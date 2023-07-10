Роман Шеремета: «Все фундаментальные прорывы происходят путем переговоров. Я научу, как их осуществить» 10 июля, 17:45 Позиция Американский университет в Киеве

Двухдневный офлайн-курс на тему «Стратегические переговоры» в American University Kyiv 14 и 15 июля этого года сможет значительно повысить ваши «переговорные позиции». Потому что его автор, ректор университета Роман Шеремета уверен, что умение вести переговоры и договариваться — это универсальный skill, который не только можно, но и стоит «прокачать».

Роман Шеремета ректор университета American University Kyiv

— Почему важно уметь вести переговоры?

— Есть такое выражение, что в жизни вы получаете не то, чего заслуживаете, а то, о чем смогли договориться. Искусство переговоров — это фундаментальный навык, который необходим всем и всегда: в бизнесе и карьере, в работе в частных компаниях и НГО, во взаимодействии с внешними контактами и дома.

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Например, по статистике в США человек меняет работу 11 раз в течение жизни. Это означает, что как минимум 11 раз он ведет переговоры об условиях труда, контракта и тому подобное. В бизнесе, особенно глобальном, переговоры — это важнейший инструмент, который помогает построить более эффективное взаимодействие с партнерами, а также позволяет урегулировать конфликтные и кризисные ситуации.

Даже то, как вы договариваетесь о чем-то с членами своей семьи — это тоже об умении вести переговоры. Поэтому этот навык не является чем-то опциональным. Он — необходим! Как университет, мы предлагаем нашим студентам то, что безусловно усилит их позиции.

— А если говорить конкретно о представителях бизнеса, неужели у них нет опыта ведения деловых переговоров?

— Мой опыт преподавателя, который проводил такие курсы для тысяч людей, свидетельствует, что успешно провести переговоры могут не более 10% из них. Этому есть рациональное объяснение. Во-первых, у участников почти отсутствует опыт ведения переговоров. Во-вторых, недостаточное понимание психологии переговорщиков. Ведь каждый из нас имеет определенные предубеждения, разный опыт, особенности характера, которые влияют на наше поведение и на то, как и какие решения мы принимаем. Именно поэтому на курсе я прежде всего даю студентам много практических заданий с реальными кейсами, а также объясняю важность психологических аспектов.

Отмечу, что существует и определенный стереотип, что вести переговоры — это навык, необходимый исключительно для бизнес-сообщества. Но, например, недавно к нам обратилась общественная организация, которая занимается фандрейзингом, постоянно привлекает новых доноров и партнеров. Поэтому, чтобы быть более эффективными, ОО решили усилить свои навыки ведения переговоров. И это очень правильный подход!

Фото: American University Kyiv

— А как понять, что переговоры были эффективными?

— Эффективность можно оценивать по-разному. Представим ситуацию: из 40 человек мы формируем 20 пар переговорщиков. Задача: продать завод, который находится в 30 км от Киева. И у продавцов, и у покупателей есть определенный опыт ведения переговоров, опыт работы и взаимодействия, есть определенный стиль поведения. В результате кто-то продал завод за $5 млн, а кто-то — за $10 млн. Тот, кто выполнил задачу — продал завод дороже — считается более эффективным переговорщиком. Однако также можно принять во внимание еще один критерий. Например, мы можем провести опрос и выяснить, сколько желающих и с какой вероятностью захотят с вами, как переговорщиком, в дальнейшем вести бизнес. Например, человек продал завод за меньший чек, но в ходе переговоров вел себя этично и конструктивно, предлагал дополнительные решения. Поэтому с ним и в дальнейшем захотят продолжить сотрудничество. Желание быть партнером, с которым хотят «играть в долгую», — это тоже показатель эффективности.

— А какие факторы влияют на успешность переговоров?

— Самый важный фактор — это стратегии, которые вы используете. Готовитесь ли вы к переговорам? Правильно ли оцениваете себя и оппонента? Хорошо ли понимаете контекст, в котором происходят эти переговоры? Знаете ли вы, что first offer — лучше, чем ждать предложения от оппонента? Все это — элементы подготовки. Например, исследования показывают, что если вы заранее подготовите 10 ответов на вопросы, которые будут рассматриваться на переговорах, проработаете различные сценарии и аргументы, то получите гораздо лучшие результаты.

