20 років успішної роботи. Як створити компанію, яка витримає не одну кризу та стане лідером ринку — досвід Лінії магазинів EVA 4 ноября, 09:31 Новости компаний EVA

У вересні 2002 року у Дніпрі відкрився перший магазин мережі EVA. За 20 років плідної роботи великої та дружньої команди, компанія не лише зросла до 1100 магазинів по всій Україні, але й розвинула онлайн-напрям EVA.UA.



Сьогодні EVA має мільйони шанувальників у різних куточках нашої країни. З нагоди ювілею компанія вирішила поділитися секретами свого успіху, також сказати #ДЯКУЮ всім, хто допоміг їй зайняти лідерські позиції та продовжувати розвиток у найскрутніші часи: своїм покупцям, співробітникам, партнерам.



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Шлях до успіху нелегкий. Під час свого розвитку українські бізнеси стикаються з величезними проблемами та випробуваннями: різкими валютними коливаннями, епідемією Covid-19 та війною, що прийшла в Україну. Однак, незважаючи на перепони, продовжують розвиватись та працювати. Лінія магазинів EVA — один із прикладів самовідданої та успішної роботи. Компанія змогла досягти неймовірних результатів. НВ поспілкувалось з СЕО, співробітницею та партнерами мережі, щоб дізнатись як воно — працювати у EVA та з EVA.



EVA сьогодні

Лінія магазинів EVA — лідер в своєму форматі та займає майже 80% в сегменті національних мереж формату дрогері. Компанія має близько тисячі магазинів, власний інтернет-магазин EVA.UA, а також біля 700 точок видачі онлайн-замовлень. В мережі працює біля 13 тис. співробітників.

Досвід співробітниці: від управляючої магазинами до менеджерки проєктів

Олена Соколова Керівниця відділу проєктів Департаменту продажів Лінії магазинів EVA

Олена Соколова впевнено підійшла до магазину мережі EVA, що знаходився у центрі тоді ще не окупованого Донецька. У свій перший робочий день, що припав на 14 лютого 2011 року, вона роздивлялась безліч товарів, які через декілька хвилин скуповуватимуть перші покупці. «Я ніколи не працювала з товарами для дому та краси, а свій перший робочий день провела у торговому залі, разом з покупцями», — з посмішкою згадує Олена Соколова. Спеціаліст мала пройти двотижневе стажування і після цього обійняти посаду управляючої іншого магазину, що знаходився біля донецького залізничного вокзалу.



Керувати EVA було непросто, розповідає Олена. Покупці займали чергу ще до його відкриття о 7 ранку, сам магазин був двоповерховим та й склад розташовувався саме на другому поверсі. «Весь цей час EVA постійно розвивалася: з’являлись нові торгові марки та товари, деякі процеси автоматизувались, в магазини почали приходити „таємні покупці“», — згадує наша співрозмовниця.



За два роки, що магазин очолювала Олена, вдалося суттєво покращити усі показники роботи. І згодом вона отримала підвищення — посаду супервайзера. А після анексії російськими окупантами Донбасу EVA запропонувала талановитій співробітниці нову посаду — керівниця відділу проєктів у Департаменті продажів в Дніпрі. Експертка реалізує проєкти для співробітників магазинів, один з яких — поєднання посад продавця та касира, а також постійно навчає колег. «Я була вже у всіх регіонах країни, постійно спілкуюсь з нашими колегами. EVA невпинно розвивається, мотивує новими викликами, тому працювати цікаво і драйвово», — зазначає Олена.



Від чого залежить успіх компанії - поради СЕО

Ольга Шевченко Виконавча директорка Лінії магазинів EVA

«Успіх кожного бізнесу неможливий без трьох складових. По-перше, компанія має зростати — вона не може стояти на місці. Ми завжди розвиваємось, збільшуємо не тільки кількість магазинів, але й багато працюємо над якістю. Прагнемо, аби зростало число клієнтів, особливо постійних. Маємо відповідати усім вимогам наших гостей», — розповідає Ольга Шевченко, виконавча директорка Лінії магазинів EVA.



