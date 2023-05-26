Как крупнейший банк страны помогает сплотить украинцев. Интервью с Герхардом Бёшем, Главой Правления ПриватБанка.

Начатая Россией война стала вызовом не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира. В такие времена особенно важно, чтобы все, начиная от маленького украинца до крупных компаний, проявляли свою социальную ответственность и помогали в приближении победы.

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Крупнейший банк страны — ПриватБанк — с первых дней войны переформатировал работу, чтобы обеспечить доступ украинцев к финансовым сервисам, максимально упростил условия для поддержки украинских защитников гривной. С начала войны через сервисы банка украинцы пожертвовали более 4 млрд грн.

Кроме того, ПриватБанк начал ряд собственных инициатив для поддержки людей с инвалидностью, финансирование медучреждений, помощь пострадавшим, повышение финансовой грамотности среди детей и т. п.

Герхард Бёш, Глава Правления ПриватБанка, рассказал о том, как изменились приоритеты в распределении средств, которые финучреждение направляет на благотворительность после начала войны, насколько активно украинцы донатят Вооруженным силам и о каких объемах помощи идет речь.

Фото: Герхард Бёш, Глава Правления ПриватБанка

Как война изменила подходы к корпоративной социальной ответственности среди крупных компаний в Украине? Какие направления работы стали приоритетными для ПриватБанка?

С первого дня войны ПриватБанк обеспечивает линию финансовой обороны Украины. Бесперебойная работа электронных сервисов, работа сети отделений и банкоматов, восстановление работы на освобожденных территориях — это работа команды банка из более 18 тысяч сотрудников. Их поддержка, обеспечение безопасными рабочими местами стали приоритетными наряду с безопасностью и поддержкой клиентов.

Банк переформатировал свою работу в сфере корпоративной социальной ответственности, которую проводил до полномасштабной войны, чтобы отвечать на насущные потребности общества. Это обеспечение инклюзивного доступа к банковским услугам, развитие финансовой грамотности украинцев, поддержка общин и бизнеса.

Еще в 2021 году ПриватБанк стал подписантом инициативы первой леди Украины по развитию безбарьерности в стране. Эта тема стала еще более острой, и созданная тогда платформа «Бизнес без барьеров» дает возможность представителям различных бизнесов встречаться и обмениваться идеями, как стать более инклюзивными, поддержать клиентов с ограниченными возможностями, как быть открытым работодателем для людей с инвалидностью и поддерживать своих работников психологически.

Мы смотрим в будущее и понимаем, что, несмотря на все вызовы, должны заботиться о развитии детей. Ведь им развивать Украину, за которую мы боремся сегодня. Поэтому финансовая грамотность детей и украинцев в целом — среди приоритетов корпоративной социальной ответственности банка.

В марте мы поддержали международную кампанию Global Money Week, которая имеет целью повышение осведомленности об управлении финансами для детей разного возраста. Мы гордимся нашими сотрудниками, которые провели 36 мероприятий в разных регионах Украины для более 700 школьников и студентов. А работники гордятся своей работой и продолжают делиться знаниями с молодежью.

Фото: Оборудование для Черкасской областной больницы на 4,1 млн грн для лечения пострадавших в ракетных обстрелах в г. Умань. Май 2023

Расскажите о благотворительных инициативах ПриватБанка для помощи Вооруженным силам и работе в гуманитарном направлении.

Благотворительность всегда была частью ПриватБанка, но с началом войны мы переформатировали подход к этой деятельности, чтобы отвечать на потребности страны и общества. ПриватБанк предоставляет свои удобные сервисы для того, чтобы каждый мог поддерживать инициативы, ценность которых близка. С первых дней войны мы ввели сборы на ВСУ и гуманитарную помощь украинцам в разделе «Добро» в Приват24.

Это прямые счета НБУ и Министерства социальной политики, и украинцы понимают необходимость поддерживать страну в этих направлениях. Кроме того, прямо накануне войны мы начали сотрудничать с благотворительным фондом «Повернись живим», а в апреле добавили кнопку для сбора. Также ПриваБанк отдает на благотворительность собственные средства, реагируя на первоочередные вызовы. В прошлом году мы поддержали 51 организацию из собственных средств.

О каких объемах благотворительной помощи стране идет речь, если говорить о цифрах с начала войны?

