Инновации внедряются лавинообразно – глава R&D крупной табачной компании о том, как изменится рынок в будущем

На украинском рынке табачных изделий на прошлой неделе появился новый продукт. Компания Вritish Аmerican Тobacco представила украинскому потребителю систему нагревания табака glo.

По данным EY всего за несколько лет подобные продукты достигли на мировом рынке 4% от всего рынка сигарет. При этом доля систем нагревания табака, как и электронных сигарет, постоянно растет и многие уже предсказывают, что она уже в ближайшие пять-десять лет сравняется с долей традиционных сигарет.

НВ Бизнес расспросил о драматичных изменениях, которые имеют место на рынке табачных изделий у доктора Криса Проктора, главного научного директора BAT.

– Зачем вообще табачные компании решили внедрить системы нагревания табака?

– Основная идея при внедрении таких систем – это стремление снизить риск. Мы изначально хотели снизить риск для здоровья от курения, используя фундаментально другой принцип – нагрев табака, а не его сжигание. Когда вы курите сигарету, с того конца, где она подожжена, она очень горячая, около 900 градусов, и там очень много токсинов. Если снизить температуру, как мы это делаем в нашем продукте glo до 240 градусов, то вы получите и вкус, и аромат, и никотин, которые имеются в табаке, но без токсичных веществ. Так что ключевая идея – в создании продукта с потенциально сниженным риском.

– Как, по-вашему, в будущем изменится рынок сигарет и их потребление?

– Наш подход заключается в идее трансформирования табачной отрасли. В мире очень много курильщиков традиционных сигарет. И многие из них ищут способы снизить риск или просто использовать продукцию более современным способом. Мы давно на этом пути, и именно внедрение микроэлектроники и мощных батарей позволили сделать эволюцию в системах нагревания табака и продуктах парения. Это новый способ использования никотина и возможного снижения риска.

– Каковы в принципе перспективы у рынка систем нагревания табака?

– В каждой стране ситуация уникальная. В большей степени она зависит от того, как регуляторные органы воспринимают новые продукты. Безусловно, потребителям нравится сама идея новых продуктов. Не только из-за снижения риска, а потому что они более удобные, от них нет проблем с запахом. И для некоторых людей это, в принципе, более социально приемлемый способ употребления табака.

Концепция glo в целом – сохранить ритуал курения, но с гораздо меньшим количеством токсинов

Люди будут пользоваться этой технологией, только если будут знать, что такая существует, какие могут быть ее преимущества. Безусловно, и регуляторная среда должна обеспечить возможность использования этих продуктов. Например, там, откуда я родом – в Великобритании, – существует Управление здравоохранения, в котором верят в снижение вреда от табака. Поэтому они широко освещают развитие использования электронных сигарет, объясняют, почему курильщикам стоит подумать о переходе на продукты парения или нагревания табака. В такой среде рынок меняется довольно быстро. В странах, в которых правительство хранит молчание или в которых существует жесткое регулирование новой продукции с потенциально сниженным риском, я думаю, эволюция будет проходить медленнее.

– Если взять весь мир, какова будет доля таких систем нагревания табака через 5 лет, 10 лет?

– Например, в Японии – это первая страна, где мы запустили glo в 2016 году – рынок сигарет трансформировался за 2 года. 25% людей, которые курили, теперь используют системы нагревания табака. Это очень быстрая трансформация. В других местах процессы происходят медленнее, в зависимости от того, что об этом думают потребители, сколько внимания они уделяют вопросу выбора продукции, и из-за подходов государственного регулирования.

– Что заставляет людей уходит от традиционных продуктов, таких как сигареты и сигары и переходить на системы нагревания табака? Зачем это вообще нужно?

