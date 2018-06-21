Это способ загнать в тень чистый бизнес – глава крупной пивной корпорации в Украине о влиянии запретов на алкогольный рынок

Президент бизнес-подразделения AB InBev в Восточной Европе рассказал, что принесет украинскому рынку объединение двух мировых гигантов, почему бизнес боится налога на выведенный капитал и как запреты уничтожают рынок.

Понемногу производство пива в Украине начинает возрождаться после девятилетнего упадка. Так, по данным компании Nielsen, по итогам 2017 года в Украине потреблено на 1,8% пива больше, чем в 2016 году. Кроме того, рынок пива вырос до 164,5 млн дал.

Участники на рынке отмечают, что положительное влияние на развитие направления оказал принятый в Украине закон, который снижает стоимость лицензии на оптовую продажу пива для мини-пивоварен с 500 тыс. грн до 30 тыс. грн.

Станет ли 2018-й для Украины годом новых рекордов, рассказал НВ Бизнес президент бизнес-подразделения AB InBev в Восточной Европе Дмитрий Шпаков.

– Недавно стало известно, что AB InBev и Эфес в Украине объединились. Какую долю рынка новая компания будет занимать в Украине?

Доля компании по итогам 2017 года составила 30,52%. Так как бизнеса у компании Эфес в Украине практически не было, то и доля компании на рынке прежняя.

Партнерство компаний в Украине позволит укрепить конкурентные позиции и его рост. Сказать, что объединенная компания получит какое-то моментальное преимущество на рынке нельзя. Но если возродить успешные бренды купленной компании, возможно и лидерство.

Обычный розничный бизнес теряет свой вес. Причиной является экономическая ситуация и инвестиции в промо.

В России ситуация с объединением бизнеса немного другая. По сути, объединился портфель двоих игроков, следующих за лидером. Таким образом, объединенный портфель практически всего лишь на 10% уступает лидеру рынка.

– Вы говорите, что будут возрождены бренды, какие? Новые будут созданы?

– До конца 2013 года достаточно существенную долю украинского рынка занимала турецкая компания, и портфель брендов был очень сильный и с большим потенциалом. Предполагаю, что объединение компаний укрепит конкурентные позиции на рынке, и будет способствовать дальнейшему росту и развитию бизнеса. Также планируем запустить новинки и будем возрождать бренды купленого производителя. Детали таких планов раскрыть пока не могу

– Какую сумму инвестируете в бизнес?

– За время работы на украинском рынке компания инвестировала в развитие производства и рынка более $1,5 млрд. Так, например, с 2012 года компания инвестировала $30 млн в строительство очистных сооружений на пивоварнях в Украине.

– Цена продукции возрастет после объединения компании. Как собираетесь конкурировать на рынке?

– Украинский рынок по производству пива занимает 23-е место среди мировых. Поэтому, в первую очередь заинтересованы в производстве самых маржинальных марок. Рассматриваем марки среднего ценового сегмента. В том числе рассматривается несколько опций возможного перезапуска среднего ценового сегмента, но финальное решение еще не принято.

– Насколько ваши мощности сейчас загружены именно в Украине?

– Мощности предприятий загружены на 50%. Но, запуск новых сортов требует дополнительных инвестиций в производство, ведь существующие мощности требуют адаптации. В частности, речь идет о переоборудовании линий для производства новых брендов на существующих мощностях.

– То есть будет расширение? Вы планируете построить новый завод?

– Либо расширение, либо перепрофилирование. Мощностей пока достаточно, поэтому строить новый завод нет смысла.

– У Эфес остался завод на Донбассе, который находится на неподконтрольной территории. Что вы будете с ним делать?

– Юридическое лицо компании и его производственные активы не входят в сделку, лишь торговое оборудование и портфель брендов.

– В прошлом году по данным компании Nielsen в Украине вырос экспорт пива. Насколько это ощутила ваша компания?

– Экспортная часть бизнеса нашей компании не такая большая - всего лишь 2%, так как это не основная часть бизнеса. Мы больше работаем со странами ближнего зарубежья (Беларусь, Грузия, Армения, Казахстан). Мы не рассматриваем как экспортное направление страны, где у нас есть бизнес-подразделения, в том числе вся западная Европа.

