бизнес стало меньше и от этого стало легче работать. С другой стороны, после событий 2014 года, мы потеряли часть территории, произошла глубокая девальвация национальной валюты, уровень ВВП упал более чем в два раза. Конечно, в такой ситуации, приходилось предпринимать много усилий, чтобы удержать бизнес на плаву или хотя бы в том состоянии, в котором он бы мог еще развиваться далее.

– А как вы вообще оцениваете ход реформ в экономике?

– Много реформ, которые были провозглашены, к сожалению, реализованы только частично. Власть не проявила достаточно настойчивости для того, чтобы эти реформы смогли воплотиться в жизнь. Одной из самых больших реформ, касающихся бизнеса, была реформа налоговой системы. К сожалению, дело закончилось только снижением подоходного налога и ЕСВ.

– А чего вы ждали? Какое снижение нужно было?

– Снижать можно до бесконечности, на первый взгляд ведь кажется, что бизнесу чем меньше налогов, тем лучше. Но у меня несколько другой взгляд на этот вопрос. Украина, как страна хотя слабо интегрирована в мировую экономику, но если она хочет быть успешной, то должна позиционировать себя с теми странами, которые находятся на передовой по степени развития своих экономических систем.

Если смотреть на количество дорогих машин в стране, уровень потребления и соизмерять уровень ВВП на душу населения с тем же Казахстаном, где этот показатель в 2 раза выше, то есть ощущение, что что-то не сходится в математике.

Да, мы боремся за инвестиции, заявляем о нашем потенциале с точки зрения человеческого ресурса, географического расположения, обладания природными ресурсами. Но наша налоговая система является архаичной и не учитывает ту стадию развития экономики, на которой Украина находится сейчас. Та же ставка НДС, которая составляет 20%, по своему первоначальному замыслу, призвана регулировать уровень потребления и производства. Но у нас настолько низкий этот уровень, что нужно не сдерживать, а стимулировать и производство, и потребление. Я уже не говорю о коррупционной составляющей этого налога.

Очень много дебатов ведется по поводу налога на прибыль. На мой взгляд, переход к налогу на выведенный капитал даст хороший стимул для развития предпринимательства в стране. Ведь известно, что Украина имеет высокий уровень теневой экономики. Официальная статистика называет цифры 30-40%. Я склонен больше верить неофициальной, думаю, что 50-60% находится в тени.

– То есть мы можем валовой внутренний продукт умножить на 50%?

– Да. Если смотреть на количество дорогих машин в стране, уровень потребления и соизмерять уровень ВВП на душу населения с тем же Казахстаном, где этот показатель в 2 раза выше, то есть ощущение, что что-то не сходится в математике.

Но если страна хочет развиваться, она должна создавать условия для того, чтобы экономика выходила из тени, должна стимулировать предпринимателей работать в легальном поле. Чтобы не было необходимости прятать свои доходы и активы.

– Что для этого делать?

– Налоги на фонд оплаты труда, налог на прибыль, НДС, о котором я уже говорил, то же администрирование. Люди уходят в тень не только потому, что они не готовы заплатить какие-то налоги, они плюс ко всему не хотят общаться ни с налоговой, ни с нашими доблестными силовыми структурами, которые очень часто вместо того, чтобы защищать бизнес, они…

– Хотят денег?

– Занимаются несвойственными им функциями, скажем так. Один мой знакомый бизнесмен шутил, что единственная реформа в децентрализации, которая удалась, – это децентрализация всех силовых структур, которые, что хотят, то и делают.

– В первом полугодии в экономике произошел дисбаланс, а именно преимущество импорта над экспортом. Как так получилось?

– Спрос рождает предложение. Ситуация связана с тем, что недостаток развития производства в стране компенсируется за счет импорта. Также предполагаю, что причиной высокого уровня импорта является тот факт, что качество внутреннего продукта не устраивает потребителя.

– А почему потребители предпочитают импорт? Насколько реально добиться снижения его объемов и рост производства? Что для этого нужно сделать?

– Когда есть условия, производство растет. Года 3-4 назад в нашем обувном бизнесе, импорт занимал 99%, сейчас около 20% обуви мы заказываем в Украине.