– Одна из наиболее очевидных причин – это снизить риск. Вы знаете, что курение влечет высокий риск рака легких, риск возникновения сердечных заболеваний. Именно поэтому на пачках сигарет есть предупреждение о вреде для здоровья. Потенциально можно существенно снизить риск, используя такую продукцию как glo. Это одна из причин. Есть и другие. Мы провели исследования касательно запаха, который окружает курящих людей, от их рук, от одежды. Если вы используете систему нагревания табака, такую как glo, то от вас значительно меньше пахнет, чем если бы вы курили. Даже меньше зубного налета. Когда вы курите, ваши зубы становятся коричневыми. А если вы используете glo, то этого не происходит. Иногда людьми движет более отдаленный во времени эффект для здоровья, иногда более быстрый, отношение к себе или к окружающим. Приведу пример - качество воздуха. Когда вы курите в помещении, вы видите облако дыма. Именно поэтому курение запрещено во многих закрытых помещениях. Если мы используем glo, то мы не продуцируем сигаретный дым. Мы генерируем аэрозоль с растительным глицерином. Так что в воздухе не формируются частички дыма, пар растворяется очень быстро. Это также забота об окружающих и о себе.

– Как в принципе в будущем изменится бизнес благодаря новым изобретениям? К чему предприниматели должны быть готовы уже сегодня?

– Это хороший вопрос, особенно для нас. Нам, например, пришлось полностью трансформировать научно-исследовательские работы. Традиционно инновации в сигаретах не были достаточно динамичными, на новую разработку уходило много лет. Сейчас, в этом новом мире, инновации это просто, как лавина, цикл инноваций занимает уже около 6 месяцев. Мы потратили $2,5 млрд за последние 6 лет на эти разработки, у нас работает 1 500 различных ученых. Есть специалисты по микроэлектронике, по батареям – всему, что необходимо для создания такого устройства, в сочетании с нашим опытом в традиционной табачной сфере.

Если вы используете систему нагревания табака, такую как glo, то от вас значительно меньше пахнет, чем если бы вы курили

– Как много времени проходит от этапа задумки какой-то разработки до этапа внедрения ее в жизнь?

– Инновации – это совершенно другая философия бизнеса. Шесть лет назад мы решили, что мы хотим быть табачной компанией, которая лучше всех удовлетворяет предпочтения наших потребителей в традиционных сигаретах и продуктах нового поколения. Речь идет о таких продуктах, как glo и электронные сигареты. Это решение принято на самом высоком уровне и вся компания выстроилась в соответствии с этой идеей. И, собственно, поэтому вы видите запуск glo здесь в Украине. Это один из приоритетных для нас рынков.

Сотрудничая с разными экспертами, мы объединяли их разработки, и нам потребовалось около 4 лет, чтобы создать этот продукт. Но мы на этом не останавливаемся. После запуска мы начали работать над последующими улучшениями. Это очень похоже на серию телефонов. Всегда нужно думать, что же будет дальше, о дополнительных технологиях к основным технологиям, которые мы разработали и реализовали в этом продукте. Мы будем постоянно внедрять усовершенствования по мере развития. Это нормальный процесс развития потребительской электроники.

Если у вас есть основная платформа, в данном случае в glo это система кругового нагрева, система вентиляции, умная электроника, то на разработку продукта у вас уйдет около 2-3 лет. Следующая фаза – это создать то, что вы хотите создать. Так как мы создавали продукт с потенциально сниженным риском, то мы разработали само устройство, кроме того, мы должны были разработать табачный стик, который используется в устройстве. После этого мы протестировали его, действительно ли новое устройство продуцирует меньше токсинов, не создает дыма и запаха. После инновационной фазы всегда идет фаза тестирования. Ваши потребители должны быть удовлетворены вкусом, а с научной точки зрения нужно убедиться, что продукт действительно содержит меньше рисков.

– Расскажите о вашем новом продукте glo. Что он из себя представляет?

– Мы решили сделать glo очень простым в использовании для потребителей. Тут есть одна кнопка. При ее нажатии начинается цикл нагревания. Сверху есть отверстие, куда вставляется неостик. Мы хотели, чтобы использование glo было похоже на курение обычных сигарет. Обычно курильщики достают сигарету из пачки, поджигают и используют. Здесь вы достаете неостик из пачки, вставляете в устройство, подносите ко рту и делаете затяжки, как будто это обычная сигарета. Концепция в целом – сохранить ритуал курения, но с гораздо меньшим количеством токсинов. Это намного более комфортный переход от курения к использованию нашего продукта glo.