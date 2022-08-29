Вместо вилл — вставляем разбитые стекла: как работает стеклянный бизнес во время войны. — Евгений Довгун о кейсе ОКМЕ 29 августа, 10:30 Позиция Евгений Довгун, соучредитель производства светопрозрачных систем ОКМЕ (Фото:ОКМЕ)

Успели поработать полгода и выйти на 30 тыс. у.е. в месяц, как началась война

Совместный бизнес мы запустили, обсудив все моменты за чашечкой кофе, — рассказывает соучредитель производства светопрозрачных систем ОКМЕ Евгений Довгун

Мой партнер Алексей до этого семь лет работал менеджером по продажам в крупной « стеклянной» компании, я — в сфере недвижимости. Поэтому взяли свои сбережения, кредит и заказали из Турции первые два станка. Так появилось производство . — Просто однажды решили — пора работать на себя. Остановились на производстве светопрозрачных систем для коттеджей и офисов, потому что со всеми тонкостями производства от монтажа до логистики и продажи были знакомы.Мой партнер Алексей до этого семь лет работал менеджером по продажам в крупнойстеклянной» компании, я — в сфере недвижимости. Поэтому взяли свои сбережения, кредит и заказали из Турции первые два станка. Так появилось производство ОКМЕ

Видео дня

Стартовый бюджет составил 150 тыс. долл, половина из которых ушла на закупку сырья и станков.

Команду собрали спустя неделю, за три — арендовали помещение. Первый заказ получили еще до того, как получили станки. Их мы ждали целых три месяца.

Фото: ОКМЕ

Наша первая база клиентов состояла из пяти друзей и родственников. Но для старта этого было достаточно. Когда все друзья у нас были «застекленные», Алексей достал свою старую рабочую записную книжку и обзвонил всех из нее. Появились новые клиенты. Впоследствии заработал «народный телеграф» — нас находили уже по рекомендациям.

Да, за полгода мы вышли на оборот в 30 тыс. долл. в месяц.

Фото: ОКМЕ

Война поставила все на паузу и превратила цех в «автопарк ВСУ»

Основное направление работы OKME — остекление частных жилых домов разной сложности. От обычной двери до 6-метрового фасада из сплошных панорамных окон или крыши в форме морской волны с зеркальным стеклом.

До войны основной процент заказчиков приходился на пригород Киева.

Работа сильно замедлилась еще за месяц до начала вторжения.

Фото: ОКМЕ

Даже на фоне разговоров заказчики сворачивали активность, а после 24 февраля количество желающих вкладывать деньги в строительство резко снизилось. Все остановилось.

Кроме того, алюминиевый профиль и стекло из Европы, которые мы используем в производстве, вследствие «пробок» на границе можно было ожидать до 12 недель.

Стало трудно подсчитать общую смету строительства: цена на топливо, логистика и скачки курса ударяют по конечным цифрам. Даже если сегодня остекление под ключ обойдется в миллион, то завтра это уже совсем другая сумма.

Фото: ОКМЕ

5 основных решений во время войны

Когда поняли, что дедлайн войны не определен, приняли для себя базовые вещи на перспективу:

1) Превратить цех компании в пункт помощи ВСУ.

Волонтерство началось со звонка близкого родственника, переведенного на Харьковское направление обороны. Мы за два дня закрыли весь запрос и снабдили ребят из «Холодного Яра» всем необходимым. Далее последовали регулярные запросы: от биноклей и берцев до сигарет, спреев и газированных напитков.

В приоритет был поставлен транспорт. Ведь кроме дронов и артиллерии эта война нуждается в скорости, авто — это оперативность, мобильность, логистика, а зачастую и спасение. Словом, это настоящая находка для фронта.

Фото: ОКМЕ

За полгода войны мы уже передали 7 автомобилей для 93-й механизированной бригады «Холодный Яр».

Также передаем коллиматоры, генераторы, прицелы, бронежилеты и другие необходимые для фронта вещи. Недавно отправили в Херсонскую область мощный ноутбук, дрон и генератор для спецразведки из 239-го батальона.

80% всего обеспечения — это наши личные и корпоративные ресурсы, еще 20% — помощь от зарубежных бизнес-партнеров.

Фото: ОКМЕ

2) Команда остается любой ценой

Мы сохранили рабочие места для всей команды, а также средний уровень заработка. Вместе с тем изменилась и нагрузка. График стал более гибким. Пытаемся поддерживать сотрудников и другими ресурсами. Например, родители нашего цеховика остались без работы, и сейчас мы содержим две его семьи. Другому мы предоставили авто, чтобы он отвез родственников в безопасное место.

3) Прекратить все «ватные» проекты

Мы не работаем с клиентами из России и Беларуси.

Да, мы сразу отменили большой заказ на 150 квадратов остекления под Харьковом: объект был почти на 400 тыс. долл, а заказчик оказался «ватным».

4) Война может быть продолжительной — снимаемся с паузы.

На одного защитника необходимо 12 работающих, чтобы нормально обеспечить военные рельсы нашей экономики. Работаем и помогаем побеждать оккупанта.

Если раньше нас интересовало только масштабное остекление на сотни квадратных метров и элитные виллы, то сейчас мы рассматриваем разные варианты: установку разбитых окон в жилых домах Харькова, обновление фасадов в Киеве, раздвижные системы в частных домах пригорода Днепра.

Уже вернули 50% довоенных клиентов.

После недавнего попадания 8 ракет в Чаплино команда ОКМЕ сразу отправилась на место, чтобы предложить местным жителям помощь в восстановлении разбитых домов.

5) Любые сложности — это новые возможности

Всю энергию, которая сейчас тратится на ненависть к оккупанту и обсуждение заявлений политиков, запускаем в экономику. Ищем новые идеи и адаптируем бизнес.

OKME уже готовит мощности производства к проектам восстановления. Осенью планируем закупить еще один станок. Есть договоренность о быстрой доставке лучшего бельгийского алюминиевого профиля от Reynaers. Рассматриваем направление модульных городков и остекление разрушенных многоэтажек.

Также намерены строить в западной части Украины коттеджный городок на 40 домов со всей необходимой для жизни инфраструктурой. Это совершенно новое для нас перспективное направление. Вместе с нашими партнерами мы уже выделили первый миллион долларов и вскоре начнем строить первый объект во Львовской области.

Лучше всего мы умеем делать добротные постройки. И один из лучших поводов сейчас сказать своей стране: «Держись, дорогая, мы справимся» — это инвестировать в ее развитие.

Фото: ОКМЕ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.