Криптовалюта и Украинская госбезопасность 30 августа, 18:06 Позиция Сергей Сотниченко, Эксперт криптовалютного и финансового сектора Украины (Фото:Из личного архива)

Эксперт криптовалютного и финансового сектора Украины Сергей Сотниченко высказывает свою позицию по поводу нарушений закона фигурантами рынка криптовалют.

Сергей Александрович, ранее Вы говорили о том, что 75% уголовных дел, привязанных к финансовому криптосектору, являются неверно классифицированными, в то время как оставшиеся 25% — это действительно дела, относящиеся к определенным статьям. Скажите, какие случаи Вы имели в виду?

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Мы говорим о переводе средств из неподконтрольных регионов, а также со стороны страны-агрессора — России.

Расскажите, какие именно действия совершаются и чем они опасны для Украины?

В основном, это передача средств с использованием криптовалюты с оккупированных территорий ЛНР и ДНР, а также с Российской Федерации.

Это выглядит следующим образом: к примеру, мне нужно передать средства с ЛНР, я нахожу того, кто организовывает передачу наличных средств, прошу забрать их на оккупированных территориях, а потом выдать например в Киеве, верно? Что происходит далее?

Первый и самый важный момент — это то, каким образом у вас там появились средства? С 2014 года в Украине на тех территориях идет война, в первую очередь с Российской Федерацией. Так же действия, описанные в вашем вопросе, подпадают под действия, классифицированные как «финансирование терроризма».

Теперь перейдём к механике того, что желающие профинансировать терроризм будут делать. Они говорят, где отдать наличность такому желающему в тех местах и говорят, как получить ее здесь.

Фото: Сергей Сотниченко, эксперт криптовалютного и финансового сектора Украины

Каким образом наличность передают оттуда сюда? Ведь по всей линии фронта идут боевые действия и контрабандой их не перевезти?

Все просто — они откупают криптовалюту за наличность (такие места по продаже там тоже есть), выходят на рынок криптовалюты Украины и продают эту самую криптовалюту. А полученные наличные средства выдают людям, которые к ним обратились.

Хорошо, а как тут вяжется термин «финансирование терроризма»? Ведь те, кому нужно выдать наличность в Киеве, не всегда могут быть представителями ДРГ, ФСБ, ГРУ или ЧВК Вагнера. Если, например, человек не хочет жить на тех территориях из-за патриотизма и продал там дом, ему нужны наличные средства в Киеве, так как он переехал сюда жить. У нас ведь много жителей с Донецка или Луганска.

Дело в том, что те «нечистые на руку» люди, которые помогают организовывать запрещенную операцию, нарушают закон, запрещающий передавать средства с оккупированных территорий. По статистике, 98% средств с тех территорий идут сами понимаете на что…

Поясните, пожалуйста, читателям будет интересно.

Наличные средства, переведенные кому-то в Украине с неподконтрольных ей ЛНР, ДНР и России, в настоящее военное время идут под соусом «продал дом и так далее»: на съем квартир (кому-то и для чего-то); на подкуп должностных лиц; за информацию или за то, что что-то где-то не увидел; на покупку транспортных средств для дальнейших действий террористического характера (никто не знает, сколько на самом деле ежедневно наши доблестные правоохранительные органы находят припаркованного транспорта с начиненными взрывными устройствами). Также средства идут на оплату каких-то акций, заказных убийств и на много всего того, что должно привести к дисбалансировки или ослаблению государства внутри.

Список действительно суровый. Недавно вышла статья о том, как были задержаны жители Киева, расставляющие растяжки по городу в спальных и центральных районах.

Именно так и есть. Наш враг обладает колоссальным финансовым ресурсом, который он пускает на внутреннюю активность ДРГ, нося основной мотив — ослабить безопасность внутри нашего государства, тем самым ослабив мотивацию тех, кто находится в городах, а также защитников, сражающихся на передовой. Но у них ведь есть семьи, дети, которые живут в наших городах Украины.

Враг не останавливается ни перед чем, он беспринципный и использовал уже практически все методы ведения войны на нашей территории. По характеру нанесения ударов по гражданским объектам, мы можем видеть, что для него не играют роли ни жизни детей, ни жизни женщин.

