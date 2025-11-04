«Мы не имеем права останавливаться»: CEO EVA Ольга Шевченко о 23 годах компании, войне и человечности бизнеса - фото
«Мы не имеем права останавливаться»: CEO EVA Ольга Шевченко о 23 годах компании, войне и человечности бизнеса

4 ноября, 10:00
В 2025 году EVA празднует свое 23-летие. За это время компания выросла из одного магазина в Днепре до крупнейшей украинской сети drogerie-формата. Сейчас это более 1100 торговых точек и около 14 000 сотрудников. Но несмотря на масштаб, EVA остается бизнесом прежде всего о человечности и заботе. Это те ценности, которые лично разделяет ее CEO Ольга Шевченко. Мы поговорили с ней о роли большого бизнеса в войне, устойчивости команды, новых форматах и том моменте, когда понимаешь: если EVA работает — значит, город живет.

Ольга Шевченко

CEO EVA

— Ольга Анатольевна, 23 года — это возраст, когда бизнес уже взрослый. Но для EVA он, кажется, только начало нового этапа. Вы это чувствуете?

— Конечно. Я в EVA с первого дня, это — почти вся моя профессиональная история. И сейчас, когда мы празднуем 23 года, чувствую гордость не только за то, что мы выросли, а за то, что сохранили себя. Мы остались компанией, которая «заботится о тебе, твоей семье, твоем доме». Эта миссия — не просто слова. Она стала частью нашей культуры и лично близка каждому из нас.

— Вы не раз говорили, что крупные компании во время войны имеют особую миссию. Что это означает на практике?

— Я убеждена: большой бизнес должен сохранять себя, но и одновременно поддерживать страну. И мы с первого дня войны делали все, чтобы EVA работала. Было трудно с логистикой: порты закрыты, контейнеры стояли по миру, товар исчезал. Мы искали новые цепи поставок, покупали собственные грузовики, потому что никто не хотел ехать в Харьков или Чернигов. Наши люди говорили: «Вы купите машины, а мы сами повезем товар». Мы делали это, чтобы люди видели, что жизнь не остановилась. Чтобы пришли в магазин и почувствовали: страна живет.

— Были моменты, когда это ощущение становилось очень личным?

— Было. Однажды, когда мы эвакуировали магазин, люди шли мимо и говорили: «Раз EVA выезжает, значит, нам конец». Это очень больно. Потому что мы тоже люди, мы — те же украинцы. И для нас это тоже показатель: если мы работаем в этом городе, значит, он держится, борется. Значит, это — Украина.

А когда открываем магазин после деоккупации, то это не просто бизнес-событие, это победа справедливости. Мы вернулись, и жизнь возвращается вместе с нами.

Константина и Влады Либеровых, Instagram: libkos (Разрушенный магазин EVA в г. Бахмут)

Фото: Константина и Влады Либеровых, Instagram: libkos (Разрушенный магазин EVA в г. Бахмут)

— Вы принимаете решение о закрытии или эвакуации лично?

— Да, но всегда исходя из ситуации. Закрываем и эвакуируем магазины уже тогда, когда объявляется всеобщая эвакуация, как было в Покровске, Доброполье, Покровском, Межевой. Мы постоянно на связи с руководителями, спрашиваем сотрудников, готовы ли они работать. Это для нас — главный маркер. Если работники говорят: «Нет, это опасно» — мы закрываем.

Мы никогда не подвергаем людей опасности. И всегда предлагаем работу в других регионах. У нас есть правило: если приезжает наш перемещенный работник, даже если вакансий нет, берем без раздумий. Это — наши люди, и мы должны их удержать в семье.

Разрушенный магазин EVA в г. Мариуполь

Фото: Разрушенный магазин EVA в г. Мариуполь

— Сегодня много говорят о налогах и вкладе бизнеса в стойкость государства. Как это выглядит для EVA?

— В 2024 году мы уплатили более 4 миллиардов гривен налогов. За первое полугодие 2025-го — почти 2,5 миллиарда. И я считаю, что честность и прозрачность — это тоже часть нашей ответственности. Рабочие места, зарплаты, налоги — все это фундамент экономики, который нельзя терять.