Мы все гордимся тем, как сплотились на защиту и поддержку страны во время самых больших вызовов. А еще — щедростью и самоотдачей украинцев. Те суммы, которые собирают благотворительные организации через наши сервисы, являются подтверждением этому. Так, с начала полномасштабной войны и на начало мая украинцы перечислили:

почти 2 млрд 800 млн грн на спецсчет НБУ для ВСУ;

98 млн 500 тыс. грн на спецсчет Минсоцполитики на гуманитарную помощь украинцам;

более 1 млрд грн для «Пов ернись живим» и еще 31 млн грн как отдельный сбор на огнеупорную форму для летчиков;

ернись живим» и еще 31 млн грн как отдельный сбор на огнеупорную форму для летчиков; почти 65 млн грн на программу « Помощь госпиталям и медучреждениям Украины» благотворительного фонда ПриватБанка « Помогать просто!»;

Помощь госпиталям и медучреждениям Украины» благотворительного фонда ПриватБанка Помогать просто!»; 30 млн на дроны для фонда Андрея Хлывнюка;

более 20 млн грн — экстренный сбор пострадавшим от ракетного обстрела в г. Днепр в январе 2023 г.;

почти 14 млн грн фонда Save Ukraine на помощь детям, которые потеряли родителей из-за войны;

5,7 млн грн фонда HelpUkraineCenter на гуманитарную помощь украинцам.

В прошлом году ПриватБанк направил на поддержку обороноспособности страны и гуманитарную помощь украинцам 81,8 млн грн, а в этом году 15 млн грн на помощь пострадавшим в результате ракетного обстрела Днепра.

Как крупнейший банк Украины кооперируется с благотворительными фондами и волонтерами? Расскажите о совместных инициативах и наиболее успешных кампаниях.

ПриватБанк ценит доверие клиентов, которые жертвуют средства на благотворительность. Мы ответственно и прозрачно осуществляем свою благотворительную деятельность, отчитываемся о каждом проекте и потраченных средствах, и требуем такого же отношения от наших партнеров. У нас есть отдельная процедура рассмотрения обращений о помощи и партнерствах, прописанная в Положении о благотворительности, партнерствах и спонсорстве.

Важно, чтобы наши цели и стратегические приоритеты совпадали, а также чтобы партнеры были готовы к нашему пристальному вниманию и жестким требованиям к прозрачности в своей деятельности.

Если говорить о самых знаковых проектах, то прежде всего это партнерство с «Повернись живим». Мы все знаем об их роли и их работе. В начале 2023 года мы объявили отдельный сбор, чтобы на 100% закрыть потребность военных летчиков в огнеупорной форме. И всего за месяц наши клиенты собрали необходимую сумму — 31 млн грн.

Наша недавно объявленная программа сбора — для людей, которые нуждаются в сложном протезировании конечностей, и это то, что делает Superhumans Center. Цель этого проекта — собрать 50 млн грн, которые пойдут на протезы как для военных, так и гражданских, а также их реабилитацию. Приглашаем присоединяться к этому сбору.

Банк является учредителем своего благотворительного фонда «Помогать просто!», через который осуществляет собственные благотворительные программы. В июне 2022 года мы начали программу «Помощь госпиталям и медучреждениям», на которую уже собрано более 65 млн грн. Благодаря этим средствам 28 медицинских учреждений получили современное оборудование, которое спасает жизни в Днепре, Запорожье, Краматорске, Курахово, Умани и других городах Украины.

Фото: Краматорск. Опорная больница. Реанимационное, хирургическое и диагностическое оборудование, медикаменты и расходные материалы в рамках поставки в больницу Донецкой области на сумму 17 млн грн. Январь 2023

Уменьшилась ли активность украинцев в благотворительных инициативах и как после 14 месяцев войны изменились приоритеты, на что собирают средства?

Сплоченность украинцев, их готовность поддержать армию, пострадавших соотечественников поражает. Мы говорим, что малых пожертвований не бывает. Каждая гривня, добавленная к другой гривне, складывается в огромные суммы, приближающие победу.

ПриватБанк — банк всех украинцев, и каждый может участвовать в меру своих возможностей. Мы видим тенденцию, что украинцы стали более сфокусированными в своей благотворительности. Сервисы ПриватБанка помогают делать это легко и быстро.

