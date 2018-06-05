Мы готовимся к поставкам газа населению, – глава крупной нефтегазовой компании

Компания работает почти со всеми крупными международными трейдерами (На фото генеральный директор Укрнефтебурения Михаил Бакуненко)

Украинский рынок газа за прошедшие два года кардинально изменился. Свободная поставка топлива промышленности по рыночным ценам позволила увеличить его добычу. А в конечном счете и увеличить его долю в потреблении промышленностью.

Укрнефтебурение – это один из крупнейших частных добытчиков нефти и газа в стране. Компания по итогам прошлого года нарастила прибыль в два раза, до 1,95 млрд грн.

О нынешних условиях добычи топлива и о том на какие сегменты рынка в будущем стоит делать ставку НВ Бизнес рассказал генеральный директор Укрнефтебурения Михаил Бакуненко.

– В прошлом году Укрнефтебурение зафиксировала рост по ряду показателей. Подобные темпы роста на рынке пока были только у Нефтегаздобычи. За счет чего?

– Мы действительно растем довольно быстро. Но мы не пытаемся конкурировать с кем-то, мы просто следуем своему плану развития. В этом году мы рассчитываем увеличить инвестиции на 40-50% в сравнении с 2017 годом – до 1,4 млрд грн. В прошлом году компания инвестировала 0,8 млрд грн. – в основном в бурение новых скважин, проведение работ по интенсификации добычи на действующих скважинах и развитие инфраструктуры месторождения.

Инвестиционный климат, в т. ч. уровень налогообложения – это ключевой фактор, влияющий на увеличение добычи. То, что мы видим сегодня, намного привлекательней ситуации 2016 года (до снижения ренты – ред.).

– Какие у вас планы по добыче на 2018 год?

В этом году мы увеличим количество пробуренных скважин до девяти. Мы ввели в эксплуатацию две скважины пробурены в 2017 году, две скважины планируем закончить в мае-июне. Еще по трем скважинам уже проведены конкурсы и выбраны подрядчики.

В этом году Укрнефтебурение должна увеличить добычу природного газа на 50% – до 590 млн куб. м. На Сахалинском месторождении, где мы являемся лицензиатами, в целом планируем добыть 770 млн куб. м, то есть на 42% больше.

– Какие планы на следующий, 2019 год?

– План на 2019 год еще в процессе формирования. В целом хотим выйти на стабильную суточную добычу в 2,2 млн куб. м только по Укрнефтебурению.

– На каких площадках вы продаете свой ресурс?

– Сегодня мы продаем природный газ, нефть и конденсат. Часть продукции (жидкие углеводороды, частично газ) продается на электронных торгах: через биржу или через электронную площадку, которую мы создали. Если говорить о бирже, то в прошлом году мы продали совсем немного, около 5,5 млн куб. м. В 2018 году планируем продать на бирже порядка 50 млн куб. м газа.

Одним из критериев для заключения сделки является ее прибыльность для компании.

Сегодня мы первый или второй игрок на газовом рынке (без учета госкомпаний). За 4 месяца 2018 года мы уже реализовали 527 млн куб. м газа: в январе продали 133 млн куб. м, в феврале – 125 млн куб. м, в марте – 101 млн. куб м, в апреле – 168 млн. куб. м. Это довольно большие цифры для газового бизнеса.

При этом мы продаем не только газ собственной добычи. Собственный газ составляет меньше половины реализованного ресурса. Остальное это импорт. В 2018 году мы планируем ежемесячно импортировать от 30 до 50 млн куб. м газа.

– А когда вы начали импортировать природный газ?

– Небольшие объемы поставок начались еще в марте 2017 года. Сейчас мы работаем почти со всеми крупными международными трейдерами.

При этом мы прежде всего одна из крупнейших газодобывающих компаний в Украине, поэтому у нас амбициозная цель заменить наши европейские поставки украинским ресурсом. Мы хотим продавать собственный газ, а не импортный.

– Какой объем вы продаете по предоплате, а какой – с отсрочкой платежа?

– При продаже по предоплате цена газа получается ниже, чем, если продавать в рассрочку. Есть клиенты, которых интересует только цена. Они готовы осуществлять предоплату для получения более низкой цены. Другие покупатели, у которых сложности с ликвидностью, готовы заплатить чуть больше, но на условиях рассрочки или отсрочки.

Дополнительным параметром для определения условий платежа является кредитный риск. То есть, каким-то предприятиям мы готовы продать по предоплате, каким-то – с отсрочкой платежа. Мы не продаем всем на одинаковых условиях. У нас есть четкие критерии, на основании которых мы определяем нашу готовность брать на себя обозначенные риски или нет.

– С кем выгоднее торговать, с конечными потребителями, как в случае выигранного тендера на поставку газа Укрпочте, или с трейдерами?

– Одним из критериев для заключения сделки является ее прибыльность для компании. Действительно, мы концентрируемся на конечных потребителях. Укрпочта – это один из наших многих клиентов. Но мы также работаем и с трейдерами. Когда мы продаем газ на бирже, то мы заранее не знаем, кто будет покупателем: трейдер или конечный потребитель.

При продаже по предоплате цена газа получается ниже, чем, если продавать в рассрочку.

– Кто для вас самые выгодные клиенты по отраслям? Аграрии?

– В первую очередь меня интересует прибыльность сделки и кредитный риск компании-покупателя. Лучшие клиенты – те, которые вовремя платят или делают предоплату. Кроме того, важны стабильные клиенты.

– Готовы ли вы поставлять газ населению, если правительство все же снимет спецобязательства с Нафтогаза и откроет рынок для других компаний?

– Мы рассматриваем такую возможность и готовимся заранее. Для этого начали создавать представительства в регионах. Но, по моему мнению, открытия рынка продаж газа населению не стоит ожидать в ближайшее время. Остается много открытых вопросов о том, как будет работать этот рынок. Насколько мне известно, рассматривается механизм продажи газа через аукционы.

– В прошлом году Укртрансгаз проводил тендер на поставку технического газа, был очень большой объем – около 2 млрд куб. м. Будете подавать заявку на участие в этом году?

– В прошлом году мы участвовали в конкурсе, но, к сожалению, не прошли по цене. В этом году пока не слышал, что Укртрансгаз будет объявлять тендер. Но если получим официальное приглашение, то будем участвовать.