Другою не менш важливою складовою успіху, керівниця EVA вважає гнучкість. Компанія має підлаштовуватися під зміни трендів та швидко реагувати на нові виклики. А третє і найважливіше — це те, що називається ДНК бізнесу. Компанія має акумулювати такі знання, навички чи інструменти, яких немає у інших. Вона повинна працювати краще, ніж конкуренти на цьому чи аналогічному ринках.



Як дійти до цих трьох складових? Завжди мати стратегію. І багато над нею працювати, переглядати, актуалізувати і робити її зрозумілою для всіх. Для цього необхідно весь час вивчати і слухати свого клієнта. «Ми у EVA використовуємо велику кількість різноманітних інструментів і можемо сказати, що багато знаємо про наших клієнтів», — ділиться Ольга Шевченко.



Дивитися вперед, вивчати тренди, навчитись їх класифікуватита адаптувати до свого бізнесу — це не просто вміння, а обов’язок кожної компанії. Адже це дає змогу зрозуміти, що є першочерговим, а що другорядним — над чим необхідно працювати сьогодні, щоб завтра не залишитисяза бортом.



Ольга Шевченко додає, що для компанії дуже важлива готовність ставити перед собою амбіційні цілі та йти до них чітко визначеними кроками: «Потрібно постійно підіймати планку, не заспокоювати себе тим, що ми і так найкращі, зміни можуть почекати й вони не на часі». Саме це і створює ДНК компанії. На цьому шляху з’являються ті інноваційні рішення та інструменти, які з часом набувають вже такої якості, яку конкуренти не можуть перевершити. Це неможливо зробити одномоментно.



Кожний процес в компанії має поліпшуватися, якщо він формує її бізнес-модель. Наприклад, бізнес-модель EVA дуже залежить від якості локацій магазинів, томуїх вибір доведено до високого рівня, проте мережа все одно не зупиняється на досягнутому. «Якщо ми вже почали розмовляти про вибір локації, то останніми роками, наприклад, не вибираємо їх без аналізу території за допомогою дронів. Щоправда, після 24 лютого передали їх на потреби ЗСУ», — каже Шевченко.



Багато уваги в EVA приділяють автоматизації процесів, впровадженню нових технологій. Однак головне — це все ж команда. Можна багато чого задумати, спланувати, але якщо нема кому це реалізовувати, то нічого не буде. Сильна команда EVA формувалася роками і це саме той скарб, який у компанії бережуть понад усе.



Ще одне надбання EVA — це цінності. Вони в компанії чітко сформовані та зрозумілі кожному працівнику. «Я завжди кажу, що цінності мають бути реальними, і тільки тоді працюють, коли компанія в них інвестує. Якщо ми кажемо, що наша цінність — команда, то ми повинні вкладати в неї ресурси», — ділиться Ольга.



Свій розвиток треба планувати заздалегідь, вважають у EVA, тому діють саме таким чином і восени минулого року спільно з найкращимиміжнародними консультантами — McKinsey, Ernst&Young та українською агенцією AdvanterGroup — завершили роботу над трирічною стратегією розвитку компанії. Її вже почали реалізовувати, хоча певні процеси довелося поставити на паузу. «Цього року ми плануємо відкритище 10−15 магазинів, продовжуємо розвивати онлайн-напрям. Звичайно ж, підтримуємо Україну не тільки своїми податками, але і численними соціальними проєктами, які реалізуємо для допомоги ЗСУ та суспільству», — підсумувала Ольга Шевченко.



Що кажуть партнери про роботу з EVA?

Максим Кадук Співзасновник групи компаній BBC

Запорука успішної роботи — підтримка партнерів. Без неї неможливо реалізувати амбітні проєкти та долати кризи. «Пам’ятаю, як у 2013 році через різке падіння гривні ми стикнулися з проблемами поставки обладнання іноземного виробництва для мережі. Однак усі їх спільними зусиллями вдалося владнати і ми вдячні компанії за це», — згадує Максим Кадук з групи BBC, директор «Райт Тім».



