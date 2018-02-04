СЕО Havas Digital Kyiv: не упускай возможности заняться чем-то новым или чему-то научиться

Денис Логвиненко, СЕО Havas Digital Kyiv, делится своими советами, а также рассказывает о сериалах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Во-первых, не забывай детские мечты. Они приносят максимальный заряд счастья, когда их реализовываешь. Во-вторых, инвестируй время в отношения с друзьями и семьей, важнее у тебя ничего не будет. Ну и в-третьих, не упускай возможности заняться чем-то новым или чему-то научиться.

2. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?

CEO и соучредитель Petcube Ярослав Ажнюк

Меня мотивируют люди, которые видят возможности, не боятся ими воспользоваться и доводят дело до конца. Среди местных ребят – это Petcube, Ajax и Grammarly. За рубежом – Джобс, Маск, Безос (основатель Apple Стив Джобс, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос – ред). Это очевидные примеры, которые первыми приходят в голову – на самом деле, конечно, список гораздо длиннее.

3. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

С горящими глазами и с постоянным стремлением к новому. А в итоге – не боящимся ответственности.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Кадр из сериала Рассказ служанки / © Hulu

Я предпочитаю новых игроков киноиндустрии, как Netflix, Hulu и Amazon, а из форматов мне ближе многосерийные фильмы, о них даже веду отдельный телеграм-канал – https://t.me/soapaddict. Из того, что могу особо выделить: Мастер не на все руки, Американские боги, Рассказ служанки. Почему? Потому что сторителлинг — наше все.

5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Я трудоголик, не уверен, что мне понравится баланс. Чем больше задач, тем больше я заряжен. Но в тоже время важно системно менять картинку, работать в разных локациях, выезжать за границу.

6. Где искать вдохновение?

Его не нужно искать, его нужно замечать. Оно везде и во всем, главное — прислушиваться и присматриваться.

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Приглашаем принять участие в спецпроекте #ДелимсясНВ топ-менеджеров украинских компаний и владельцев среднего/крупного бизнеса. Если вы готовы ответить на наши вопросы – пишите нам на bewithnv@nv.ua