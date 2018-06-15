Хакеры и геополитика. Чего боятся топ-менеджеры, – интервью с руководителем KPMG

Управляющий партнер KPMG в Украине Андрей Цымбал рассказывает, с какими проблемами в 2018 году столкнутся руководители компаний и их бизнес

Киберугрозы и геополитическая неопределенность становятся новой реальностью для руководителей крупнейших компаний в мире. Скорость принятия решений и готовность меняться под запросы клиентов теперь является новой валютой бизнеса.

В 2018 году на второе место среди рисков, которые видят топ-менеджеры компаний, исходит угроза кибернетических атак и проблема защиты данных клиентов. Еще год назад она была лишь на пятом месте. Сегодня почти половина руководителей считают, что их компании рано или поздно станут жертвами кибернетических атак.

Несмотря на относительно оптимистичные ожидания от экономики в целом и общие прогнозы для их стран, оптимизм CEO сдерживается здоровым реализмом. Поиск новой ниши на рынке для удовлетворения потребностей миллениалов является приоритетом для каждого четвертого. Подавляющее большинство компаний думают о географической экспансии на рынки развивающихся стран.

Что интересно, вопреки общепринятому мнению, 62% руководителей ожидают, что искусственный интеллект создаст больше рабочих мест, чем уничтожит. При этом, несмотря на развитие технологий, преимущественное большинство топ-менеджеров до сих пор полагаются на интуицию.

О том, какие наиболее приоритетные возможности и сложные проблемы появляются в поле зрения CEO компаний в этом году, НВ Бизнес расспросил у Андрея Цымбала, управляющего партнера KPMG в Украине.

– Исследование в 2017 году называлось «Прорыв ради роста», в этом году - «Болезнь роста»? Что изменилось за год? Как можно расценивать название в 2018-м?

– В 2017 году руководители компаний рассматривали технологические изменения как возможность начать революционные трансформации в своей области. Сегодня лидеры бизнеса надеются на экономические изменения как на национальном, так и на глобальном уровнях. Однако их оптимизм сдерживается осторожностью и реалистичным подходом. Чтобы развивать свой бизнес, руководители компаний должны реагировать на спектр сложных проблем, постоянно расширяющийся и ограничивающий рост.

– Руководители прогнозируют рост в течение следующих 3 лет. На чем основывается такая уверенность?

– Да, действительно. Согласно исследованию, 78% уверены в перспективах роста своего сектора. Это на 9% больше, чем в 2017 году. В то же время мы видим ослабление уверенности в самых влиятельных европейских странах, таких как Великобритания, Германия, Испания и Италия, где за последние год-полтора произошли значительные политические изменения. Индия стоит несколько в стороне: уверенность руководителей компаний в этой стране ослабла из-за проведения в прошлом году структурных реформ, направленных на введение налога на товары и услуги (GST) и демонетизацию.

– Что станет драйвером роста?

– Руководители сейчас больше рассчитывают на неорганические методы роста. Таких 72%. Только 28% ожидают рост благодаря научно-исследовательской работе (R&D) и найма персонала. Очевидно, что цифровые инновации могут создать ценную взаимосвязь между бизнес-моделями, опытом клиентов и операционной деятельностью.

Также 16% руководителей называют слияние и поглощение (M&A) важнейшей стратегией роста. Причем, более четверти выразили готовность к совершению сделок M&A в последующие три года.

Важной тенденцией является создание так называемых стратегических альянсов, которые позволяют находить нестандартные решения проблем. А также быть более гибкими, если вам необходимо, например, привлечь новых партнеров или избавиться от некоторых партнеров, сотрудничеством с которыми вы не довольны.

– Руководители уверены в перспективах глобального, национального и секторального роста, но их оптимизм уменьшается, когда речь идет о росте их компаний. Почему? Барьеры они видят?

– Возвращение к «территориальному подходу» является наибольшим риском для роста. Кроме того, топ-менеджеры видят трудности в обеспечении роста за счет новых цифровых бизнес-моделей и каналов поступления доходов. Традиционные продукты и услуги уже не являются конкурентными, и руководители работают над тем, чтобы адаптировать портфели продуктов и услуг с современными требованиями.

– Какие риски доминируют в 2018? Почему?

– Ландшафт рисков 2018 имеет некоторые существенные отличия по сравнению с 2017 годом. Поэтому руководители вынуждены учитывать риски кибербезопасности, демографические сдвиги и геополитическую изменчивость, в частности, на смену глобализации приходит усиление национализма. Вы можете видеть это на примере решения Великобритании о выходе из ЕС.