В партнерстві з групою компаній ВВС EVA впровадила сучасне обладнання, яке дозволило оптимізувати бізнес процеси, наладити облік, прискорити обслуговування клієнтів. Фіскальні реєстратори, промислові монітори, термінали збору даних, LED-екрани в магазинах, ергономічні стійки, сканери штрих-кодів — це невеликий перелік обладнання який ми впровадили. «Чи багато є аналогів у нового формату EVA — EVA beauty lab? На мій погляд — ні. Компанія весь час працює над інноваціями, ми разом з командою EVA відвідуємо виставки та намагаємось привнести усі найкращі досягнення в Україну», — додає Максим Кадук. За його словами, мережа весь час розвивається і мотивує групу компаній BBC робити те саме.



Сергій Степанюк Співзасновник компанії «Скай»

З партнером EVA працює вже 12 років. Сергій Степанюк пригадує, що співробітництво розпочиналось з постачання власної продукції, а зараз вони випускають більш ніж 50 видів товарів декоративної косметики та засобів догляду за тілом для 4 власних торгових марок EVA. «EVA намагається розширювати асортимент продукції, яка вироблена саме в Україні», — каже Сергій Степанюк. І додає, що партнер мотивує розвиватися, змінювати культуру виробництва та удосконалювати процеси, що дозволяє пропонувати продукцію більш високої якості. Разом з командою EVA розробляє нові продукти.



Роман Щур Менеджер відділу ключових партнерів Телерадіокомпанії Люкс (TV Channel 24, RadioMegaAlliance, Lux FM, Maximum FM, Nostalgie FM, 24tv.ua)

«З Лінією магазинів EVA ми співпрацюємо давно, а з 2018 року перейшли на систему прямого розміщення на всі наші медіа (діджитал, радіо та телебачення) — не через агенції, як це було раніше. Наша співпраця була і залишається дуже плідною. Наприклад, з Люкс FM та Радіо Максимум ми не тільки розміщували пряму рекламу, а й зробили багато цікавих проєктів. Одним з таких став перший радіо-серіал «Єва і Андрій», — розповідає Роман Щур, менеджер відділу ключових партнерів Телерадіокомпанії Люкс (TV Channel 24, RadioMegaAlliance, Lux FM, Maximum FM, Nostalgie FM, 24tv.ua).



Бізнес і держава пліч-о-пліч: вирішення соціально важливих питань

Як соціально відповідальний бізнес, EVA зосереджена не лише на розвитку та збережені власного прибутку. Значну увагу компанія приділяє допомозі суспільству у вирішенні значущих питань та проблем. До початку повномасштабного вторгнення мережа активно підтримувала мам, дітей, допомагала безпритульним тваринам. Після 24 лютого фокус EVA змістився на допомогу ЗСУ, ТрО, медзакладам, шелтерам та людям, що через російську агресію опинились у складній життєвій ситуації. Компанія реалізує ряд системних проєктів з цих напрямів та активно підтримує ініціативу співзасновника EVА Руслана Шостака "Дитинство без війни", мета якої евакуація українських дітей до Туреччини заради збереження їх фізичного та психологічного здоров’я.



Активну участь EVA у вирішенні соціально важливих питань відзначають й органи місцевої влади / Инфографика: EVA

«Дякуємо соціально відповідальному бізнесу, який під час війни знаходить ресурси і започатковує важливі соціальні проєкти допомоги громадам, ЗСУ, ТРО, лікарням, шелтерам тощо», — зазначає директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Артем Нідєлько. Він додає, що Дніпровська міська рада на чолі з Борисом Філатовим вдячна всім представникам приватного бізнесу, які у цей надважкий для України час знайшли можливість працювати.



За двадцять років роботи кожна компанія проходить великий шлях — це і формування команди однодумців, і напрацювання пулу надійних партнерів з однаковими цінностями та найголовніше — вдячні клієнти, заради яких тисячі співробітників щодня йдуть на роботу. І допомога суспільству та державі у вирішенні важливих питань та подоланні криз. Кейс EVA демонструє, наскільки важливо не тільки концентруватись на фінансових показниках, але й впливати на середовище, в якому працює компанія. Саме це і є запорукою успіху, якого досягла компанія за 20 років.

Уся команда EVA вдячна за той досвід, який отримала за роки роботи, і каже#ДЯКУЮ клієнтам та партнерам, всім, хто працює зараз задля нашої загальної перемоги. EVA не планує зупинятись і з цікавістю дивиться у майбутнє, яке обов’язково буде яскравим та сповненимприємними сюрпризами.