— EVA активно работает с украинскими производителями. Как изменилось это сотрудничество во время войны?

— В начале войны многие пострадали: часть фабрик уехала, часть разрушена. Но сейчас видим возрождение. Появляются новые украинские бренды, которые ничем не уступают мировым ни по качеству, ни по дизайну. Их продукция часто даже лучше: инновационная, трендовая и при этом доступнее европейской или корейской. Мы с ними охотно работаем.

Но важно сказать честно: роль ритейла — не «развивать» производителя, а давать ему платформу. Если продукт соответствует стандартам и нравится покупателю, то он попадает на полки. А продвижение — это уже другой вид партнерства. Если бренд приходит с предложением коллаборации, то мы только за. Но продвигать за свой счет — нет. Мы честно зарабатываем свои деньги и даем честную площадку для других.

— Когда говорим о развитии, нельзя не упомянуть ваши новые форматы «Женская энергия» и EVA BEAUTY.

— Формат «Женская энергия» появился еще до войны. Мы просто поняли, что пора меняться: обновить дизайн, сделать магазины более современными, привлекательными. Это не новый формат, это — новый опыт для клиента: новое оборудование, немного другое восприятие бренда. Мы не ждали окончания войны и решили открывать магазины в новом виде уже сейчас. Женщины приходят и говорят, что здесь даже дышится иначе. И это для нас — главная оценка.

магазин EVA

Фото: магазин EVA

А вот EVA BEAUTY родилась из онлайна. Там ассортимент в десять раз больше, чем в обычной EVA. Мы подумали: если это работает онлайн, то почему бы не сделать физическое пространство? Проблема только в площадях. Нам нужно 700−800 квадратных метров, а таких помещений мало. Но все же у нас есть уже три магазина, и до конца года планируем открыть еще два — в Черновцах и Днепре.

— И они оправдали ожидания?

— Да, вполне. Это — другая аудитория, другой ценовой сегмент, более широкий выбор. И мы видим, что спрос есть.

магазин EVA BEAUTY

Фото: магазин EVA BEAUTY

— Онлайн-торговля стала большим прорывом для EVA. Какие масштабы сейчас имеет e-commerce направление?

— Онлайн растет стремительно. В 2024 году товарооборот вырос на 71%, в этом году мы идем на 55−60%. Сейчас примерно 16−17% оборота EVA — это онлайн. И мы постоянно развиваем это направление, потому что видим потенциал.

В прошлом году мы превратили сайт в маркетплейс. Теперь у нас более 300 тысяч товаров от мерчантов и это совершенно новая модель бизнеса. Онлайн — это живой организм. Каждый день что-то обновляется: сервисы, логистика, технологии. И мы стараемся быть на шаг впереди.

— Вы строите под это новую инфраструктуру?

— Да. Мы купили новый распределительный центр в Броварах, чтобы в следующем году перевести туда склад розницы, а действующий РЦ полностью направить на выполнение онлайн-заказов, и строим еще один во Львове. Каждый из них будет способен обрабатывать до 700−800 тысяч SKU. Мы вкладываем большие инвестиции, потому что это инвестиции в будущее. На Черную пятницу 2026 года львовский склад должен уже работать: с роботами, автоматизацией, современными системами. Мы строим под завтрашний день.

Распределительный центр EVA

Фото: Распределительный центр EVA

— У EVA есть собственная курьерская служба. Планируете расширение?

— Пока что мы работаем там, где есть наши склады: Киев, Львов, Днепр, Одесса и Харьков. В следующем году не будем расширяться, лучше усовершенствуем то, что уже работает.
Онлайн без качественной логистики невозможен. Это — основа.

— И ваше приложение тоже становится важной частью этой экосистемы.

— Да, сейчас через приложение идет уже до 40% всех заказов. Поэтому хотим существенно улучшить его скорость, удобство, добавить новые сервисы. Приложение должно быть не просто функцией, а частью ежедневной жизни нашего клиента.

— Украинский бизнес постепенно выходит за границу. У EVA тоже есть такие планы?

