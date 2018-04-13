Саудовская Аравия должна стать важным шагом для расширения рынка сбыта – глава Антонова

Президент Антонова рассказывает о том, какие перспективы выхода предприятия на новые рынки и планы на 2018 год.

Украинский производитель авиатехники Антонов стремительно наращивает свое присутствие на иностранных рынках. Так, государственное предприятие продолжает сотрудничать с Южной Америкой, Перу, Турцией, Ираком.

Кроме того, в марте предприятие подписало соглашение с Саудовской Аравией по созданию стратегического консорциума для производства самолета Ан-132, который предназначен для перевозки военных и военного оборудования. Антонов вместе с компанией Taqnia Aeronautics планируют завершить завод осенью 2019 года.

Несмотря на это, объем авиапроизводства в прошлом году существенно сократился, а большинство заводов простаивают. С 2014 года из-за военного конфликта с Россией, украинская оборонная промышленность полностью отказалась от российских деталей и перешла к импортозамещению. За это время 88% было произведено в Украине и 22% приобретено за рубежом.

О том, как развивается украинское авиапроизводство и какие новые рынки сбыта ищет Антонов, НВ Бизнес рассказал и.о. президента предприятия Александр Кривоконь.

– Что сейчас происходит с саудовским контрактом?

– К настоящему времени завершен этап построения самолета-демонстратора Ан-132D, который является первым прототипом многоцелевого транспортного самолета Ан-132. Начаты его летные испытания. Ан-132D был представлен широкой авиационной общественности на нескольких крупных международных выставках, в том числе в Париже и в Дубае. По приглашению саудовской стороны, летали в Риад.

Сегодня мы продолжаем работать с нашими саудовскими партнерами. В настоящее время мы занимаемся технико-экономическим обоснованием проекта строительства нового авиастроительного завода в Саудовской Аравии. К выполнению этой работы привлечены авторитетные европейские эксперты. Мы планируем, что этот этап будет завершен к середине лета текущего года, будут представлены полученные выводы, и проект будет передан на финансирование в саудовский фонд поддержки предприятий (Public Investment Fund).

Мы также прорабатываем программу создания учебного центра Antonov Academy, где на постоянной основе будет проводиться обучение саудовских специалистов: рабочих, инженеров, технарей, технологов, которые будут задействованы в процессе производства самолетов.

Сегодня в городе Таиф, на юге Саудовской Аравии, выделено 2,5 тыс. га под строительство авиационного завода, включая жилой комплекс. Предприятие планируется построить за 9 месяцев. Этот проект является частью государственной программы развития региона. Сейчас строится автомобильная дорога, подготовлено производство солнечных батарей. Авиазавод будет иметь взлетную полосу, будет свой аэродром. Планируется, что его строительство завершится осенью 2019 года.

– Какие объемы производства будут у этого завода?

– Согласно достигнутым договоренностям, первая партия самолетов Ан-132 будет построена на предприятии Антонов в кооперации с саудовскими партнерами. Схему кооперации по строительству самолета мы прорабатываем – нашли производителей, которые будут вместе с компанией-партнером Taqnia производить комплектующие для Ан-132. В частности, заключили меморандум с корпорацией WAHAJ и ведем переговоры с рядом других компаний.

В 2021 году планируется начать производство Ан-132 на заводе в Саудовской Аравии с постепенной локализацией и увеличением объемом их выпуска. Конечно, на условиях широкой международной кооперации, с участием украинских предприятий. В течение 2022-2024 годов планируем выпускать шесть машин ежегодно, далее – до десяти.

Вместе мы пытаемся ускорить проект. Нужно, чтобы он выходил на финальную стадию. Для этого нам необходимо подписать договор на разработку самолета, который будет выпускаться серийно, и проведение его сертификации.

Часто наши самолеты выполняют перевозки, которые не под силу другим

– А что даст этот контракт?

