Как и вся украинская банковская система, государственный Ощадбанк выдержал испытание войной и обеспечил стабильное функционирование отделений в безопасных регионах и дистанционных каналов обслуживания повсюду, где есть связь. Как работал наблюдательный совет банка во время войны и как его члены оценивают работу финансового учреждения в этот период? Ответы на эти вопросы особенно актуальны, когда планируется ротация независимых членов наблюдательного совета, ведь работа банка в период активной российско-украинской войны может рассматриваться как определенный результат деятельности этого состава совета.

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Об этом разговор с председателем наблюдательного совета Ощада Байбой Апин, а также с членами совета Михаэлем Вайнштейном и Хуаном Калотом. Общение состоялось во Львове 7 октября, на следующий день после проведения второго за время полномасштабной агрессии очного заседания наблюдательного совета Ощадбанка.

— Как часто проходили заседания наблюдательного совета во время полномасштабной агрессии? Какие основные решения были приняты на состоявшемся вчера заседании наблюдательного совета?

Фото: Байба Апин, председатель наблюдательного совета Ощадбанка

Байба Апин (БА): Всего во время полномасштабной агрессии мы провели 50 заседаний наблюдательного совета. Из них 21 были проведены в режиме видеоконференций, 29 — путем дистанционного голосования. Заседаний, где подавляющее большинство членов наблюдательного совета присутствовало физически, было два: 25 августа в Киеве и вчера во Львове, где также присутствовало большинство правления. Конечно, мы особенно радуемся, когда есть возможность видеть друг друга вживую.

Вчера наблюдательный совет рассмотрел регулярный месячный отчет о деятельности Ощадбанка, обсудил результаты работы правления. Также мы утвердили стратегию Ощада на военное время и вскоре представим ее на рассмотрение акционера.

Хуан Калот (ХК): С февраля количество официальных и неофициальных встреч, принятых решений и времени на их обсуждение наблюдательным советом и правлением выросло в разы. Мы гордимся тем, что даже в такой момент банк стабильно обслуживает всю страну через отделения и поддерживает работу дистанционных каналов.

Фото: На заседании наблюдательного совета Ощадбанка 6 октября 2022 крайние слева: члены совета Михаэль Вайнштейн, Хуан Калот и Байба Апин.

— Как наблюдательный совет в целом оценивает деятельность банка с 24 февраля?

БА: Новая активная фаза войны началась для нашего банка 21 февраля с массовых кибератак, нацеленных на то, чтобы услуги Ощада стали недоступными клиентам. Впоследствии произошло полномасштабное вторжение 24 февраля. В первые недели войны мы, прежде всего, работали над тем, чтобы обеспечить наличными отделения и банкоматы, сохранить доступность интернет- и мобильного банкинга, без задержек обрабатывать платежи, стабильно обслуживать клиентов в POS-терминалах. Банк подготовился к этой ситуации заранее; эта подготовка оправдала себя, и услуги оказывались практически без сбоев.

С другой стороны, обеспечение мобильности, мотивация и поддержка сотрудников оказались более сложными задачами, чем ожидалось. В Ощадбанке отражается трагедия всего украинского народа: у нас есть погибшие и раненые коллеги, потерянные здания и поврежденные дома. Банк постоянно принимает меры по поддержке своих сотрудников.

В середине марта мы четко определили миссию Ощадбанка военного времени — способствовать активному финансированию экономики. Банк возобновил кредитование, ввел продажу военных облигаций по упрощенной процедуре и т. д. Мы — лидеры рынка по многим направлениям. Например, Ощад является лидером в автокредитовании с 74% рынка, имеет ведущую позицию в сфере микро-, малого и среднего бизнеса (ММПБ) по агронаправлению. Я благодарна руководству и сотрудникам банка по всей Украине за хорошие результаты и преданность в течение активной фазы войны.

Фото: Байба Апин вместе с начальником Харьковского областного управления Ощадбанка Оксаной Сороколитой во время посещения Харькова 21 июля 2022 года.

Михаэль Ванштейн (МВ): Хороший банк должен преданно служить клиентам и своей громаде несмотря на все сложности. В этом смысле члены наблюдательного совета были рады убедиться, что Ощад продолжает обслуживать клиентов во время войны и даже расширяет перечень банковских продуктов.

После первоначального шока, наш розничный бизнес возобновляется. Мы продолжаем помогать украинцам приобретать жилье и товары длительного пользования и предлагаем привлекательные ставки по депозитам. Также Ощад оказывает поддержку тем украинцам, которые были вынуждены покинуть Родину из-за грубого вторжения.

Мы не бросили корпоративных клиентов из частного и государственного секторов экономики, понимая, что стратегически важным отраслям и инфраструктуре требуется поддержка. Портфель ММСБ Ощада стремительно растет. В этом направлении мы особенно активны в сырьевом сельском хозяйстве и переработке — это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности в неспокойные времена.

