«Собственное жилье — это базовая человеческая потребность», — Владимир Зубик 29 мая, 14:35 Позиция Президент Ассоциации предприятий-строителей Интергал-Буд Владимир Зубик

Президент Ассоциации предприятий-строителей Интергал-Буд Владимир Зубик рассказал о новых вызовах для рынка недвижимости, устойчивости компании, несмотря на полномасштабную войну, возможности ипотечных программ для покупки жилья и о том, как удержать украинцев в Украине



— Как строительная отрасль пережила первый год полномасштабной войны? Назовите основные трудности и вызовы, с которыми столкнулись девелоперские компании.

— Полномасштабная война — беспрецедентный вызов для всей строительной отрасли. Она изменила подходы к работе девелоперов. Появилось множество проблем, которые рынок должен был решать в достаточно сжатые сроки. А это и сложности с персоналом, логистикой, ключевыми поставщиками, производителями строительных материалов. Отрасль столкнулась с оттоком ресурса. Существовала и физическая опасность. Особенно это ощущалось в первые месяцы после начала большой войны, когда вблизи Киева и других городов начались боевые действия. Все это стало проверкой отрасли на прочность. Участники рынка должны были продемонстрировать гибкость, способность адаптироваться к новым реалиям. Застройщики должны были искать новых сотрудников, поставщиков, менять бизнес-процессы, находить нестандартные решения для продолжения работы.

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Война стала проверкой и на финансовую устойчивость компаний. Ведь в первые месяцы после начала войны продажи фактически остановились. Речь идет не о спаде, который мы наблюдали в период пандемии COVID-19 или аннексии Крыма и части Донбасса в 2014 году, а о полной остановке. В таких условиях возобновить строительство было крайне сложно. Для решения такой задачи необходимо иметь собственный ресурс и запас прочности, аккумулированный за годы предыдущей работы. Новые реалии требовали от девелоперов пересмотра существующих подходов в продаже и тесного взаимодействия с имеющимися инвесторами. Те компании, которые остались на рынке и продолжили строить и завершать ранее начатые проекты, а среди них и Интергал-Буд, прошли эту проверку на отлично. Это стало доказательством того, что игроки рынка, которые применяют качественный подход к работе, обладают диверсифицированным портфелем активов и формируют финансовые резервы, внимательны к вопросам себестоимости, сплотили квалифицированную и профессиональную команду, способную адаптироваться и искать пути оптимизации процессов, могут выжить в самых неблагоприятных ситуациях. Война в этом смысле стала своеобразным фильтром для рынка.

— Что позволило возобновить работу на строительных площадках?

— У Интергал-Буд огромный штат сотрудников, у нас есть несколько собственных генподрядных организаций, в частности, в Киеве, Львове и других городах. Это дало нам «рабочие руки», кадровый ресурс, необходимый для ведения строительства даже в условиях значительного оттока кадров, вызванного войной. У компании есть собственный парк техники, оборудование, материально-техническая база. Так что мы можем работать дальше независимо от обстоятельств.

У нашей компании — прочные контракты с поставщиками и партнерами. Работать дальше смогли не все из них. Однако мы быстро начали поиск альтернативы материалам, которых не было в наличии, искали новых контрагентов, в том числе за рубежом.

Остро стоял вопрос финансирования. Однако, как я уже отмечал, у Интергал-Буд был собственный финансовый ресурс, способный обеспечить работу на строительных площадках в условиях нулевых продаж. У компании есть средства, зарезервированные под строительство, которые расходуются на оплату материалов и работ.

Отдельно стоит упомянуть о команде. И руководители, и рядовые сотрудники — все вскоре вернулись на работу. Это вызывает у меня восторг и уважение. Люди — самый ценный наш ресурс. Не только для Интергал-Буда, но и для Украины в целом ее граждане — это та движущая сила, которая приведет страну к победе и поможет выстоять, несмотря на все невзгоды.

Важно также и правильно планировать нашу дальнейшую работу. В условиях ограниченного ресурса мы решили возобновлять строительство поэтапно, учитывая степень готовности объектов. В первую очередь завершали почти готовые дома, чтобы предоставить возможность нашим инвесторам заселиться уже в этом году. Это позволило ввести в эксплуатацию 180 тыс. кв. м жилья в прошлом году, в текущем планируем сдать еще около 200 тыс. кв. м. А также возобновить строительство всех домов, где работы пока еще не возобновлены. Есть у нас планы и по развитию. В этом году начнем три новых проекта. Наша вера в устойчивость и прочность страны сейчас как никогда сильна. Чем ближе Украина к победе, тем больше будет расти объем инвестиций в строительство и среди наших европейских партнеров.

— Как внутренняя миграция населения повлияла на рынок недвижимости? Какие перспективы у столичного рынка жилья?

— Киев как административный и политический центр всегда интересовал покупателей недвижимости, притягивая к себе людей со всех уголков страны. Таким он остается и сейчас. Рынок недвижимости прежде всего восстанавливается именно здесь. С точки зрения ликвидности — продажа и аренда киевской недвижимости остаются привлекательными.

На фоне военных действий возросла популярность западного региона: Львов, Черновцы, Ивано-Франковск — города, где количество сделок на аренду и покупку недвижимости возросло с началом полномасштабного вторжения. Мы видим эту динамику. Как и появление новых проектов в регионе.

Фото: Президент Ассоциации предприятий-строителей Интергал-Буд Владимир Зубик

Однако у таких городов, как Днепр, Харьков и др., тоже есть перспективы. Как только в этих городах-миллионниках начнется восстановление разрушенного или поврежденного жилья, появятся инвестиции в новые проекты, спрос среди украинцев на покупку жилья возрастет.

