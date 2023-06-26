СЕО Киевстар Владимир Лутченко — о развитии несмотря на войну, маленьких и больших победах украинского телекома 26 июня, 12:01 Позиция Владимир Лутченко, СЕО Киевстар

Одна восьмая часть сети крупнейшего мобильного оператора Украины, Киевстар, во время начала российского вторжения оказалась в оккупации. Половина уже вернулась под сине-желтый флаг — и восстановлена, несмотря на серьезные повреждения. Технический директор Киевстар Владимир Лутченко поделился техническими вызовами для компании, видением ближайших перспектив развития телекома и глобальным вниманием к уникальному украинскому опыту.

Полномасштабная война стала невероятным вызовом и для государства, и для общества, и для бизнеса. Уже почти 500 дней прошло с 24 февраля 2022 года. Что бы вы назвали ключевыми победами Киевстар за это время?

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Самое главное то, что мы отстояли свою независимость и подавляющее большинство украинцев убеждено в нашей победе. С точки зрения компании: бесспорно то, что мы удержали нашу сеть, удержали уровень предоставления наших услуг и ни на секунду этого не прекращали.

Конечно, до 24 февраля мы готовились к различным сценариям. И эта подготовка дала свои результаты. К сожалению, в начале полномасштабной войны около 12% нашей сети оказалось в зоне боевых действий. Сейчас же на временно оккупированных территориях остается около 6% нашей инфраструктуры. На освобожденных землях около трети локаций были разрушены, другие — получили те или иные повреждения. Правда, есть уникальный случай, когда, несмотря на боевые действия, наше оборудование сохранилось.

И точно можем гордиться тем, что более 90% инфраструктуры на освобожденных территориях мы уже восстановили. Остальное связано с местами, где до сих пор опасно проводить ремонтные работы. Например, на границе с Россией в Харьковской области или вблизи линии фронта.

Мировая коалиция вокруг Украины становится все крепче. Как выглядят «международные отношения» с точки зрения бизнеса? Как изменилось ваше общение с глобальными технологическими партнерами?

Прежде всего надо сказать о поддержке от наших основных партнеров-вендоров, компаний, которые предоставляют нам сервисы или поставляют оборудование. И эту поддержку — огромную — мы чувствуем с первых дней российского вторжения. Конечно, предварительно мы отработали с ними шаги и схему общения в случае наступления «часа икс». К сожалению, он наступил — и благодаря продуманной коммуникации мы держали руку на пульсе 24 на 7.

К примеру, благодаря помощи шведской компании Ericsson мы в рекордные сроки построили резервный узел на западе Украины, который помог бы удержать значительный рост нагрузки. Они подключили своих топовых экспертов из разных стран. И, конечно, работа нашей команды, где каждый трудился за троих.

Не могу не упомянуть компании Huawei и ZTE. Они в сжатые сроки поставляли нам оборудование, тогда как их команды помогали нам с мониторингом сети и обеспечением ее «здоровья», то есть нормального функционирования, несмотря на кризисные обстоятельства. Конечно, это и наши партнеры Cisco, Microsoft, Amazon, и многие другие. Есть компании, которые временно «обнулили» для нас ценники на свои сервисы. Норвежская Telenor, например, предоставила нам часть телеком-оборудования бесплатно.

Поэтому международная коалиция вокруг Украины — не только о «леопардах» или «птичках», но и о телекоме.

Объединяя украинцев

Связь стала одной из критически важных услуг во время полномасштабной войны. Какие усилия вы приложили, чтобы каждый украинец мог позвонить или написать своим близким и сказать, что он в порядке?

На восстановление поврежденной инфраструктуры на освобожденных территориях мы потратили сотни миллионов гривен. И это речь идет только о восстановлении того, что было. Но действительно неоценимая работа нашей команды. Это лучшие, невероятные люди, которые работают не покладая рук. Во времена пиковых блэкаутов они были на разрыве, чтобы обеспечить максимальную бесперебойность услуг.

С инфраструктурной точки зрения, можем ли мы говорить о развитии телеком-сетей или сейчас весь фокус — только на восстановлении поврежденного? Какие приоритеты Киевстар на среднесрочную перспективу?

У нас точно есть поводы для оптимизма. Да, мы всего на 2,5 месяца остановились в развитии — это был период с 24 февраля до конца апреля прошлого года. В начале мая решили и дальше развивать сеть, в частности там, куда направлялась большая внутренняя миграция. Люди переселялись из крупных городов на востоке Украины в городки и села на западе, где сеть, естественно, не была готова к такому количеству пользователей.

Поэтому только в прошлом году мы построили около 700 новых объектов сети — столько же, сколько в мирном 2021-м году. Объемы модернизации оказались еще больше. Поэтому мы точно не останавливаемся. В ближайшие три года Киевстар планирует инвестировать в инфраструктуру $600 млн. Поэтому мы точно не останавливаемся.

Фото: Владимир Лутченко, CЕO Киевстар

Вынужденное переселение граждан поставило немало вопросов относительно обычных, казалось бы, вещей, в частности школьное образование или доступ к медицине. Что Киевстар как технологическая компания предложила для их решения?

Прежде всего мы сделали наши услуги бесплатными для наиболее уязвимых абонентов в первый период полномасштабной войны. Для абонентов в опасных зонах они остаются такими до сих пор.