Но это, конечно, не «бизнес как всегда». Наши клиенты понесли убытки, их активам нанесен ущерб. Многие производственные мощности расположены на оккупированных территориях или были повреждены. Самое ужасное, что некоторые потеряли жизнь. Эти страшные события не могли не отразиться на результатах деятельности банка. В то же время мы не запуганы. Вместе с менеджментом банка наблюдательный совет будет продолжать делать все возможное, чтобы оставаться с клиентами, с громадами и страной.

— Как наблюдательный совет способствовал стабильной работе банка в военное время?

БА: Начало полномасштабной войны было полностью посвящено обеспечению бесперебойной работы, доступности наличных денег и финансовых услуг для граждан и бизнеса, а также безопасности сотрудников банка. Наблюдательный совет коллективно и индивидуально готов был оказывать поддержку руководству и всем сотрудникам Ощадбанка. В то же время, роль наблюдательного совета во время массированной атаки врага была второстепенной. Правление банка сработало на все 100%, что явилось залогом стабильности в этот сложный период.

Локализация боевых действий возобновила банковский бизнес на территориях с меньшей активностью. В то же время требовались новые кредиты, риск-модели. Только что утвержденная стратегия Ощадбанка 25 февраля стала неактуальной. Внедрение стратегических руководств по работе в военное время, корректировка механизмов контроля являются прямыми обязанностями наблюдательного совета, и мы делали и делаем это во время активной фазы войны.

— Какие выводы сделаны из этой ситуации? Помогут ли они сохранить стабильность банка даже в случае продолжительной войны?

БА: Сильное, всегда работающее и ориентированное на командную работу управление банком является ключом к стабильной деятельности во время длительной войны.

ХК: Надлежащее функционирование банка базируется на адекватной координации неких главных составляющих в таковой последовательности: стратегия — бизнес-модель — профиль риска — капитал и ликвидность. С февраля мы в Ощаде не только пересмотрели начальную стратегию, адаптировали нашу бизнес-модель, но и приняли меры по поддержанию адекватного профиля риска, а также показателей капитала и ликвидности. Сложный баланс между обслуживанием клиентов в соответствии с их ожиданиями, платежеспособностью и стабильностью Ощада требует эффективного менеджмента со стороны правления и тщательного контроля со стороны наблюдательного совета.

Фото: Ощадбанк

— Какова роль корпоративного управления государственными компаниями во время войны?

БА: Принципы корпоративного управления нужно соблюдать и во время военного положения. Этим принципам следовали компании в развитых странах, например, во время Второй мировой войны. Очень важно направить работу, прежде всего, на победу в войне. Это стало краеугольным камнем в деятельности банка сейчас, мы включили это в нашу стратегию работы в военное время. К примеру, мы сохраняем присутствие банка рядом с линией фронта до последнего, пока это возможно. Мы не допустили никаких нарушений должной практики корпоративного управления в этот сложный период.

Просмотрены внутренние процедуры, чтобы сократить время для принятия решений, включая процедуры наблюдательного совета. Следуя принципу корпоративного управления «придерживайся или объясни», мы начали еженедельно отчитываться акционеру о ключевых показателях деятельности банка, о рисках, которые мы видим, и способах их смягчения. Мы были открыты, честны и системны в этом общении, признавая, что война является большим кризисом и трагедией для всех.

— Изменился ли из-за войны начальный план приватизировать Ощад?

MB: Привлечение известной международной финансовой организации как якорного акционерного или квази-акционерного инвестора было важным элементом основной стратегии Ощадбанка, принятой перед войной. Агрессия России остановила переговоры с одним из таких потенциальных инвесторов — ЕБРР. Выполнение довоенной стратегии приостановлено акционером. Даже если этого не произошло бы, сейчас явно не оптимальное время для привлечения внешних инвестиций.

— Как сейчас Ощад сотрудничает с ЕБРР?

БА: Мы сотрудничаем с ЕБРР в том смысле, что пользуемся их банковскими продуктами. Равно как и все остальные банки.

— Персональный вопрос к председателю совета латвийки Байбы Апин. Латвия доказала свою роль одного из самых больших друзей Украины во время войны, несмотря на связанные с ней экономические вызовы. Что думают жители Латвии о шансах Украины победить в войне и построить украинскую экономику?

БА: Все страны Балтии, а также страны Скандинавии, являются большими друзьями Украины, поскольку мы имеем одного и того же агрессивного и лживого соседа-империалиста. Недавно мы отказали в приеме беженцам из России, поскольку они протестуют не против войны, а против собственной мобилизации. Война обострила внутренние проблемы Латвии: речь идет о разделенном обществе, где значительное количество людей поддерживает путина, и сокращающейся экономике. Мы должны сосредоточиться на решении этих вопросов.

Латвийцы и я лично очень верим в победу Украины. Я уверена, что Европейский Союз выделит средства, которые пойдут на восстановление украинской экономики, в рамках пакета, предоставляемого перед вступлением в ЕС.