Также важно понимать стиль ведения переговоров: вы и ваши оппоненты более склонны к конкуренции или к кооперации? Обязательно стоит учитывать и различия в ведении переговоров в разных культурах, ведь переговоры с китайской или японской компанией, европейской или американской будут абсолютно разными.

— На курсе вы планируете рассмотреть стратегии дистрибутивных и интегративных переговоров. В чем суть этих подходов?

— Объясню это на примере пирога. В дистрибутивных переговорах применяется стратегия win-lose, стратегия соперничества, в которой каждый хочет получить больший, чем у оппонента, кусок пирога. Дистрибутивные переговоры всегда сопровождаются конкуренцией и конфликтом. При этом «нормой» является завышение начальных требований, блеф, несимметричность в предъявлении требований и нежелание идти на уступки.

Цель интегративных переговоров — win-win, в которой не бывает победителя и проигравшего, потому что все стороны достигают согласия и довольны результатом. Например, вы договариваетесь, кто покупает муку, кто масло, кто дает форму для выпечки, кто выпекает пирог и тому подобное. В результате вы вместе садитесь за стол, и каждый получает свой кусок пирога.

Фото: Роман Шеремета, ректор университета American University Kyiv

— В государственных структурах многих стран есть профессия «переговорщик». Является ли она перспективной в Украине?

— Конечно. Я внимательно следил за Минскими переговорами и, на мой взгляд, участники с обеих сторон были недостаточно подготовленными, будто не понимали с кем имели дело. Этот опыт следует тщательно анализировать и изучать, потому что после нашей победы будет много переговоров по возвращению пленных и насильно эвакуированных людей, по признанию военных преступлений, по репарациям и другим важным вопросам. Переговоры должны вести профессионалы, которые обладают хорошей подготовкой, хорошо знакомы с различными стратегиями, методиками и инструментами. Даже то, что Россия всегда абсолютно позорно ведет себя за столом переговоров, тоже является стратегией, для которой найдется свое противодействие.

К сожалению, сейчас в Украине есть огромная нехватка высококлассных переговорщиков. Но нам есть у кого поучиться. Например, в США работают соответствующие департаменты при государственных структурах безопасности и дипломатических структурах, функционируют сильные школы по подготовке дипломатов и переговорщиков. Мы в American University Kyiv также стремимся быть причастными к подготовке профессиональных переговорщиков, которые смогут эффективно работать в экстремальных условиях военного и послевоенного времени.

— По вашему мнению, возрастет ли среди украинцев спрос на переговорные навыки, учитывая тот факт, что Украина стремится стать членом глобальных организаций, быть субъектом глобального рынка?

— Безусловно! Ведь без этих навыков в условиях рыночной экономики невозможно развиваться, нанимать лучших работников, создавать новые продукты или покорять новые рынки. Все фундаментальные прорывы происходят путем переговоров. Сейчас в Украине чрезвычайно актуальны вопросы модернизации и развития экономики. Мы ожидаем, что после победы в Украину будет заходить большой международный капитал, поэтому умение вести переговоры буквально увеличит ваши шансы получить инвестиции, новых партнеров или возможности для роста. Также отмечу, что, как и все обучение в АЮК, курс о стратегических переговорах, который я проведу 14 и 15 июля, будет проходить на английском языке. Те, кто владеет английским — уже имеют конкурентное преимущество над теми, кто на нем не говорит. Если мы хотим быть полноправными участниками глобального рынка, мы должны знать язык, на котором этот рынок говорит.

— Девиз American University Kyiv: «Образование, которое дает свободу». Можете ли вы — доктор экономики и обладатель престижных наград за научную и преподавательскую деятельность — назвать себя человеком, которому удалось обрести свободу?

— Конечно! Я свободный человек. Во-первых, у меня есть финансовая свобода, которую приобрел за свою настойчивость в получении качественного американского высшего образования. Во-вторых, у меня есть возможность реализовывать свой потенциал и мечты. Мы в American University Kyiv гордимся тем, что буквально за несколько недель до войны против Украины открыли одно из лучших высших учебных заведений за время независимости. Для меня большая честь быть ректором АЮК. В-третьих, у меня есть свобода выбора: возможность делать то, что я люблю — учить и учиться вместе с нашими студентами. И наконец, у меня есть физическая свобода, чтобы реализовывать такие мощные образовательные проекты, как American University Kyiv. Этой свободой мы обязаны Украине и Вооруженным Силам. Это свобода сейчас имеет самую высокую цену, поэтому мы так самоотверженно боремся за нее!

Беседовала Наталья Кирьянова

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