Как полномасштабная война повлияла на здоровье зубов и десен украинцев 15 ноября, 14:15 Новости компаний Yarema Dental

Война — время сложных испытаний для каждого украинца. Не важно, находится он на фронте или в тылу. Война отражается на каждом аспекте нашей жизни — мыслях и действиях, эмоциях и физическом состоянии.

Замечали ли вы за собой, что иногда непроизвольно крепко сжимаете зубы? А может, иногда забываете о повседневных гигиенических процедурах, потому что как-то не до того. Главный врач стоматологической клиники Yarema Dental Ярема Миклош рассказал, как полномасштабная война влияет на здоровье зубов и десен украинцев, как избежать проблем и встретить Победу с ослепительной улыбкой.

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Ярема Миклош Главный врач стоматологической клиники Yarema Dental

Уже 5 мая возобновила работу наша стоматологическая клиника, вынужденно прекратившая работу в конце февраля в связи с эвакуацией врачебного персонала. Уже через несколько дней после открытия наш дом зубного здоровья начал принимать привычные формы, но уже в условиях полномасштабной войны. И почти сразу мы столкнулись с типичными признаками стоматологических заболеваний военного времени.

В первую очередь речь идет о ночном бруксизме, который развивался у наших пациентов на фоне постоянного стресса. Эта болезнь характеризуется сильным трением зубов во сне. Приблизительно 70% людей обращались к нам тогда именно с последствиями бруксизма — сколотыми, вывихнутыми или треснувшими зубами. И это неудивительно, ведь во время войны психика человека испытывает давление разнообразных нерешенных проблем, личных потерь и негативных новостей. В таких условиях наша нервная система пытается побороть стресс, используя для этого жевательный орган, к которому отчасти относятся и мышцы. Они приводят в движение наши челюсти, что и приводит к трению зубов.

Фото: Yarema Dental

Чтобы оценить степень заболевания, мы пальпируем мышцы, оцениваем состояние зубных рядов, осматриваем внутренние поверхности щек, делаем компьютерную томографию зубов. Часто во время этих процедур мы обнаруживаем и другие патологии, которые могут вызвать подобную боль в челюсти или в ухе. Например, заболевания височно-нижнечелюстного сустава, различные стоматологические проблемы или системные болезни.

Фото: Yarema Dental

Качественный сон и отсутствие стрессов являются ключевыми факторами в решении проблемы бруксизма. Вместе с тем лекарства, в том числе миорелаксанты, не очень эффективны. В очень тяжелых вариантах можно делать инъекции ботулотоксина. Это помогает пациентам с сильным бруксизмом, для которых все другие методы оказались неэффективными. В других случаях лучшим решением является миорелаксирующая капа и самостоятельная работа пациента над контролем активности мышц челюстей.

Еще одним типом пациентов военного времени стали те, кто приступил к лечению еще до широкомасштабной войны и, имея временное протезирование, был вынужден эвакуироваться из Киева. Часть из них уехали за границу и продолжили лечение уже в европейских городах. Вернувшись с определенным опытом, они очень высоко оценили качество и сервис украинской стоматологии и нашей клиники в частности. И это очень радует, ведь мы проводим профессиональные консультации, предоставляем высококвалифицированные сервисы, лечим болезни наших пациентов и реализуем их давние мечты об идеальной улыбке. Но мы понимаем, что для полноценного дальнейшего развития индустрии Украина обязательно должна победить и стать процветающей страной.

Фото: Yarema Dental

Фото: Yarema Dental

Открыв филиалы во Львове и Варшаве, мы смогли закончить начатое до 24 февраля лечение этих пациентов. В настоящее время в Варшаве мы арендуем часть клиники, где проводим только ортодонтические приемы.

И наконец, третья заметная группа клиентов, которые посещали нас после перезапуска клиники в мае. Это люди, которые на фоне войны и стресса утратили ориентацию во времени и пространстве. Они перестали выполнять будничные дела, например, регулярно чистить зубы. У этих пациентов накопились межзубные отложения, повлекшие воспаление десен различной степени тяжести. В таких случаях недостаточно быть просто лечащим врачом. Мы играли роль коуча и психолога — заряжали людей оптимизмом и верой в победу Украины и их личный успех.

Вместе с тем такие услуги, как косметическая стоматология, оказались невостребованными во время войны. И это понятно, красивыми будем после победы, а сейчас нужно быть сильными и здоровыми. А для этого необходимо соблюдать элементарные правила гигиены рта. В первую очередь — регулярно, минимум дважды в день, чистить зубы. Для усиления эффекта можно использовать пасту с фтором. Следует также пользоваться зубной нитью, полосканием и, например, интерпроксимальной щеткой — специальным ершиком, очищающим межзубные промежутки. Минимум раз в полгода нужно проводить профессиональную чистку зубов и осмотр полости рта у стоматолога. Если этого не делать, то накопления зубного камня увеличат риск появления кариеса и заболеваний десен.