– В рамках запуска производства Ан-132 мы планируем обновить наши производственные мощности. Это облегчит и ускорит процесс импортозамещения российских комплектующих для других самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178. Иностранные компании внимательно наблюдают за работой Антонова. Поэтому реализация совместного проекта с таким мощным партнером, как Саудовская Аравия, подтвердит наш потенциал и будет способствовать достижению договоренностей с западными поставщиками комплектующих.

– Как вы закончили прошлый год?

– 2017-й мы завершили на положительной ноте. Доход от реализации продукции по сравнению с 2016 годом вырос на 66% – до более чем 6 млрд грн. Показатель поступления денежных средств за 2017 на 45% превысил результат 2016 года. Чистая прибыль увеличилась на 85%. В бюджеты и государственные целевые фонды Антонов уплатил около 570 млн грн налогов и сборов.

– За счет чего?

– Мы изменили систему поощрения, смогли нарастить объем перевозок авиакомпанией за счет совершенствования мотивационной схемы. К тому же, наш основной конкурент – авиакомпания Волга-Днепр долгое время не использовала весь парк своих самолетов. Были некоторые месяцы, когда мы вышли на более 700 часов налета. Такого высокого результата у нас еще не было. В 2017 году мы получили 330 млн грн чистой прибыли, что на 152 млн грн больше, чем годом ранее. Также увеличились объемы инжиниринговых работ.

Также, начиная с ноября-декабря 2017 года, начали работать над обеспечением эффективности работы наших социальных объектов. Наш сельскохозяйственный филиал Антонов-Агро уменьшил убытки на 2 млн грн.

Среднемесячная зарплата составила почти 10 тыс. грн. Начиная с марта, мы увеличили заработную плату на 10%, но это вопрос, над которым мы не завершили работу. Над этим еще надо работать. Также есть проблемы по кадрам, сегодня поэтому специалисты хотят большие зарплаты.

– Что у вас с производством самолетов?

– Сегодня мы проводим модернизацию нашего парка самолетов Ан-124-100 Руслан. Сейчас это главная задача. Ведь работа этих самолетов в составе авиакомпании Авиалинии Антонова приносит прибыль, поэтому необходимо постоянно поддерживать их, обеспечивая соответствие современным нормам, год от года становящимся все более жесткими.

Первоочередная задача нашего коллектива – проведение процесса импортозамещения и завершение построения самолетов Ан-148, Ан-158, которые есть в сборочных цехах предприятия, а затем – восстановить производство на полную мощность.

– Где еще Антонов может найти в будущем рынки сбыта?

– Наши традиционные рынки сбыта – Южная Америка, Азия и Африка. Это те страны, с которыми мы всегда сотрудничали, там знают наши самолеты, есть опыт их использования и проведения сервисных работ. Поэтому мы дальше планируем поставлять свою продукцию на эти рынки. В частности, в начале апреля мы представили современные программы Антонов на выставке FIDAE-2018, которая проходила в Чили. Провели ряд переговоров с высокопоставленными стран региона и потенциальными заказчиками. В том числе, представили программу Ан-132. Этот самолет способен конкурировать с самолетами Casa C295 Aibus Military и C27J Spartan Alenia Aeronautica. Он разработан с учетом природных и погодных условий Южной и Центральной Америки. Мы предлагаем эту программу сразу с пакетом послепродажной поддержки. После консультаций со своими саудовскими партнерами, Антонов готов предложить и программу экспертного кредитования. К тому же, Антонов намерен навести порядок в системе предоставления услуг по техническому обслуживанию самолетов марки АН, которые эксплуатируются вооруженными силами стран региона, и налаживание поставок запасных частей.

Реализация совместного проекта с таким мощным партнером, как Саудовская Аравия, подтвердит наш потенциал

Учитывая имеющуюся потребность стран Латинской Америки в самолетах для внутренних перевозок, Антонов изучает возможность возобновления производства грузопассажирских самолетов, способных перевозить до 30 пассажиров или до 3 т груза.

Вообще, мы работаем со многими странами и показываем, в чем преимущества наших самолетов. Это, в частности, возможность базироваться на различных аэродромах, в том числе необорудованных, грунтовых, с короткими полосами и на высокогорных площадках, работать в различных погодных и температурных условиях.

