Опустошают цифровые кошельки. Эксперт рассказал о распространенных схемах мошенников и о том, как уберечь средства в криптовалюте 28 октября, 13:26 Новости компаний Сергей Сотниченко, Эксперт криптовалютного и финансового сектора Украины

Принято считать что криптоактивы, в простонародье — криптовалюта, является анонимным инструментом. В связи с широким распространением понятия криптовалюта на территории Украины, все больше людей используют ее как средство хранения на своих кошельках.

Не меньше — применяют криптовалюты как средство инвестирования и заработка на разнице курсов (из-за падения цены или подорожания этого электронного актива).

Не менее распространенными стали и преступления в сфере криптовалют. Пользователи с Украины становятся жертвами мошенников, как внутри страны, так и за ее пределами, где оказались многие украинцы после начала полномасштабного вторжения россии. Эксперт, аналитик и общественный деятель в области криптовалют Сотниченко Сергей разъясняет нюансы этого вопроса.

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— Сергей Александрович, скажите, с чем в области мошенничеств часто сталкиваются украинские пользователи, использующие криптовалюты?

— Криптовалюта и мошенничества очень распространены. Для себя нужно опонимать: это актив, который вы можете быстро продать. Это не недвижимость или не золото, это цифровая ценность, хранящаяся, к примеру, на кошельке установленном на вашем телефоне. В этой сфере много мошеннических схем, при которых вы можете потерять свои активы. Часто встречаются искусные мошенники, обладающие техническими инструментами для похищения актива, но так же часто встречаются случаи, когда жертва сама добровольно отправляет активы мошенникам, которые используют психологические уловки.

— Какие случаи вы могли бы выделить?

— Случаи выделить можно разнообразные: нахождение недобропорядочных «менял»; развод во время отправки; создание фейковых аккаунтов в мессенджерах, в которых визуально имя будет такое же, как у проверенного обменника, а по факту его имя будет отличаться на похожий символ; похищение публичных ключей от вашего кошелька; вскрытие вашего телефона и перевод с него на адрес мошенников вашего актива; выдача поддельной наличности; даже вплоть до похищение вас самих для получения доступа к вашему кошельку.

— Много украинцев переехали в Европу, что происходит по этой теме там?

— В Европе так же орудуют мошенники. Практически в каждом регионе Европы есть свои схемы мошенничества. Мы встречали такие примеры: украинцы нашли через интернет покупателей криптовалюты по хорошему курсу, приехали в европейский город, проверили наличность на их сметной машинке, присели за столик в кафе, перевели криптовалюту, пожали руки разъехались. А в итоге оказалось, что наличные средства фальшивые, у мошенников на их машинке был отключён детектор проверки купюр.

Бывают случаи, когда наличность оказывается настоящей, но в момент перевода средств мошенники разигрывают целый театр, такой что успевают забрать и переведенную криптовалюту, и наличные средства. Встречались случаи такие, как сейфы с двойной дверью, шкафчики с дверью в стенке ведущей в другую комнату. Мошенники пересчитывают купюры, просят положить деньги в тумбочку, происходит перевод, мошенник выходит в туалет и исчезает. Обманутый человек открывает тумбочку а там пусто, нет ни денег, ни мошенников.

— О каких суммах идет речь?

— Суммы мы встречали разные — от эквивалента нескольких тысяч долларов до нескольких миллионов долларов.

— Как бороться с такими случаями? Есть ли инструменты позволяющие найти мошенников, вернуть утраченные средства?

— Конечно, в нынешнее время говорить, что криптовалюта анонимна, нет никакого смысла. Есть понимание о том, что международная практика регуляторов, сегодня политически контролирует верификации пользователей в кошельках на биржах. Есть системы которые не верифицируют своих клиентов, но сегодня их гараздо меньше, чем тех, которые хотят работать и поддерживают политику борьбы с отмыванием средств. Есть такое понятие как KYC, обозначающее «Знай своего клиента». Мы умеем отслеживать цепочку транзакций, уже сегодня мы умеем ставить метки на транзакции, помечая их как SCAM, то есть грязная криптовалюта, полученная с помощью мошеннических действий.

— Какие шаги можно предпринять украинцу, который пострадал от криптовалютных мошенников?

— Один из вариантов: человеку у которого похитили криптовалюту, необходимо обратиться в профильные органы. Часто люди сталкиваются с проблемами, когда после обращения весь процесс происходит очень долго и не ведёт к должному завершению, так как время утрачено. В том числе, часто виной затягивания процессов является сам обманутый человек, в связи с указанием не всей нужной информации, разбором отделов, куда нужно обратиться и так далее. Нужно понимать, что с момента того, как человек стал жертвой мошенников, каждый час играет роль. Чем профессиональней мошенники, тем меньше шансов человеку вернуть свой актив.

— Один из профилей вашей общественной организации PFCU «Prof Fin Control Ukraine» — это заявленная помощь по поиску похищенной криптовалюты, как это происходит?