Как обычным украинцам безопасно донатить на поддержку Вооруженных сил? Что со своей стороны банк делает для упрощения этого процесса?

Работа сервисов и благотворительных инициатив ПриватБанка позволяет как простым украинцам, так и многочисленным волонтерским организациям в Украине и за рубежом собирать невероятные средства для помощи нашей стране. Через сервисы банка пожертвования можно делать в несколько кликов легко, удобно и безопасно. Для поддержки благотворительных организаций и меценатов ПриватБанк создал «Шпаргалку благотворителя»: инструкцию для тех, кто переводит, и для тех, кто собирает средства.

Фото: Курахово. Опорная больница. Реанимационное, хирургическое и диагностическое оборудование, медикаменты и расходные материалы в рамках поставки в больницу Донецкой области на сумму 17 млн грн. Январь 2023

Снижение доходов, как правило, повышает активность мошенников в финансовой сфере. Какие меры ПриватБанк проводит для предотвращения случаев мошенничества и повышения осведомленности украинцев? Расскажите, как банк заботится о повышении финансовой грамотности среди украинцев.

ПриватБанк постоянно проводит комплексную работу по противодействию мошенничеству, а также просветительскую работу в этом направлении. Мы постоянно рассказываем во всех каналах коммуникаций о кибербезопасности, культуре безопасных расчетов, защите данных.

В то же время, обрабатывая обращения украинцев, которые стали жертвами мошенников, ПриватБанк отслеживает тренды и корректирует алгоритмы противодействия, модернизирует технологии мер безопасности. Это постоянная комплексная работа за кулисами в банке. Она очень сложная, но важная для общества.

В мае стартовала ежегодная информационная кампания #ШахрайГудбай, которую инициировал Национальный банк Украины и где ПриватБанк является партнером. Цель ее — улучшить осведомленность граждан и напомнить об основных правилах безопасности при безналичных расчетах.

Фото: Краматорск. Опорная больница. Реанимационное, хирургическое и диагностическое оборудование, медикаменты и расходные материалы в рамках поставки в больницу Донецкой области на сумму 17 млн грн. Январь 2023

Война привела к увеличению количества людей с ограниченными возможностями. Что делает банк для повышения комфорта обслуживания таких клиентов?

И до начала полномасштабной войны, и теперь особенно очень важной частью корпоративной социальной ответственности ПриватБанка, является инклюзия: как физическая, так и экономическая.

Мы начали этот год с себя, открыв ряд учебных мероприятий в формате «Тренеры для тренеров»: наши сотрудники учатся помогать себе и коллегам, чтобы развивать безбарьерное пространство в банке и делать финансовые услуги более доступными для всех без исключения.

ПриватБанк продолжает работу по обустройству отделений, создавая доступную среду для людей с различными формами инвалидности и маломобильных групп населения, значительно опережая одобренный НБУ график адаптации отделений банков к требованиям доступности.

На конец 2022 года 83% отделений в областных центрах и городах с населением более 300 тысяч человек и 70% отделений в меньших населенных пунктах Украины прошли экспертную оценку на соответствие требованиям доступности в соответствии с ДБН.

Фото: Краматорск. Опорная больница. Реанимационное, хирургическое и диагностическое оборудование, медикаменты и расходные материалы в рамках поставки в больницу Донецкой области на сумму 17 млн грн. Январь 2023

А если говорить о банке как одном из крупнейших работодателей страны, то какие инициативы есть внутри компании для трудовой интеграции работников с инвалидностью?

ПриватБанк — работодатель, предоставляющий равные возможности для более 18 тысяч сотрудников. Каждый человек уникален, как и его способности, поэтому нашими главными принципами являются уважение к каждому, разнообразие и инклюзивность. Трудовая интеграция работников с инвалидностью в первую очередь для банка означает создание условий труда с равными возможностями, онбординг и всестороннюю поддержку работников.

Также мы понимаем важность вопроса адаптации после возвращения в рабочий коллектив ветеранов и ветеранок. У нас уже есть те, кто вернулся с фронта. Мы делаем все, чтобы они чувствовали себя комфортно и возвращались к привычной жизни в приемлемом для них темпе. Коллеги приветствуют их с неописуемой благодарностью и теплотой.