Получается, многие криптовалютные объединения на рынке Украины сегодня могут способствовать врагу. Верно?

Да, совершенно точно. Но есть небольшое уточнение — очень часто это происходит неосознанно. Как я уже говорил, криптовалютный рынок очень важен государству. Сейчас он молод, ему еще многое предстоит пройти. И самое важное здесь — четкое осознание действий и их последствий для граждан Украины и для безопасности государства в целом. А также возможность зарабатывать, но не потерять кадры IT сектора, так как это самый высокооплачиваемый и востребованный рынок на сегодня.

Фото: Сергей Сотниченко, эксперт криптовалютного и финансового сектора Украины

Что вы имеете в виду, говоря о том, что «не всегда осознанно», в контексте деятелей криптосферы?

Расскажу на банальном примере — Петя Батарейкин покупает и продает криптовалюту. Его знакомый Вася имеет корыстные помыслы и бессовестные взгляды на отношения после оккупации территорий, а также владеет информацией, где купить криптовалюту, в ДНР к примеру. Этот же Вася находит тех, кому нужны деньги в Киеве и совершает операцию по покупке за наличные в ДНР. Если разобрать этот клубок, получается: Вася, который нарушает закон и является беспринципным и бессовестным мерзавцем и те, кому нужно было передать сюда средства, на 95% являются представителями ДРГ, а Петя Батарейкин, который купил продаваемую в Украине криптовалюту, вообще не понимал ее происхождение. Для того, чтобы понять происхождение, нужно понятие целого комплекса технических средств, мероприятий и сравнение базы массива информации.

Что же происходит далее?

Далее лицо, имеющее умысел подрыва государственной безопасности, или лицо, замышляющее передать средства из оккупированных территорий, раскрывают, задерживают и устанавливают цепочку событий.

Какими органами нашей страны совершается задержание и выяснение?

ГУР МО, СБУ ДКИБ, СБУ Военная контрразведка — эти службы можно выделить в решениях подобного рода вопросов. Ребята работают очень хорошо, слаженно, с применением специальных средств и прочего. Всего, что нарабатывается годами.

А чем это чревато для лиц, которые в этом случае просто приобрели криптовалюту и не знали умыслов действующих лиц?

Чревато стать участниками уголовного процесса. А это достаточно неприятное мероприятие. Сами понимаете, времена военные и такие случае носят высокий уровень угрозы для государства и для граждан Украины. Службы не церемонятся в подобных случаях с участниками. Лишь потом, после долгих объяснений и доказательств, добропорядочный человек добивается справедливости.

И еще хотелось бы услышать Ваше мнение о том, как в этом рынке в нынешних реалиях можно сохранять баланс?

Как я уже говорил в отдельных статьях, данные случаи должны предупреждаться не только комплексами правоохранительных мероприятий, но и самими деятелями финансового криптоволютного сектора. Мы, в свою очередь, как эксперты, выступаем за общую работу над этими вопросами.

По моему мнению, нужно создать общественный совет из представителей крипто/финансового сектора, куда должны войти все представители крупных сетей (обменных пунктов, криптообъединений) при Президенте Украины или при Верховной Раде Украины. СБУ должно ознакомить всех с созданными нормативами, на что в нынешнее время обращать внимание при работе с клиентами. Внедрить, хотя бы на период военного положения, комплекс систем и правил для проверки контрагентов, для того, чтобы можно было оперативно получать информацию о тех, кто по каким-то критериям попал в группу особого риска.

Что-то такое, где люди, вошедшие в этот общественный совет и согласившиеся с правилами, будут их соблюдать, давая пример другим компаниям и объединениям. Как раз сейчас что-то подобное мы и готовим для рынка. Только совместными силами мы сможем освободить руки структурам, отвечающим за государственную безопасность.

Данный подход, на мой взгляд, позволит силовикам не бежать по всему, что они изымут и откроют при мероприятиях, а работать точечно, повышая эффективность борьбы с врагом на нашей территории.

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