Наибольшим риском прошлого года был операционный риск, а кибербезопасность занимала пятое место. Сейчас киберугрозы поднялись на второе место. Лишь половина руководителей предприятий, принявших участие в опросе, считают, что они хорошо подготовлены к кибератакам. Если раньше вопрос кибербезопасности находился в пределах ответственности ИТ-департамента, то теперь это вопрос повестки дня всех первых лиц компании. О важности этого фактора свидетельствует тот факт, что кибербезопасность уже стала одной из тем заседаний советов директоров компаний.

– Какие новые вызовы стоят перед СЕО в 2018 году? Как меняется стратегическая функция СЕО?

– Новым вызовом является геополитика, которая теперь рассматривается на одном уровне с другими более бизнесовыми рисками. Чтобы выжить в новых условиях, лидеры вынуждены учиться встраивать геополитическое мышление в стратегию и оценку рисков. Необходимо понимать, какими будут новые правила и регулятивные меры и быть готовыми двигаться дальше, только эти новые правила введены.

Вопрос кибербезопасности и цифровые технологии тоже меняют стратегическую функцию СЭО. Данные о клиентах являются ценным активом, который создает принципиально новые возможности для персонализации продуктов и услуг. Но злоупотребление данными клиента или нарушение конфиденциальности может привести к разрушительным последствиям. Речь может идти даже о выходе компании с рынка. Поэтому 89% отмечают, что защита данных клиентов является одним из их личных приоритетов.

– Какую стратегию занимают СЕО, чтобы оставаться лидерами, выигрывать в борьбе с конкурентами?

– Как показывает исследование, основными составляющими такой стратегии лидерства является эффективная Киберстратегия и цифровые технологии. Подавляющее большинство (95%) видят в технологическом прорыве больше возможностей, чем угроз. При этом топ-менеджеры больше полагаются на стратегию push, то есть внедряют прорывные технологии по собственной инициативе (54%), вместо того чтобы ждать, когда это сделают конкуренты. В цифровой экономике, где новые технологии постоянно меняют структуры отраслей и бизнес-моделей, способность быстро разрабатывать инновации стала стратегическим императивом.

– В этом году меньше руководителей отмечали, что планируют нанимать новых работников. Чем вы можете объяснить такую осторожную кадровую политику? Какие тенденции видите?

– Действительно, большинство руководителей осторожно относится к масштабному найму работников с новыми навыками. 52% не планируют этого делать, пока не будут достигнуты установленные стратегией темпы роста.

Автоматизация и ИИ меняют конфигурацию трудовых ресурсов. Это ставит перед руководителями вопрос, как подготовить своих работников к эпохе интеллектуальных машин. Они вынуждены балансировать между, с одной стороны, совершенствованием навыков существующих кадров и привлечением новых сотрудников, с другой. Наше время можно сопоставить с периодом до 1918 года - времен индустриализации, и сейчас мы переживаем переломный момент, когда переосмысливается понятие «работа» и то, какой будет работа в будущем.

Сейчас много дискуссий о том, приведет ли использованияе ИИ к сокращению рабочих мест.

Для многих руководителей долгосрочные последствия диджитализации экономики являются положительными. 62% считают, что ИИ создаст больше рабочих мест, чем уничтожит. Человеческий труд будет сфокусирован на обслуживании клиентов, анализе данных и принятии решений. Рутинная работа будет выполняться благодаря автоматизации и искусственному интеллекту.

– Какие факторы в первую очередь влияют на принятие стратегических решений СЕО? 67% из них за последние три года не обратили внимания на инсайты, обнаруженные на основе данных и аналитических моделей, поскольку это противоречило их интуитивным предположениям.

– Скорость реагирования на изменения и динамичность стали главной валютой бизнеса, а данные и аналитика изменили процессы принятия бизнес-решений руководителями компаний. Однако руководители не забывают о важности интуиции и опыта. По результатам нашего опроса, выбирая между опытом и интуицией, с одной стороны, и с другой - предоставленной аналитикой или компьютерными моделями, 67% склоняются именно к первому варианту.

Руководители также с определенным скептицизмом относятся к данным: более половины менее уверены в точности прогнозной аналитики, чем в исторических данных. Это можно сравнить с опытом, приобретенным за рулем гоночного авто. Есть много технических данных - тормозное давление, углы рулевого входа - все приходит сразу на экран. В какой-то момент опыт начинает вмешиваться и, если необходимо, пренебрегает всеми другими сигналами.

В ходе ежегодного исследования было опрошено 1300 руководителей глобальных компаний из 11 ключевых рынков (Австралия, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Испания, Великобритания и США) и 11 ключевых отраслевых секторов (управление активами, автотранспорт, банковское дело , потребительские товары и розничная торговля, энергетика, инфраструктура, страхование, науки о жизни, производство, технологии и связь). Годовые доходы компаний составляют не менее $500 млн, у трети корпораций они превышают $10 млрд. Исследование проводилось в период с 22 января по 27 февраля 2018 года.