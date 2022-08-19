От защиты до коррупции. С какими проблемами столкнулся криптовалютный бизнес в Украине во время войны — эксперт 19 августа, 18:11 Позиция Сергей Сотниченко, эксперт, организатор проектов и участник общественной рабочей группы по написанию Закона 3637 «О виртуальных активах» (Фото:из личного архива)

В 2017 году Украина вошла в топ-10 стран по количеству пользователей криптовалюты. А осенью 2021 года украинский рынок криптовалют устанавливал рекорд за рекордом. Как изменилась жизнь финансового и криптовалютного рынков, а также FinTech, с приходом полномасштабной войны России против Украины, поделился Сергей Сотниченко — эксперт, организатор проектов и участник общественной рабочей группы по написанию Закона 3637 «О виртуальных активах».

— Начиная с 24 февраля, большая часть предпринимателей криптосектора были деморализованы. Многие занимались эвакуациями семей, друзей, сотрудников, некоторые и себя лично. Наиболее благоприятным местом для развития IТ сектора стал Львов, — рассказывает Сергей Сотниченко. — Определенное время он был «Кремниевой долиной» для Украины с укладом Израиля, так как по Львову тоже прилетало. К середине марта было зафиксировано восстановление работы многих IT, FinTech, криптоструктур.

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Украинцы уникальный народ — даже в этот сложный период времени они находили в себе силы восстанавливать работу и делать что-то полезное.

Это формирование и закупка за собственные средства индивидуальной защиты для ЗСУ, питания для людей, медикаментов.

Но не смотря на это были и те компании, кто отнеслись не очень хорошо к своей стране.

— Таких людей можно разделить на две категории — «Остался нейтральным» и «Вернусь попозже», — объясняет Сергей Александрович. — Первая категория просто ничего не делала, некая каста невежд, которым можно отвести 3% от общего количества компаний, работающих в этой сфере до вторжения России. Вторая категория — те, кто вырывался за границу делая документы на выезд из страны, вопреки запретам, связанным с военным положением. Таких было приблизительно 10%.

— Но 86% компаний сделали очень много для страны. Их средства, потраченные на поддержку населения и армии, сегодня превышают сумму 2−2,5 миллиарда долларов. Есть ряд компаний, которые мы не берём в учёт — их менее 1%, которые оказались предателями страны и не увели франшизы и каналы сотрудничества с государством-террористом после 24 февраля, — делиться Сергей Сотниченко. — Но по этим формированиям уже работают рабочие группы при СНБО Украины. Около пары недель назад были оглашены списки лиц, которые попали под санкции Совета нацбезопасности.

Многие добропорядочные формирования сектора IT/FinTech Украины уже вернулись в Киев, многие переехали в него с Харьковской, Полтавской и других областей. По официальной информации, на данный момент в Киев приехало порядка 68% компаний.

— Наш сектор очень важен — мы даем бизнесу, и в целом государству, продукты, которые являются жизненно важными, ведь бизнес потом платит налоги. Если наш сектор не будет давать IT/FinTech продукт и не будет условий для реализации данных представителей, то реальный бизнес будет деградировать, тем самым Украина будет стагнировать в банковской сфере, — уверяет Сергей Сотниченко.

— Мы не будем говорить о показателях роста, так как идет реальная война, но мы наблюдаем как бизнес старается.

Не секрет, что молодые специалисты — программисты, проектировщики, трейдеры и project managers всегда смогут найти работу удаленно. Официальная статистика по международным компаниям подтверждает, что украинских специалистов берут на работу в крупные компании, обеспечивая их высокими зарплатами, проживанием и соцпакетами. Но нужно иметь некое видение, как в нынешних реалиях сдерживать данный сектор внутри страны.

— В первую очередь важно поставить на контроль службы по правоохранительной работе в этом направлении и частично сбавить градус внутри работающих объединений и рынка, — говорит Сергей Сотниченко. — Есть фиксированные случаи, когда для наших государственных систем на низком уровне предоставляют не соответствующую действительности картинку о бенефициарах или потоках. Самая большая мотивация и 75% уголовных дел в этом секторе сегодня подаются с неправдивой формулировкой «российские деньги», где не понимающий оперативный сотрудник вешает ярлык «российских денег» на криптовалютные транзакции, — уверяет Сергей Александрович. — Я ответственно могу заявить, что на рынке криптоактивов общим консенсусом принят меморандум о том, что нельзя совершать операции с гражданами России и с возможно подконтрольными им структурами.

В целом, все специалисты криптосферы стараются контролировать свою работу, ведь в нашей стране нет подходящего криптомониторинга.

— Поставить на криптовалюту ярлык « российская» или « северокорейская» невозможно, тем более нерадивым сотрудником органов, который в этом ничего не понимает, — считает Сергей Александрович.

— Рынок сориентировался и сам самоурегулировался в нынешних реалиях. Создался ряд инструментов идентификации потоков, которые в целой картинке позволяют осознать возможный поток криптоактивов, идущих со стороны страны-агрессора, и в дальнейшем его заблокировать, тем самым градус в рынке должен быть снижен посредством диалога и жестких мер, в отношении тех, кто желает нагреться коррупционно.

От защитника до коррупционера или от защитника до коррупционера-мародера всего один шаг. Каждый специалист должен жестко реагировать на подобные случаи, чтобы компании могли работать и давать рабочие места, помогая людям и армии.

— Те, кто остался, будут и дальше делать больше и лучше, дав возможно даже рост, и смогут в нынешних реалиях сдержать своих сотрудников внутри страны. Ведь они уже доказали правом и делом своей стране, насколько они готовы биться за каждый метр этой земли, своих родных и близких, — говорит Сергей Сотниченко.

Криптосфера/FinTech — это не только про работу в Украине. Это децентрализация. Это сектор, подобный спортсмену, который попал на олимпиаду. Под каким флагом идет спортсмен? Под флагом своей страны, принося ей престижные медали. Так и в этой ситуации — Украина, на данный момент, это локация по патриотическим соображениям, а также по соображениям климата для этого сектора внутри страны. Эти два фактора должны быть в определенном балансе, и если первый сейчас может зашкаливать, то второй должен быть на уровне комфорта для объединений, их семей и сотрудников.

— Мы трудились над этим законом, что бы принести инвестиции в страну от компаний этого сектора. Чтобы наши компании могли реализовываться с локацией в Украине, а иностранные компании имели желание получить здесь юрисдикцию. Чтобы все налоговые вопросы были урегулированы к этому сектору и чтобы пополнялся наш бюджет, — говорит Сергей Сотниченко. — Закон принят, теперь ждём нормативов от НБУ. Далее весь сектор станет полностью регулированным. Нынешняя задача — «не разрушить этот рынок», снизить градус охоты за ведьмами и настроить плотный диалог, улучшив в нынешних условиях максимально комфортный климат.

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