Когда будут F-16? Вице-премьер Нидерландов о военной помощи Украине, ужесточении санкций против РФ и продаже замороженных активов 4 апреля, 18:35 Эксклюзив NV На фото — Сигрид Кааг, вице-премьер и министр финансов Нидерландов (Фото:Александр Медведев / NV)

Во время своего визита в Киев министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг рассказала NV, сколько средств и на что выделило Украине ее государство, кто должен бороться с усталостью от войны в Европе и почему европейские банки до сих пор работают в РФ.

В эти выходные Украину посетила Сигрид Кааг, первый заместитель премьер-министра и министр финансов Нидерландов. По профессии дипломат, Кааг в прошлом занимала высокие должности в ООН и ЮНИСЕФ, с 2017 года работает на разных министерских должностях в правительстве Нидерландов и возглавляет социал-либеральную партию Демократы 66 (D66), которая заняла второе место на последних всеобщих выборах в 2020 году.

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NV встретился с вице-премьером в посольстве Королевства Нидерландов в столице, чтобы расспросить, о чем она говорила с руководителями министерств экономики и финансов Украины, а также о шансах на передачу Киеву F-16, перспективах продажи замороженных российских активов и ликвидации лазеек в санкционном режиме.

— Нидерланды были одним из самых больших скептиков в отношении перспектив сближения Украины и ЕС. Почему? И изменилась ли эта позиция?