Мы с удовольствием размещаем заказы у отечественного производителя, хоть у нас достаточно жесткие требования к качеству изделий. Продавать обувь украинского производства выгодно не только из-за более низкой цены в сравнении с импортом, здесь есть и логистические преимущества. Заказ не нужно размещать за полгода вперед, всегда можно проконтролировать качество производственных процессов, сделать дозаказ товара и т.д.

– Но все же импорт товаров превышает экспорт. Что тормозит производство в Украине?

– Не хватает современных технологий. Вероятно, существует недостаток средств для приобретения и внедрения этих технологий. Мы начинали с того, что покупали обувь у тех компаний, которые работали по давальческой схеме с иностранными компаниями, которые давали не только технологии, но и практически все материалы. При этом, мы выбирали тех поставщиков, которые могли отвечать определенным нормам: юридическая структура, правильный документооборот, налоговый статус.

– Недавно Кабмин объявил масштабную борьбу с контрабандой, поступающей в страну. Как вы к этому относитесь?

Нужна понятная налоговая система, которая бы давала возможность любому бизнесу, не только крупному, а и среднему, и малому, завозить товар по полной стоимости, его продавать, платя какие-то адекватные налоги, и тогда большинство проблем просто исчезнет.

– Борьба с контрабандой в любой стране – это замечательно. Но успех этого начинания зависит от того, насколько системно к этому будет подходить власть. Кроме того, нужно понимать, что основной проблемой импорта в страну является не контрабанда, а так называемый серый импорт. Разница в том, что товар заходит под тем же кодом, но цена занижается в десятки раз, а это очень сильно бьет как по бюджету, так и по фактору равенства условий с точки зрения экономической конкуренции. Дальше, такой товар легализуется через систему ФОПов. Таким образом получаются абсолютно две разные экономики: теневая и официальная.

– В принципе за последнее время с таможней стало работать сложнее или легче?

– Каких-то особых изменений за последнее время я не почувствовал. Еще в 2014 году мы вышли с инициативой, что легальный бизнес не должен испытывать каких-либо проблем с прохождением таможни. Начали с того, что собрали всех крупных импортеров электроники и подписали меморандум с ГФС и таможней о беспрепятственном прохождении всех таможенных процедур для больших компаний, которые легально занимаются бизнесом.

К сожалению, на данный момент мы видим ухудшение работы таможни. Время от времени абсолютно необоснованно задерживаются грузы.

– Как, по-вашему, следовало бы реформировать таможню и фискальную службу, чтобы проще было работать участникам рынка?

– Как и любая госструктура, таможня должна создавать как можно меньше проблем бизнесу. Если бизнес оформляет все правильно, декларирует, то все процедуры должны иметь регистрационный характер. Заехал товар, его отметили, пошел дальше.

И конечно, в первую очередь нужна понятная налоговая система, которая бы давала возможность любому бизнесу, не только крупному, а и среднему, и малому, завозить товар по полной стоимости, его продавать, платя какие-то адекватные налоги, и тогда большинство проблем просто исчезнет.

– А какую продукцию сейчас выгоднее продавать: украинского производства или импортного?

– Какой-то разницы в марже между украинской продукцией и продукцией импортного производства нет. Не зависимо от того, где он произведен, у нас идет определенная наценка на этот товар, которая учитывает себестоимость всех затрат.

Есть преимущества с точи зрения расходов на логистику. То есть не приходится ждать долгого цикла производства, долгого цикла доставки.

– Что государство должно все-таки сделать, для того чтобы вам как предпринимателю, вашей компании было проще работать в нашей стране? Какие конкретно реформы вы ждете от государства?

– В краткосрочной перспективе нужно все-таки ввести налог на выведенный капитал. Уверен, что он даст достаточно большой толчок экономике и бизнесу, выведет часть экономики из тени, даст дополнительный доход бюджету.

Как и любая госструктура, таможня должна создавать как можно меньше проблем бизнесу.

Страна сможет на несколько пунктов подняться в рейтингах инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности, например, Doing Business. Это сможет привлечь инвесторов в Украину. И Украина должна конкурировать с другими странами по привлекательности ведения бизнеса, легкости налоговой системы, по ставкам налогов, по степени коррупции, по верховенству права и так далее. Да, здесь есть определенные страновые риски, но есть и инвесторы, которые готовы вкладывать в такие страны, надеясь на большую отдачу от таких инвестиций. И для того, чтобы они приходили в Украину нужно эти риски компенсировать большей отдачей на вложения капитала.