Часто наши самолеты выполняют перевозки, которые не под силу другим. В качестве примера, в прошлом году Руслан в короткий срок доставил в Канаду двигатель для замены на самолете Airbus.

Рынок для наших самолетов есть. Но надо работать, обеспечивать достойное сервисное обслуживание, своевременную поставку запчастей, проведение гарантийных ремонтов.

– А на какие рынки вы планируете выходить в ближайшее время?

– Сейчас мы работаем с Южной Америкой, Перу, Турцией, Ираком. Индонезия также интересуется нашими самолетами. Европе нужен наш самолет для выполнения задач морского патрулирования на Балтийском море.

Кроме того, мы понимаем, что Саудовская Аравия – очень мощная страна, которая оказывает существенное влияние на страны ее региона. Саудовская Аравия должна стать важным шагом для расширения рынка сбыта Ан-132.

Но в первую очередь нужна государственная поддержка. Мы очень заинтересованы в получении госзаказа на наши самолеты. Ведутся переговоры о заказе трех самолетов семейства Ан-148 различного назначения. Это санитарная машина, штабной вариант, комплекс морского патрулирования и разведки.

По таким законам живет весь авиационный мир, пока, к сожалению, Украина отстает.

Например, Airbus имеет поддержку 5-7 стран: Германии, Франции, Италии и других. Они дают компании заказ и определенные льготы. То же касается Boeing, американской компании.

– А что вообще вам позволяет конкурировать?

– Если, например, говорить о пассажирских машинах, то мы обеспечиваем комфорт, автономность эксплуатации, хорошие экономические показатели, по которым компания не уступает и превосходит конкурентов. Региональные реактивные самолеты семейства Ан-148/Ан-158 конкурируют в своем классе с машинами Embraer и Bombardier.

Если взять военно-транспортную авиацию, то длительное время Антонов удерживал позиции мирового лидера в этом сегменте. Среди преимуществ – высокие летно-технические характеристики, возможность базироваться на различных аэродромах, в частности, грунтовых, не имеющие специального искусственного покрытия, с короткими взлетно-посадочными полосами, где не могут работать другие грузовые самолеты. Мы выполняем заказы министерств обороны разных стран на перевозку стратегических грузов. Часто это уникальные перевозки. В частности, Ан-22 Антей выполнил серию рейсов в Мали, основываясь на аэродроме в пустыне. Безусловно, наиболее известным транспортником Антонов является Ан-225 Мрия. Сейчас этот самолет выполняет серию коммерческих рейсов.

Нашим потенциальным партнерам, заказчикам мы сегодня предлагаем не самолет, а возможность выполнения существующих задач. На одной платформе мы можем создавать варианты самолетов, которые отвечают пожеланиям эксплуатанта. Другими словами: заказчик ставит нам задачу, а мы предлагаем ему комплексное решение.

– А удалось решить проблему комплектующих из России?

– Сегодня мы с Россией не работаем.

– А раньше?

– Сотрудничество было до 2013-2014 годов. Но сейчас между нами нет контрактов. Программа импортозамещения, которую мы проводим, как раз и направлена ​​на то, чтобы заменить комплектующие российского производства, которые мы использовали ранее, на отечественные или западные аналоги. Поэтому у нас есть проблемы с реализацией производства, остановившегося, так как примерно 60% поставок шло из России. Сейчас у нас уже полностью завершенный этот процесс по новому транспортному самолету Ан-132, но мы проводим импортозамещение на других самолетах.

Компания живет за счет того, что зарабатывает

– А что с Харьковским авиационным заводом? Он уже не работает?

– Он хорошо сработал в 2017 году. К тому времени завод имел самую большую в Украине задолженность. На предприятии новая команда руководителей, и с марта выплатили всю зарплату за прошлый год. Кроме того, мы восстановили отопление, которого раньше не было. Мы начинали работать без света, на генераторах. Жгли костры зимой. Там не было воды, канализации, когда мы зашли. Сейчас уже все подключено, все системы работают. Ранее было 30 млн грн долга за электроэнергию, мы его реструктурировали, сейчас уже начались выплаты. 900 тыс. заработной платы частично погашено за истекший период.

