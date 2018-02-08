"Жизнь – это сейчас": PR-директор Новой Почты о том, что посоветовала бы себе 10 лет назад

PR-директор компании Новая Почта Лилия Загребельная делится своими советами, а также рассказывает о книгах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Жить здесь и сейчас. В XXI веке люди живут, пытаясь поймать мечту, строят бесконечные планы, ставят амбициозные цели. Еще больше беспокоятся о том, что было или могло бы быть. И очень часто забывают, что жизнь – это сейчас. Жить сегодня и чувствовать каждую минуту жизни – возможно лучшая цель, которую я ставлю себе сегодня.

Делать выбор в пользу неизведанного, принимать решения в пользу неудобного варианта и не бояться последствий. Этот совет знаком всем, кто когда-то был талантливым специалистом, чья зона комфорта – стабильная зарплата наемного менеджера, а затем начал собственное дело. Отказ от насиженного места в пользу новых вызовов – это принцип, которым я бы советовала себе пользоваться.

Доверять себе. Это база, на которой основывается доверие к другим. Желаемый результат возможен только при условии взаимодействия с другими людьми, а успешное взаимодействие команды возможно при условии полного доверия.

2. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?

Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов

Для меня это Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк, и не только потому, что я работаю в Новой Почте. У них стоит учиться последовательности в достижении целей, умению изо дня в день становиться лучшими версиями самих себя, умению договариваться. И не бояться действовать. Они, без преувеличения, бесстрашные люди, которые готовы рисковать и побеждать, вести за собой целую группу компаний, свой и смежные рынки.

3. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

"Парня в горы тяни – рискни", – пел Высоцкий. Как раз за год работник полностью раскрывает себя, свои сильные стороны, зоны роста и развития, а руководитель составляет мнение о его настоящей мотивации и принимает решение, как с ним работать.

В моей команде ответственность, прямота и честность – это ключевые качества, входной билет. Кроме того, я трудоголик с высоким уровнем самомотивации, и того же ожидаю от коллег.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

© viktoriabebkovych via Instagram

Источник Айн Рэнд. Это суперкнига, в которой каждый найдет для себя особый смысл. Кроме идеи здорового предпринимательского эгоизма, в книге говорится о биче нашего общества – информационном шуме, хаотическом потреблении контента и раболепии перед псевдоэкспертом. Нам всем это знакомо по соцсетям. И каждый сам выбирает – стать Питером Китингом и идти на поводу у "эксперта", превратиться в Элсворта Тухи и паразитировать на по-настоящему великих творениях или быть Говардом Рорком и оставаться верным себе и своим принципам.

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Поразила также Харизма лидера Радислава Гандапаса. Он пишет не только о том, как харизматики влияют на судьбы людей, компаний и стран, но и о харизматических брендах.

5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Скажу честно: сложно соблюдать. В моей жизни работа преобладает, я привыкла быть в постоянном тонусе, а от долгого отдыха, как ни странно звучит, даже устаю. Меня драйвят новые проекты и вызовы, а еще новые занятия, причем не обязательно связанные с моей профессией. За 15 лет в PR мой опыт касался не только коммуникаций. Имею опыт запуска собственного PR-агентства, выдавала печатное и электронное финансовое СМИ, разрабатывала сайты, даже запускала благотворительный фонд. Я также была агентом в нескольких компаниях и довольно долго преподавала PR.

Работая в коммуникациях, постоянно развиваюсь в новых для себя сферах. Например, сейчас в Новой Почте продолжается масштабный проект – гранд-открытие Национального терминала, и в нем работа коммуникатора точно не ограничивается только PR-составляющей. Когда работаю, не чувствую усталости, а по окончании проекта долго отдыхать не могу. Такова моя природа. Но когда что-то удается так, как задумывалось – это лучший мотиватор.

6. Где искать вдохновение?

Я являюсь студийцем в школе театра импровизации Черный квадрат. Там нас обучают, что время от времени голову нужно полностью выключать, отпускать страхи, чтобы иметь возможность встретиться с настоящим собой и почувствовать внутреннюю свободу. Согласна с этим утверждением и уверена: новые идеи и вдохновение появляются только в чистой и свободной от тягостных мыслей голове. Поэтому, когда требуется перезагрузка, начинаю подыскивать билеты в Тибет :).

"Роспись писанок – это моя личная медитация и одновременно взаимодействие с древним украинским"

Между тем освежаю восприятие мира художественной литературой и просто отдыхаю, расписывая писанки. Роспись писанок – это моя личная медитация и одновременно взаимодействие с древним украинским. Разбираюсь в традициях росписи в разных регионах Украины. Это искусство – неисчерпаемый источник символизма и силы. А в Тибет таки когда-то доберусь :)

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Приглашаем принять участие в спецпроекте #ДелимсясНВ топ-менеджеров украинских компаний и владельцев среднего/крупного бизнеса. Если вы готовы ответить на наши вопросы – пишите нам на bewithnv@nv.ua