— Мы сейчас прорабатываем возможность покупки сети в Восточной Европе. Это — регионы, где рынок drogerie насыщен, но не сконцентрирован в руках двух гигантов. Есть страны, где 60% рынка контролируют DM и Rossmann, там шансы маленькие. Но есть страны, где рынок еще ищет себя, и мы можем туда войти.

Мы не принимаем эмоциональных решений. Ездим сами, общаемся с собственниками, менеджментом, считаем. EVA не стартап, мы мыслим долго. Пока конкретные сделки еще не заключены, но факт, что EVA уже смотрит за горизонт, важен. Украинская компания, которая выросла в войне, готовится к экспансии на рынки ЕС.

— Европейский рынок сложный. Расходы потребителей там другие, культура ухода тоже. Вы это учитываете?

— Мы исследуем это. Например, когда были в Турции, обнаружили, что средние расходы женщин на уход за собой там и в Украине одинаковы. А в Европе действительно меньше тратят на декоративную косметику или краску для волос, но больше на средства ухода. И вообще, рынок не такой далекий, как кажется. Украинские женщины заботятся о себе не меньше, чем европейские. Просто у нас это еще и способ поддержать себя в непростые времена.

— Если говорить о послевоенном периоде: какую роль вы видите для EVA в восстановлении страны?

— Мы просто будем делать то, что делаем сейчас, — работать. Строить, создавать рабочие места, платить налоги. А после войны все будем делать быстрее. Например, мы уже частично построили склад в Одессе, но не достраиваем из-за рисков. После победы закончим. Мы будем внедрять новые технологии, инвестировать в людей, в Украину. Мы же здесь. Это — наш дом.

— В бизнес-среде часто говорят, что EVA стала символом стабильности. Вы чувствуете это как ответственность?

— Да, и это очень лично. Я никогда не забуду, как после освобождения городов мы открывали магазины. Люди приходили, просто стояли, смотрели, фотографировали. Говорили: «Ну все, EVA вернулась, значит, жизнь возвращается». Это не бизнес-мгновение, это момент, когда ты чувствуешь: твоя работа — часть чего-то большего.

— Вы много говорите о поддержке армии. Как все начиналось?

 — Пожалуй, мы начали помогать буквально с первого дня. И посыл шел именно от наших сотрудников. В магазинах люди сами начали получать запросы. Тогда чаще всего просили самое простое: средства для бритья, салфетки, носки, тапочки. И компания моментально самоорганизовалась. Это очень в стиле EVA — не ждать указаний, а действовать. Уже 26 февраля мы создали «Оперативный штаб», прописали простые правила — и эта система, которую мы выстроили за один день, работает по сей день. Сейчас штаб продолжает действовать, но уже более системно. Мы ежемесячно помогаем госпиталям, больницам и воинским частям.

Поддерживаем и наших сотрудников, которые воюют. Стараемся обеспечить всех, кто обращается, тем, что нужно, — от автомобилей и раций до компьютерной техники или даже экипировки.

помощь

Фото: помощь "Оперативного штаба" EVA

— На ваш взгляд, помощь армии — это обязанность бизнеса или скорее зов сердца?

 — Помощь Вооруженным силам, я считаю, — долг. Другое дело, что он совпадает с желанием сердца. Они нас защищают, мы работаем благодаря им, имеем возможность продолжать свое дело — поэтому помогать военным — это наш прямой долг. Мы много помогаем армии через благотворительные фонды.

В целом сумма нашей помощи уже превысила 117 миллионов гривен. Мы поддерживаем только те проекты, у которых есть четкая цель и конкретный результат.

К большим инициативам мы привлекаем клиентов EVA, но и сами вкладываем много собственных средств, ресурсов. Главное — это энергия наших сотрудников, которые вдохновляют, напоминают, что война еще не закончилась, что нельзя останавливаться. Все устали, но держится армия, поэтому мы тоже должны держаться и помогать.

— А какие проекты стали для EVA самыми заметными в этом году?

— Наш большой проект «Миссия — жизнь», когда покупали снаряжение для женщин — боевых медиков. Мы даже превзошли ожидания: планировали собрать около четырех миллионов гривен, а собрали более девяти. Благодаря этому смогли обеспечить не 80, а 190 женщин полным комплектом снаряжения.