— Понятие общественной организации говорит о том, что мы на общественных началах, оперативно помогаем быстро сориентироваться человеку; сделать правильные первичные действия; сконтактировать с юристами, которые заключают договор по сопровождению; быстро сделать правильное обращение в компетентные органы, указав подробно все то, что будет им нужно для оперативности действий; поставить метки SCAM на транзакцию криптовалюты, которые будут видны огромному количеству бирж, кошельков, обменников по всему миру; вести контроль в режиме реального времени передачи похищенных активов по иным кошелькам, сверяя со своими многолетними базами кошельков и идентифицируя тех или иных лиц, получающих эти транзакции.

PFCU с момента обращения гражданина, который стал жертвой мошенников, с помощью специальных технических средств ставит мониторинг транзакции и отслеживает всю цепочку переводов в режиме реального времени, дополняя информацию юриста, работающего с человеком по составлению первичных документов для обращения в компетентные органы.

Часто бывает, что похищенный актив получается отловить на этапе, когда он передается между кошельками, за счёт наличия у нас базы кошельков используемых рынком криптовалют. Параллельно профильный орган возбуждает ЕРДР и блокирует некоторые активы за счет обращения к эмитенту актива на уровне SMART контракта. Есть активы, которые невозможно так заблокировать. К примеру BITCOIN. Так как в его технологии нет эмитента и нет SMART контракта. Такой актив прийдется мониторить по установленным нами меткам.

Транзакция, даже после цепочки с 5 людей, которые добропорядочно купят украденный актив, скорее всего попадёт на крупную криптобиржу, которая мониторит транзакции, и при наличии меток SCAM, счет обладателя данного актива биржа автоматически заблокирует. Сработают автоматические системы мониторинга чистоты монет на бирже. Поэтому совет рынку, тем, кто покупает и продает криптовалюту, следить за чистотой покупаемых активов, так как вы можете стать жертвой мошенников и купить похищенные активы, а в последствии стать фигурантом уголовного дела и доказывать, что вы купили этот актив.

— Допустим актив удалось заблокировать, какая вероятность данного развития ситуации?

— Я бы дал 80−90% вероятности. Все зависит, повторюсь, от скорости принятия решений и правильного обращения, предоставления максимально подробной информации, а так же мониторинга движения актива в реальном времени, с момента похищения. Мы говорим о часах.

— Актив заблокирован. Что происходит далее?

— Далее адвокат совместно с обманутым гражданином Украины, занимается подтверждением того, что этот актив именно его. То есть следственный орган, получивший дело, занимается расследованием для дальнейшей передачи в прокуратуру и в суд этого дела. Далее происходит суд, и по результату полноты предоставленной информации и документов, выносит решения о возврате актива данному человеку.

После решения, юрист начинает активную работу с системой, где был пойман этот актив, проходит в системе KYC/AML (KYC относится к процессу проверки личности и оценки рисков, а AML представляет собой спектр методов борьбы с отмыванием денег, используемых для защиты от финансовых преступлений, выявления и сообщения о них — прим. ред.) для подтверждения личности обратившегося по заблокированному активу, и возвращает актив в соответствии с судебным решением.

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— Как долго занимают процессы составления первичных и важных моментов для установления меток и передачи информации в компетентные структуры?

— Обычно мониторинг в реальном времени включается сразу после обращения. Все требуемые данные обьединяются юристами в течении 30 минут с момента обращения, время очень важно в этих ситуациях. Метки на актив часто удается поставить в течении первого часа после обращения в Prof Fin Control Ukraine.

— Как долго занимают эти процессы с момента похищения криптовалюты и ее удачной блокировки?

— Активы, которые удалось заблокировать, и все процессуальные мероприятия проводятся при правильном подходе в течении 1−1,5 месяцев после удачной блокировки. То есть, это время до момента реального решения суда. Прийдется лишиться возможности распоряжаться крипто активом на это время, но на мой взгляд, это лучше, чем вовсе остаться без него.

— Как долго Prof Fin Control Ukraine ведет свою работу в этом направлении?

— Мы занимаемся блокировкой активов уже около 5 лет. С каждым годом это направление становится более сильным. Это большая работа, мы постоянно совершенствуем свои технические средства. Нами проведена большая работа по установлению отношений и прямой связи, заключались меморандумы о взаимном сотрудничестве на международной основе с крупными системами, такими как биржи/платёжные системы/кошельки/AML мониторинги. На протяжении многих лет нами формируется база кошельков, которая помогает найти пересечения с кошельками, интересующими нас в этой работе.

— Самым интересным является то, что данная деятельность еще очень новая в мире. Почему вы выбрали именно это направление?

— Это направление появилось органически, исходя из распространения использования криптовалюты в нашей стране. Этой деятельности не учат в институтах, многие инструменты мы разрабатывали самостоятельно, так же практически применяли инструменты, которые появлялись на рынке AML.

Но нельзя делать упор только на технические инструменты, очень важно сотрудничать с правильным юристом, который понимает механику того, что нужно сделать, как с технической точки зрения, так и с точки зрения процессуальной. В вопросах возврата похищенных криптоактивов, очень важно время + слаженность действий, как общественной организации, так и юристов, которые в дальнейшем работают с человеком по этому делу.