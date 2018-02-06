Президент группы компаний Аскания рассказал, как отличить хороших сотрудников

Президент группы компаний Аскания Валерий Горбань делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Более активно заниматься развитием бизнеса – сегодня потенциал рынков больше, чем ощущалось тогда, 10 лет назад.

Больше готовиться к кризисным ситуациям.

Больше делегировать.

2. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и почему у него стоит поучиться?

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Мне импонирует Илон Маск, как предприниматель, который взял относительно старые идеи, технологии (такие как электромобили, аккумуляторы, световые панели) и сумел их обернуть в красивую технологичную обертку, подать в новом эффективном ключе и с помощью этого изменить мировую экономику. По сути, он увидел глобальную перспективу и умело ее реализовал – это надо уметь.

3. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Мы подбираем в команду единомышленников, которые должны соответствовать трем критериям: ответственность, инициативность, креативность. И когда становится понятно, что человек, с одной стороны, готов брать на себя некую ответственность за самостоятельные решения, а с другой – не просто выполняет поставленные ему задачи, но и предлагает что-то новое, ищет творческие подходы и работает на некое опережение – тогда, собственно, мы понимаем, что сделали действительно правильный выбор сотрудника.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

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Сейчас я читаю книгу о сети кофеен, которую написал ее основатель Говард Шульц – Как чашка за чашкой строилась Starbucks. Он рассказывает о трудностях в бизнесе во время кризиса, а также делится принципиальными решениями и довольно нестандартными советами.

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Также стоит отметить фильм Киборги режиссера Ахтема Сеитаблаєва. Он оставил положительное впечатление – фильм глубокий и патриотичный. К тому же, кино снято довольно качественно, хотя и без голливудских спецэффектов.

5. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Я часто бываю в командировках, на соревнованиях и очень много коммуникаций проходит через мессенджеры либо электронную почту. Без них, собственно говоря, никуда – они позволяют 24 часа в сутки быть в теме и на связи.

Чаще всего пользуюсь почтовым клиентом, куда стекает вся нужная информация, заметками – записываю свежие идеи, мысли, а также приложением Pocket, которое сохраняет статьи "на потом" и подходит для использования офлайн.

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6. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

В каждом бизнесе очень важно организовать эффективную команду единомышленников. Я стараюсь детально погружаться во все процессы и плотно "держать руку на пульсе", но операционной деятельностью занимаются менеджеры, которым я доверяю. И когда вы на одной волне, вас объединяют общие жизненные принципы – появляется возможность делегировать больше, а беспокоиться меньше. Особенно если говорить о принятии важных решений.

Также помогает соблюдать work-life баланс профессиональное занятия автоспортом. С одной стороны, раллийные соревнования помогают переключиться с ежедневной рутины, а с другой стороны – не терять концентрацию внимания.

7. Где искать вдохновение?

В Украине многие предприниматели жалуются на плохие условия для бизнеса, утверждают, что ничего не получается, а потом уезжают делать бизнес за рубеж. Для меня это является своеобразным вызовом, создавать что-то уникальное здесь, в Украине, и таким образом демонстрировать обратное.

Больше советов от предпринимателей и топ-менеджеров: здесь.

Приглашаем принять участие в спецпроекте #ДелимсясНВ топ-менеджеров украинских компаний и владельцев среднего/крупного бизнеса. Если вы готовы ответить на наши вопросы – пишите нам на bewithnv@nv.ua