Инвестиции в землю. Какой потенциал несет украинская пашня? 30 сентября, 16:49 Новости компаний shutterstock

Для украинца земля была, есть и будет эмоционально важной составляющей благополучия. Раньше иметь свою землю, вести хозяйство — означало иметь свободу, уверенность и статус.

«Кто не любит земли, тот в ней не нуждается». (Ольга Кобылянская, «Земля»)

Сейчас иметь землю — это еще возможность пассивно зарабатывать, поддерживая агропромышленный сектор. Украина имеет мощный земельный потенциал и благоприятные климатические условия, которые ставят нас на первые строчки в мировом списке поставщиков агропродукции.

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До войны агросектор формировал почти пятую часть всей экономики. Сейчас с падением уровня других отраслей на сельское хозяйство придется еще больший процент — прогнозируют вплоть до 35%.



Сейчас — лучшее время

* В июле 2021 года украинцам открыли рынок земли — с тех пор каждое физическое лицо может приобрести сельскохозяйственную землю с ограничением в 100 га. Покупать землю могут только граждане Украины.

Инвестировать в землю сейчас выгодно. Вот несколько весомых факторов:

Низкая конкуренция из-за пока законодательных ограничений для крупного капитала. Точкой роста будет 2024 год. Тогда рынок откроют для юридических лиц, а значит, ожидаемо увеличится конкуренция на рынке земли, цена ее увеличится.

Если сейчас частным инвесторам можно купить до 100 га земли, то с 2024 эти цифры вырастут в 100 раз. Юридические лица могут иметь в собственности до 10 000 га. Частные инвесторы, которые зайдут в период 2022—2023 годов, будут иметь самые высокие показатели доходности от роста цены на землю.

Не менее важно то, что инвестиции в землю имеют низкий порог вхождения. По сути, это стоимость одного участка. А это может быть $5−6 тыс. Мы смотрим в будущее, а оно непременно связано с членством в ЕС. Это дополнительный маркер, который положительно отразится на цене земли и мотивации агросектора.



Вот как это было у наших европейских соседей:

График роста цен после открытия рынка земли в европейских странах. / Инфографика: Источник данных - Eurostat

Цена на землю коррелирует с долларом, так что это хороший инструмент, чтобы защитить свои сбережения от обесценивания, еще и заработать.

Стала ли земля более рисковой инвестицией с началом полномасштабного вторжения?

Земля — большая надежная недвижимость, которую почти невозможно уничтожить физически. Если сравнивать с классической недвижимостью, то и подавно.

В преддверии российского вторжения действительно была тенденция массово продавать земельные паи в Черниговской и Сумской областях. Люди соглашались на медианную стоимость участков там, где раньше завышали цену.

Прошло два месяца войны. В мае государственные реестры открыли снова, нотариусы начали заключать соглашения. Обвала цен не произошло.

Цивилизованный мир мотивирован к тому, чтобы наш агросектор жил и развивался. Мы не сошли с передовых позиций продовольственной казны планеты. Наше зерно экспортируется даже вопреки логистическим трудностям: с момента частичного восстановления «зернового коридора» за август из портов вывезли более 4,6 млн т продукции агросектора. Это на 53% больше, чем в июле.

Организация экспорта продукции обеспечивает агропроизводителей ликвидностью. Так они спокойно могут платить аренду, закупать посевной материал и удобрения для следующей посевной.



Пять привлекательных сторон земли для инвестора

Земля как актив обладает сильными свойствами. Вот они:

Первым и важнейшим фактором является прибыльность. Как только инвестор получает документы по праву собственности, с этой же секунды средства начинают работать на него. Надежность — второе имя земли. Как актив землю можно продать, подарить или передать по наследству. Земля никуда не девается. Это низкорисковая инвестиция. Все договоры направлены на долговременное и прибыльное сотрудничество. Также землю можно использовать как залог. Ограниченность — то, что в других условиях могло быть минусом, здесь играет положительную роль. Земля, как ограниченный в масштабировании актив, приобретает ценность с каждым годом. Проще говоря, количество земли не будет увеличиваться, а желающих ее приобрести — да. От такого спроса будет расти и стоимость. Перспективность. По опыту других стран, цена на землю постоянно растет.

А что если? Страхи инвестора

Любая инвестиция — это риск. Последние полгода в Украине нет совершенно безопасного места. Чтобы спать спокойно, инвестор должен питать толерантность к рискам, грамотно формировать инвестиционный портфель и быть готовым избавиться от свободного актива денег на определенный срок в соответствии со стратегией.

