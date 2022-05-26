С начала полномасштабной войны в Украине многим бизнесам пришлось уменьшить свои обороты либо вообще закрыться. Однако это не коснулось компаний, которые предоставляют услуги, связанные с безопасностью. Основатель охранного холдинга « Шериф» Дмитрий Стрижов о вызовах, которые ставит перед бизнесом война и деятельность, которую осуществляет компания в последние месяцы.

Фото: Охранный холдинг "Шериф"

Дмитрий, расскажите продолжает ли «Шериф» работать во время войны?

Д а, конечно мы продолжаем работать во время войны. Сейчас задача минимум — поддерживать на плаву компанию, ведь у нас более 40 000 клиентов на ежемесячной оплате и около 3000 сотрудников по всей Украине. Задача максимум — своими силами приблизить победу на экономическом фронте. Поэтому мне кажется, что у нас сейчас больше работы чем когда-либо. У клиентов появились потребности в нишах, которые раньше были не нужны. Если до войны нашим основным позиционированием было предоставление клиентам чувства комфорта через удовлетворение одной из наших главных потребностей, потребности в безопасности. То сейчас, конечно, ни о каком комфорте и речи и не идет.

Безопасность и стабильность выходят на первый план. И для наших клиентов главное, что мы продолжаем работать — ежедневно предоставляем услуги, продолжаем быть на связи, не увеличиваем времени прибытия групп быстрого реагирования и остаемся с ними. Во время боевых действий, воздушных тревог и общей паники, которая неотвратимо появляется в таких условиях, любая гарантия безопасности становится невероятно важной. Мы не могли б себе позволить бросить своих клиентов и не обеспечивать им этой гарантии.

На сколько вы можете защитить клиентов во время полномасштабной войны?

Е сли рассматривать войну только со стороны обстрелов с воздуха, то, к сожалению, мы не можем защитить от них клиентов. Тут уже каждый сам ответственный за свой выбор — прятаться в метро, подвале или коридоре, ехать в более безопасные города или страны. Однако, война несет и другие риски, кроме обстрелов с неба. Например, мародерство или банальные квартирные кражи. Многие люди, особенно на востоке страны и в Киеве, покинули свои дома. Преступники прекрасно об этом знают и могут грабить такое жилье без особых усилий. Раньше вы бы могли по крайней мере попросить соседей приглядеть за домом (хотя мы всегда предупреждаем, что в случае грабежа сосед на самом деле ничего сделать не сможет и только сам рискует пострадать).

Фото: Охранный холдинг "Шериф"

Но во время массовых миграций даже соседей на этаже или в подъезде может не быть. А если кто-то и успеет среагировать и вызвать полицию, то сама полиция может не успеть приехать вовремя. Не из-за медленной работы или подобного, а просто потому, что бойцы Нацполиции задействованы на блокпостах, отлавливают диверсионные группы и в целом защищают страну. Конечно, в такой ситуации установка охранной ситуации может спасти имущество. За последние два месяца мы выехали на большое количество вызовов и задержали десятки воров, которые пытались ограбить квартиры. Никто из наших клиентов не пострадал.

Другой способ защиты — безопасные эвакуация и перевозки. В мирное время мы обеспечивали сопровождение людей, которые перевозили большие суммы денег или по другой причине переживали за свою безопасность. Сейчас ничего не изменилось. Покидая свои дома люди пытаются взять с собой ценные вещи и наличные, а ехать с ними в метро или на такси небезопасно. Это же касается и тех, кто продолжает заниматься бизнесом, и кому необходима инкассация, безопасная перевозка ценных грузов, сотрудников или бумаг.

Так вы предоставляете свои обычные услуги или все же пришлось переквалифицироваться?

В ойна бросает свои вызовы, потому без адаптации мы бы не смогли продолжать деятельность. Так, пультовая охрана квартир и домов остается нашим основным направление, но добавились и новые. Я уже говорил о помощи с эвакуацией, и, собственно, мы не только сопровождаем к эвакуационному транспорту, но и самостоятельно эвакуируем людей. В первые дни войны эвакуация стала нашей услугой № 1. За два месяца нам удалось провести более 500 эвакуаций из опасных територий, в том числе из Бучи и Ирпеня. Еще задолго до войны к нам обратилось несколько клиентов с довольно нетипичным запросом: «Если будет война, перевезите меня и близких в безопасное место». Таких клиентов было около десяти, мы подготовили шаблонный договор фантазируя о том, как будем это делать, разработали алгоритм для сотрудников, подписали и забыли…

Фото: Охранный холдинг "Шериф"

Когда же война началась, то в первый же день с таким запросом уже было около ста человек и их всех пришлось брать в порядке очереди. Тех же, с кем был наперед подписан договор, мы эвакуировали первыми. Я лично очень горжусь нашими парнями, так как они спасли таким образом много невинных людей. Есть случаи, когда наши смелые работники рисковали собственной жизнью, чтобы спасти жизни клиентов. А есть и очень милые кейсы. Так мы эвакуировали 10 беременных женщин, и некоторые из них уже родили. В команде мы считаем это своим пополнением.

Но во время войны героями становятся не только наши бойцы. Я считаю, что чудо — сам факт того, что нам удается продолжать вести свою обычную деятельность. Этого бы не было, если бы наши сотрудники, все они, а не только бойцы, не продолжали работать и обслуживать клиентов. Да и клиенты, те, кто при такой сложной экономической ситуации продолжают регулярно оплачивать услуги — герои. Это все одна общая цепочка. Благодаря им мы можем платить зарплаты сотрудникам и реагировать на тревоги, как минимум заправлять автомобили.