За этот период завод вернул доверие заказчиков, стал более клиентоориентированным. По двум самолетам работаем с ВВС Египта, есть и ряд договоренностей с силовыми ведомствами Казахстана. За прошлый год впервые в истории ХАЗа было усвоено и сделаны ремонты семи самолетов.

Харьковский завод сегодня живет за счет того, что он производит запасные части и продает их. Предприятие также готово присоединиться к кооперации по изготовлению самолетов. В частности, мы планируем организовать выпуск тех агрегатов самолетов Антонов, что ранее поступали из России. По такой схеме мы планируем возобновить производство.

– Сколько это стоит?

– Это интересный контракт, такого еще не делали. Мы полностью отдаем нашему заказчику вопрос комплектации. Это единственный путь, который позволит решить вопрос о выплате долгов Харьковского завода. Там люди не получали зарплату с 2014 года. Вернуть эти 150 млн грн возможно только за счет производства.

– Как сейчас решается вопрос контракта с Китаем?

– В последние годы Антонов развивало направление сотрудничества с китайскими компаниями по программам Ан-178 и Ан-225. Были подписаны соответствующие соглашения о совместном производстве этих самолетов в КНР. Реализация этих соглашений является непростым вопросом и требует большой детальной подготовки как со стороны Антонова, так и со стороны китайских компаний. Для выполнения условий подписанных соглашений китайские компании должны пройти государственные процедуры в КНР для получения соответствующих разрешений, что требует определенного времени.

Конечно, также требует времени завершение испытаний и сертификация самолета Ан-178. Решение всех вопросов по подготовке сотрудничества по программам Ан-178 и Ан-225 является обязательным этапом для их дальнейшей реализации.

- А что именно там может быть?

- Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с такой мощной страной, как Китай. В частности, мы имеем основные агрегаты планера для построения второго образца Ан-225. Они в хорошем состоянии. Но построение второго экземпляра Мрии нуждается в инвестициях, масштабной конструкторской работе.

– Бытовало мнение, что китайцы скопируют технологии и бросят, как сделали это с автомобильной промышленностью других стран.

– Многие страны сотрудничают сегодня с Китаем, налаживают там производство. Никто ничего не боится, ни Boeing, ни Mercedes. Но надо грамотно формировать процесс взаимодействия, и тогда сотрудничество будет плодотворным.

– Какие планы предприятия на этот год?

– В ближайшее время мы планируем заключить контракт с Саудовской Аравией на разработку серийного самолета Ан-132. Мы должны получить контракт и сразу запустить производство, а в 2019 году уже показывать результаты работы. Также необходимо полностью завершить импортозамещение нашей линейки: 148, 158, 178. Еще одним главной задачей является выполнение контракта на три самолета. Также будем проводить оптимизацию кадровой структуры и производства. За этот год мы должны провести аттестацию всех работников предприятия, начиная с руководителей и заканчивая специалистами, начать проект Кадровый резерв.

Нужно завершить вопрос по импортозамещению двигателей и авионики. Также необходимо создать главный центр сервиса Антонов.

Мы должны создать и обеспечить достойное сервисное обслуживание самолетов Антонов во всем мире, разработать логистику складской сети деталей и комплектующих для самолетов марки АН. Кроме того, необходимо оставаться на рынке авиаперевозок, может даже увеличить их объем. Мы ставим цель занять 50% рынка авиаперевозок сверхтяжелых и нестандартных грузов.

Также Антонов должен решить проблему убыточных подразделений социальной сферы, находящихся на содержании предприятия: медико-санитарную часть, детские сады, базы отдыха, детские оздоровительные комплексы и тому подобное.

В этом году у нас очень много задач, но мы хорошо работали в прошлом году. Мы не берем кредитов. Компания живет за счет того, что зарабатывает.