Андрей Усенко, СЕО и учредитель "Твоє Коло", основатель "Мястория" / Фото: Твоє Коло

«Сотрудничество с управляющей компанией избавляет инвестора сразу от нескольких рисков», — рассказывает Андрей Усенко, СЕО и учредитель «Твоє Коло»:

на этапе поиска земли , когда можно прогадать с оценкой перспективности и рентабельности участка. «Твоє Коло» имеет базу проверенных земельных участков, работающих и приносящих доход. Эта база сформирована после трехуровневой аграрной, юридической и финансовой проверки;

, когда можно прогадать с оценкой перспективности и рентабельности участка. «Твоє Коло» имеет базу проверенных земельных участков, работающих и приносящих доход. Эта база сформирована после трехуровневой аграрной, юридической и финансовой проверки; на этапе проверки торговца и доходов самого инвестора. В большом разнообразии бумажной работы с нотариусом, юристами и банками можно запутаться и потерять дополнительные деньги и, что важнее, время. С управляющей компанией это проще — у «Твого Кола» есть специалисты, которые оптимизированно осуществляют всю бюрократическую работу;

самого инвестора. В большом разнообразии бумажной работы с нотариусом, юристами и банками можно запутаться и потерять дополнительные деньги и, что важнее, время. С управляющей компанией это проще — у «Твого Кола» есть специалисты, которые оптимизированно осуществляют всю бюрократическую работу; если инвестор работает самостоятельно , то должен все время держать руку на пульсе, чтобы отслеживать колебания цен на землю. Управляющая компания чувствительно мониторит эти колебания и может указать потенциально идеальное время для продаж, еще и найдет покупателя;

, то должен все время держать руку на пульсе, чтобы отслеживать колебания цен на землю. Управляющая компания чувствительно мониторит эти колебания и может указать потенциально идеальное время для продаж, еще и найдет покупателя; если агрохолдинг окажется в затруднительном положении, то инвестор может остаться один на один с решением вопросов с агрокомпанией. «Твоє Коло» гарантирует инвестору устойчивый уровень базовой доходности ( 8%), даже если такое случится. Всю коммуникацию управляющая компания берет на себя.

А что если на землю придет оккупант?

Это, безусловно, больной вопрос. Это риск, который мы не можем никак минимизировать. Несмотря на российскую агрессию, наших аграриев не остановить. Смельчаки в бронежилетах разминируют участки вблизи активных боевых действий, и дальше эта земля все равно засевается. Здесь уже говорим об совершенно ином уровне рисков — человеческой жизни. Эмоциональная ценность такого зерна значительно выше.

Егор Лесничий, коммерческий директор «Твоє Коло» / Фото: Твоє Коло

«Все земельные массивы, с которыми работает „Твоє Коло“, засеяны и работают по полной», — замечает коммерческий директор Егор Лесничий.

Конечно, если произошла оккупация, то только ждать деоккупации. В настоящее время инвестор все равно получает гарантированный управляющей компанией доход.

Заручиться поддержкой

Опытные инвесторы знают, что инвестирование — инструмент, в котором всегда есть риски. И все же уберечься от сомнительных предложений можно. Можно инвестировать самостоятельно, хотя это не всегда оптимальный путь. Придется вложить кучу времени, чтобы научиться выбирать потенциально привлекательную землю, надежные агрохолдинги и угодья, а также подключать нотариусов и юристов, мониторить цены, анализировать. Это требует постоянной включенности инвестора.

Более надежная дорога — заручиться поддержкой управляющей компании. Инвестор приобретает надежного партнера, занимающегося всей бюрократией, еще и разделит риски — так точно спокойнее. Идеальный вариант, когда хочется инвестировать, но времени разбираться со спецификой агробизнеса нет.

«Твоє Коло — это команда специалистов в сфере инвестирования в землю. Каждый попадающий в сообщество инвестор получает круглосуточную поддержку: от выбора участка и до момента выхода из активов», — уверяет Андрей Усенко, СЕО и учредитель компании.

Команда управляет активами, выбирая наиболее удачные пути увеличения доходности инвестора, и получает свой процент от заработка партнера. Инвестор зарабатывает с первого же дня, не тратя времени на юридическую и финансовую рутину. В интересах управляющей компании сделать так, чтобы инвестор получил больший доход. Это стратегия win-win.