Интересный у нас был и проект с программой ГеройCAR Благотворительного фонда Руслана Шостака — нашего владельца, когда мы собирали на мотоциклы для военных. Цель была — 50, а в итоге передали 119.

передача мотоциклов в рамках совместного проекта с ГеройCAR

Фото: передача мотоциклов в рамках совместного проекта с ГеройCAR

— Иногда кажется, что ваши проекты не только помогают, но и объединяют.

— Очень объединяют. Когда люди видят, что компания не прячется за громкими словами, а реально делает, это дает смысл. Наши сотрудники, которые сейчас на фронте, знают, что мы рядом. И это двусторонняя связь: они нас защищают, а мы поддерживаем их. Для людей это важно — работать в компании, которая разделяет их ценности.

— Один из самых эмоциональных ваших проектов — «Аллея Памяти».

— Да, это очень тяжелая тема. У нас 419 работников сейчас воюют, и, к сожалению, есть погибшие. Мы долго думали, как почтить их память. Хотели сделать что-то неформальное, без официоза. Так появилась «Аллея Памяти» в одном из днепровских парков. Мы посадили деревья — красивые, сильные, чтобы точно прижились. Пригласили коллег и семьи погибших. Все плакали. Но это были и слезы благодарности. Мы просто хотели сказать: мы помним. И будем помнить.

Память об этих людях — это уже часть ДНК компании. Теперь это часть нашей культуры. Люди гуляют в парке, видят эти деревья, читают имена. И это напоминание не только о потере, но и о достоинстве.

Создание

Фото: Создание "Аллеи Памяти"

— У вас также есть личное благотворительное направление — помощь приютам для животных.

— Да, это моя личная история. Я очень люблю собак. И мне больно видеть бездомных животных. Они же беззащитны, сами о себе не позаботятся. Люди, которые создают приюты, для меня — герои. Я считаю, что наличие или отсутствие бездомных животных — это признак цивилизованности государства. Поэтому каждый год мы отказываемся от корпоративных подарков для партнеров и направляем этот бюджет на помощь приютам. Это уже наша традиция. К нам присоединяются партнеры, и мы собираем миллионы. Ежегодно помощь получают 70−90 приютов по всей Украине.

Помощь приютам для животных

Фото: Помощь приютам для животных

— Вы лично бываете в приютах?

— Нет. Я не могу. Я не выдержу увидеть их глаза. Но мы передаем помощь регулярно. И, знаете, у нас очень много сотрудников также имеют животных. Многие взяли во время войны. Это, наверное, тоже о терапии. Потому что собака — это и любовь, и поддержка, и желание жить. У меня лично их сейчас три.

— Знаете, складывается впечатление, что EVA умеет не просто зарабатывать, но и заботиться о жизни вокруг.

— Я не думаю, что миссия бизнеса только зарабатывать. Это — функция. А миссия — в заботе. Мы еще до войны сформулировали свою: «Мы берем на себя заботу о тебе и твоем доме». И сегодня это не просто слова. Это то, как мы живем, как работаем.

— Трудно придерживаться этих установок, когда вокруг война. Как вы принимаете решения в кризисных ситуациях?

— Интуиция — это важно, но главное — команда. У меня сильные руководители, мы все на связи 24/7. И еще мы никогда не паникуем. Даже когда кажется, что нет выхода, мы садимся и разбираем все. Системность и спокойствие — это то, что спасает бизнес и людей.

— EVA всегда обладала женским лицом. Как вы относитесь к этому определению?

— Я к нему отношусь с гордостью. «Женская энергия» — это не о гендере, а о заботе, эмпатии, понимании, о том, что ты слышишь других. Возможно, поэтому EVA и выстояла в самые тяжелые времена, потому что у нас эта энергия настоящая.

— Если подытожить: что для вас означают эти 23 года EVA?

— Это история о выносливости, человечности и доверии. Мы выстояли, когда это казалось невозможным. Мы сохранили людей. И мы остались собой. Это — наше главное достижение.

Смотрите данное интервью также на YouTube канале Video NV :

https://www.youtube.com/watch?v=KZGUYv9ot7Q
