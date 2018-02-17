"Работать без увлечения нельзя": CEO Film.UA Distribution о правилах эффективности

Игорь Сторчак, CEO Film.UA Distribution, делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Боюсь, никаких. Стараюсь следовать принципу "решил – делай, сделал – не жалей". Ошибки несомненно были и много, но без них, наверное, я не стал бы тем, кем я стал.

2. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?

Илон Маск / elonmusk via Instagram

Илона Маска однозначно. Это человек, который "целится" в нечто гораздо большее, чем просто деньги или успех, его цель настолько велика, что результаты его трудов меняют мир, и это удивительно.

3. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Он должен уметь сам принимать решения и нести за них ответственность.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

© romashki.na via Instagram

Текст Глуховского, Империя должна умереть Зыгаря. Это книги, которые дают ответы на многие вопросы "почему".

С фильмами гораздо труднее, это часть профессии, и я смотрю много кино и сериалов, но рассматриваю их с профессиональной точки зрения: бюджет, успешность в прокате, структурность сценария и т. п.

Особое место в моей голове сейчас занимает украинское кино. И здесь меня впечатлили Киборги. Да, кино не идеально, но создателям удалось достичь сразу нескольких важных целей – коммерческой, эстетической, моральной и при этом не скатиться в банальщину и агитпроп, что просто замечательно. Наверное, среди множества дорогих и громких современных фильмов и сериалов я бы выделил для себя Киборгов. Они меня по-настоящему удивили.

5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Для себя я понял, что работа – это часть жизни, но отнюдь далеко не вся жизнь. И делать надо, что хочешь – работать без увлечения нельзя. Более того – вредно и бесполезно.

6. Где искать вдохновение?

В адреналине от попыток достижения новых целей и борьбе со страхом неудачи.

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Приглашаем принять участие в спецпроекте #ДелимсясНВ топ-менеджеров украинских компаний и владельцев среднего/крупного бизнеса. Если вы готовы ответить на наши вопросы – пишите нам на bewithnv@nv.ua