— Как государство может поддержать строительную отрасль?

— Государство действительно может помочь отрасли. Во-первых, создать благоприятные условия для работы бизнеса, у которого достаточно ресурсов и желания восстановить рынок недвижимости и экономику страны в целом. Не нужно мешать и создавать дополнительные препятствия в работе. Бизнес нуждается в стабильной налоговой системе, устранении таких факторов экономического давления, как блокировка НДС, надуманных проверок, а также смягчении условий участия в государственных программах.

Во-вторых, государство может способствовать формированию платежеспособного спроса. Мы понимаем, что ожидать значительных финансовых вливаний от инвесторов из других стран до завершения военных действий не стоит. Но все же есть потенциал для развития внутреннего спроса и инвестиций. И это прежде всего украинцы, которые остались здесь, потеряли жилье или просто хотят улучшить свои жилищные условия. Они могут получить такую возможность, приняв участие в программе доступной ипотеки. Это существенный внутренний финансовый ресурс, который можно направить на строительство, на стимулирование строительного рынка, и таким образом поддержать развитие экономики всей страны.

Программа доступной ипотеки будет стимулировать развитие не только столицы, но и других регионов. Девелоперы получат спрос на квартиры в других, кроме столицы, городах и городках. В том числе в регионах, подвергшихся разрушению вследствие военных действий. Это может стать движущим фактором для восстановления страны.

Весной прошлого года я обращался в Офис президента и к правительству с открытым письмом и предложением сделать доступную ипотеку для военнослужащих под посильные 2%. И я рад, что эти предложения были услышаны и учтены. Программа єОселя частично воплотила эту идею, предложив определенным категориям граждан кредиты на жилье под льготные 3% годовых. Но, к сожалению, сейчас объем финансирования программы недостаточный. Я искренне убежден, что поддержка военных, людей, стоящих на защите страны, должна быть более ощутимой. Государство должно продемонстрировать, что ценит их титанические усилия и самопожертвование. Массовая доступная ипотека для представителей Вооруженных сил значительно увеличит реальную ценность тех денежных вознаграждений, которые они получают. Ведь это реальная возможность конвертировать тяжело заработанные средства в желанное собственное жилье.

— Какой может быть роль застройщиков в процессе восстановления страны?

— Я убежден, что формат государственных заказов и планирования восстановления не будет эффективным. Рынок способен самостоятельно регулировать этот процесс при условии поступления финансового ресурса. Он, словно живой организм, способен к саморегуляции. Частные застройщики смогут помочь решить проблему нехватки жилья, однако для этого должна быть реальная продажа. Обеспечить ее способна именно доступная ипотека.

Если за счет инструментов льготных ипотечных программ и программ компенсаций создать массовый спрос на жилье, рынок моментально отреагирует предложением. Но для этого соответствующие программы и фонды должны получать стабильное финансирование.

Программа льготной ипотеки не должна ограничиваться определенным кругом граждан, она должна быть доступна для большинства украинцев. Не важно, работает человек в государственной больнице или является представителем частного медучреждения, или он учитель в государственной школе либо в частном учебном заведении — каждый должен получить право на ипотечный кредит под небольшой процент.

— Как государственные программы компенсации утраченного жилья и льготной ипотеки влияют на рынок? Может ли рынок самостоятельно предложить решения, которые будут стимулировать спрос, без привлечения бюджетных средств?

— Государство внедрило программы компенсации за поврежденное и разрушенное жилье. Пострадавшие будут получать сертификаты, которые можно использовать на покупку нового жилья. Это важная и нужная инициатива. Однако пока она не получает финансирования. То есть на данном этапе она не влияет на рынок.

Зато частные компании, девелоперы, банки предлагают альтернативные решения. Это и отдельные ипотечные программы, и предложения отсрочки оплаты жилья. Застройщики предлагают гибкие условия покупки и выплат, предусматривающие небольшие первые взносы, длительный период выплат, фиксацию стоимости и др. То есть бизнес прилагает максимум усилий, чтобы сделать покупку квартиры доступной и увеличить количество сделок. Однако он не может сделать спрос на квадратные метры массовым. Чтобы объем продаж достиг довоенных показателей и даже их превысил, нужно расширить круг потенциальных покупателей. Речь идет о покупке квартир в кредит на 20, 30 лет, с ежемесячными взносами на уровне 10−15 тыс. грн. Это даст дополнительные перспективы рынку недвижимости.

Даже до полномасштабного вторжения количество украинцев, способных приобрести новое жилье, составляло менее 1%. Эта цифра крайне незначительна. Чтобы эффективнее восстанавливать страну, этот показатель должен вырасти до 40%, 50% и даже больше.

Не стоит забывать и о социально-демографическом факторе. Собственное жилье — это базовая человеческая потребность. Если государство ее обеспечит, оно удержит свое население. Сейчас же миллионы наших сограждан покинули территорию страны и развивают экономики других государств. Мы рискуем потерять еще больше. Чтобы украинцы оставались в Украине, работали на нашу экономику, рожали и воспитывали здесь детей, у них должно быть собственное жилье или возможность его приобрести на посильных условиях.

Доступная ипотека станет мотивацией остаться в Украине, работать здесь, наполнять местный бюджет. Мы сможем не только удержать граждан, но и вернуть тех украинцев, которые уехали за границу и смогли себя реализовать на новом месте. А это экономически активное население, квалифицированные специалисты, способные сделать огромный вклад в дальнейшее экономическое развитие нашей страны. Нам важно создать такие условия, чтобы они захотели вернуться домой.