Кроме того, мы понимаем, что в условиях вынужденного переезда, воздушных тревог и других сложностей детям учиться в обычном режиме стало проблематично. Поэтому Киевстар ТВ в марте прошлого года сделал доступными материалы Всеукраинской школы онлайн, открыв новый раздел Образование. Этот каталог мы постоянно пополняем полезными материалами для школьников: это и языковые курсы, и уроки по информационным технологиям и т. д. , и сказки для самых маленьких украинцев.

В прошлом году Киевстар также оформил партнерство с крупнейшим провайдером электронной медицины в Украине, Helsi. В частности, чтобы сделать возможным медицинские консультации для наших сограждан даже в удаленном режиме.

А с точки зрения бизнес-клиентов — насколько изменился спрос на ваши услуги?

Немало запросов касалось перемещения оборудования и дата-центров на запад Украины. Кроме того, активизировалась миграция в «облака», в частности в клауды Amazon и Microsoft, чьими партнерами мы являемся. Значительно больше стали интересовать бизнес и услуги по кибербезопасности. И практика показала, что это оправданные инвестиции компаний: благодаря нашим сервисам буквально удалось спасти несколько предприятий.

Украина — глобальный технологический игрок

Накануне нашего разговора издание Analytics Insight назвало вас одним из 10 самых влиятельных CTO в мире, с чем вас поздравляем. Может ли опыт, приобретенный Киевстар за время войны, стать полезным на глобальном уровне? В частности, по развитию и восстановлению сетей, операционных и технологических решений и т. д.

Однозначно да. Скажу на собственном опыте, в частности, по международным конференциям, внимания к нашей экспертизе немало. Тем много: и наши действия, и реакции в кризисной ситуации, и способы коммуникации и координации с другими операторами и органами власти, что делали в отношении кибербезопасности. Эксперты по всему миру хотят понять, как нам это удалось, чтобы готовить собственные сценарии на случай чрезвычайных событий. И наши знания в этом удивительно полезны, если не сказать больше.

Вы упомянули тему кибербезопасности. Мы все понимаем, что война идет не только на физическом поле, но и в киберпространстве. Как изменились вызовы по цифровой безопасности и как вы с ними справляетесь?

Понятно, что в этой теме мы не можем вдаваться в какие-то детали. Да, действительно, количество атак с 24 февраля выросло в разы. На сотни процентов увеличились попытки фишинга (выманивание у доверчивых или невнимательных пользователей персональных или других данных), тогда как до начала полномасштабной войны более «популярными» были DDoS-атаки (нападение на систему с использованием большого количества внешних запросов, чтобы сделать определенный ресурс недоступным). Объяснение простое: злоумышленники стремятся получить доступ к внутренним системам украинского бизнеса.

Поэтому не могу не напомнить пользователям об осторожности. Будьте очень внимательны, переходя по любой ссылке, даже если кажется, что эта ссылка пришла из надежного источника. Эти вредоносные ссылки могут распространяться в мессенджерах и даже в коротких текстовых сообщениях (смс). К примеру, якобы ваш контакт присылает вам какую-то ссылку с подписью вроде: «Смотри, какое прикольное видео» или даже «Вот здесь оставил для тебя важные материалы». Поскольку в смартфонах сейчас содержится немало важной информации, неосмотрительность может привести к ее потере. Например, данных банковской карты.

Несмотря на войну, нельзя прекращать мечтать и смотреть в будущее. С вашей точки зрения, в какую сторону сейчас движутся технологии? Каким вы видите развитие технологической сферы в ближайшие годы?

По миру уже уверенно шагает 5G, убежден, мы тоже перейдем на это поколение связи — временные рамки связаны с понятными нам всем факторами. Искусственный интеллект, который внезапно оказался в центре внимания благодаря ChatGPT, уже давно работает в телеком-бизнесе. В частности, у нас ИИ помогает с анализом данных и оперативным выявлением сложностей в сети.

Интересный тренд сегодняшнего дня — перспективы синергии телекоммуникационных компаний со спутниковой инфраструктурой. Теоретически, использование спутников способно позволить значительно сократить расходы на «наземное» оборудование. Да, этот проект еще скорее в режиме экспериментального, впрочем, первые тесты выглядят хорошим началом.

Уже активно говорят и о 6G. Впрочем, наша приоритетная задача сейчас — выгнать захватчика с нашей земли и победить, а тогда уж точно решим и вопрос с другими «цифрами» G. Их впереди еще много.

Это точно. Предлагаю завершить наш разговор более философским вопросом. Мы живем в эру, где вещи вокруг становятся «умными» — от часов до мусорников и паркингов. Что вы, как человек со значительным опытом в технологиях, могли бы посоветовать для здорового баланса между «цифровой» и реальной жизнью?

Универсального рецепта нет — и каждому стоит находить тот вариант, который подходит именно ему. Говоря за себя, скажу, что ограничил использование социальных сетей, в основном захожу туда для делового общения. Бесспорно, стоит помнить о дозированном потреблении контента, особенно новостного: при текущих обстоятельствах постоянное листание лент только добавляет стресса. Отдельно замечу о детях. В моей семье, к примеру, действует правило, что младшее поколение пользуется смартфоном только лимитированное количество времени в неделю.

Да, технологии дают нам невероятное количество возможностей и удобств, впрочем, всегда стоит помнить о базовых «гигиенических» нормах обращения с ними.