Фото: Охранный холдинг "Шериф"

Также важны те, кто сейчас вкладываются в развитие нашего бизнеса, покупают франшизу. Такие тоже есть и я думаю, что они умные и смелые. Эти люди войну воспринимают как кризис, и знают, что она также является возможностью, все в наших руках. Таким партнерам мы всегда рады. Экономическая сторона вопроса очень важна во время войны и бизнесмены, которые становятся нашими партнерами, являются одним из факторов, который обеспечивает нашу деятельность как в привычном формате, так и в новых. Мне бы не хотелось раньше времени раскрывать все карты, но есть и те, кто купил франшизу в городах с огромными разрушениями… Новый бизнес во время войны — это рабочие места, уплаченные налоги и защищенные люди, в специфику нашего бизнеса.

Какие ограничения накладывает на вашу работу военное положение и активные боевые действия?

О сновным ограничением, как и для всех жителей Киева, было, собственно, пребывание в городе. Там находится наш главный офис и пульт, повреждение которого не только бы принесло нам убытки, но и помешало бы охранять клиентов. Поэтому было принято решение сделать резервный пульт и большинство персонала перевезти в Ровно. Во время военных действий в Киеве и области, в Ровно было довольно безопасно. Несмотря на трудности, мы сохранили для своих сотрудников зарплаты и предоставили временное жилье в городе.

Благодаря тому, что эти решения были приняты быстро, качество нашей работы не пострадало. Вторым большим ограничением стали установленные комендантские часы. Мы должны быть готовы к выездам круглосуточно и не можем ждать пока будет утро, чтобы выехать к клиенту. Потому мы стали одной из немногих компаний, которая оформила все необходимые разрешения и пропуски в первый день войны. У нас есть разрешения на перемещение без ограничений во время комендантского часа и на ведение своей деятельности.

Сейчас большинство компаний, которые продолжают свою работу, пытаются вести социально ответственную деятельность — финансово или другим способом помогать ВСУ и пострадавшим от боевых действий. Вы в «Шериф» также?

Мы сейчас все в одной лодке. Без победы в этой войне мы не сможем ни нормально дальше жить в Украине, ни вести предпринимательскую деятельность. Потому, конечно, мы как можем помогаем нашим воинам. Во-первых, часть наших бойцов групп быстрого реагирования пошла в ВСУ. Во время обучения в «Шериф» они проходили ежедневную серьезную боевую подготовку, которая сейчас очень помогает на передовой. Некоторые из них уже получили звание героев и я по-настоящему ими горжусь. Во-вторых, хоть мы и получили свои разрешения на ведение деятельности и перемещения, мы успевали не только реагировать на тревоги, но и помогать Службе безопасности Украины — обеспечивали стационарную охрану некоторых стратегических объектов.

Фото: Охранный холдинг "Шериф"

Кроме того, мы проводили и проводим эвакуации, помогаем гуманитарно и финансово в пунктах помощи для переселенцев во Львове и Черновцах. Часть наших сотрудников занимается волонтерством в свободное время, при том, что они все сохранили работу. Я думаю, что на это влияет и общий патриотический дух, который сейчас объединил все население страны, и ценности, которые мы в компании пропагандировали в последние годы.

Если вы так много занимаетесь волонтерской и благотворительной деятельностью, то каким образом удается удерживать бизнес. Скажите, может ли вообще бизнес быть прибыльным во время войны?

Н е думаю, что реально прям таки увеличить прибыль во время войны — все-таки общая экономическая ситуация влияет на много факторов: миграция, подорожание комплектующих и топлива, ограниченный доступ к средствам защиты и тактическому оружию, повреждение домов и офисов и тому подобное. Однако, сохранить бизнес на уровне окупаемости и прибыльности вполне реально. Особенно, в нашей сфере. В это сложно поверить, но мы продолжаем свою деятельность не только в Киеве, но и во всех городах, где у нас есть офисы.

То есть вы ведете активную деятельность не только в Киеве и области. До начала полномасштабной войны вы в «Шериф» активно развивали свою франшизу. Сейчас этот проект приостановлен?

М ы продолжаем активно работать в всех городах, где мы запустили франшизу и открыли офисы. Более того, с начала полномасштабной войны мы запустили три новые франшизы в небольших городах. Многие бизнесмены потеряли возможности для надежных долговременных инвестиций либо нуждаются в диверсификации финансовых потоков. Плюс хочется быть полезным на своей территории. Именно поэтому они обращаются с предложением открыть франшизу в своем городе. Компания, которая предоставляет охранные услуги, точно будет продолжать зарабатывать деньги, даже во время войны.



Фото: Охранный холдинг "Шериф"

Мы, несмотря на такое сложное время, всегда находим возможности для обучения людей в городах, где открываются наши офисы, чтобы обеспечивать единый уровень предоставления услуг по всей стране. То есть мы не бросаем этих бизнесменов один на один с купленной франшизой, а поддерживаем аж до выхода компании на окупаемость и сохраняем постоянную связь после. Поэтому нет, конечно проект с франшизой не приостановлен. Наоборот, я наблюдаю рост особого интереса к этому направлению и радуюсь, что могу быть полезен этим людям — предоставлять им инструменты для безопасности и заработка.



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