Отрасль также несет потери от оборота нелегального алкоголя.

– А производство выросло?

– Производство пива немного упало. По итогам 2017 года в портфеле компании более 97% занимает локальное производство, чуть больше 2,5% - приходится на импорт. Также в прошлом году был увеличен объем импортной продукции в своем портфеле на более чем 20%.

В целом, украинский рынок пива впервые за последние 10 лет прекратил падение. Кроме того, рост рынка в 2017 в сравнении с 2016 составил 1,6%. Это дает надежды ожидать, что рынок не просто стабилизируется, а будет показывать позитивную динамику, учитывая, что акциз не поднимали в 2018 году.

– После объединения компаний вы рискнете выйти на международный рынок?

– Компания уже экспортирует на рынки, которые нам интересны/подходят с учетом глобального присутствия материнских компаний. Ситуация с экспортом за последние почти полгода довольно неплохая, он растет. Приоритетом компании является внутренний рынок, большой потенциал развития имеет онлайн-торговля. Также для пивоваренного бизнеса особый интерес вызывает возможность развития культуры сочетания большого разнообразия сортов пива с разными кухнями и блюдами.

– Сейчас труднее вести бизнес, чем ранее?

– Трудности всегда были разными. В 2000-х годах рынок был стихийный, было много независимых операторов. Какие-то простые коммерческие практики в виде открытия филиалов, новых партнеров, дистрибьюторов быстро приносили какой-то успех. Последние 10 лет такое невозможно, ведь идет больше конкуренция на уровне брендов, цены и инвестиций. Обычный розничный бизнес теряет свой вес. Причиной является экономическая ситуация и инвестиции в промо.

– Вы сталкивались с коррупционными проявлениями, так называемыми “маски-шоу”? Какие у вас отношения с Государственной фискальной службой?

– За 20 лет работы в компанию не приходили с «маски-шоу». При этом, проверки правоохранительными органами проходят достаточно часто, не всегда они обоснованы, не всегда проходят по установленной законом процедуре. Хотя, надо отметить, их стало меньше, но еще есть над чем работать. В этом году акциз не вырос у нас в первый раз в истории. Нужно проследить, как это повлияет на рынок, начнет ли он расти. Уверен, что и для государства, и для бизнеса это будет выгоднее.

– В Украине идет активная борьба с продажей алкогольных напитков после 22:00. Пиво также входит в эту категорию. Как этот запрет может повлиять на рынок?

– Безусловно, любые дополнительные ограничения оказывают влияние на положение легальных игроков, но через какое-то время потребитель все-равно находит возможность избежать запрета. Это однозначно актуализирует вопрос нелегального алкоголя. По оценкам экспертов, доля нелегального алкоголя на украинском рынке уже превысила 50%.

Оставлять рабочие деньги в бизнесе, не облагать их налогом - хорошая идея.

Незаконное производство алкоголя негативно влияет как на развитие экономики страны, так и отдельных бизнесов. Отрасль также несет потери от оборота нелегального алкоголя. Если бы нелегальный рынок удалось сократить, от этого бы выиграли и пивовары, и виноделы, и производители крепкого алкоголя, и госбюджет.

– Можно ли считать, что таким образом пытаются уничтожить алкогольный бизнес?

Вопрос в том, есть ли в этом какой-то здравый смысл. Пивной бизнес на 100% прозрачный. Производители уплачивают налоги, в пиве нет суррогатов, качество продукции находится под строгим контролем. Это может лишь загнать в тень чистый бизнес, чтобы потом люди начали потреблять дешевый крепкий алкоголь. Этот запрет чрезмерен к слабоалкогольному продукту.

– Несколько лет тому назад в России закрывались заводы. Почему? Это какой-то убыток вашей компании принесло?

– За последние 10 лет объединенная компания вынужденно закрыла 7 заводов в России, что в первую очередь было связано с усилением регулирования. Правда, ситуация меняется, и в последнее время мы находимся в диалоге с государством. В частности, была заморожена ставка акциза, сейчас обсуждаются законопроекты по отмене некоторых запрещающих норм.

– Сейчас ГФС хочет заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Как вы считаете, какой налог улучшит ведение бизнеса?

– Оставлять рабочие деньги в бизнесе, не облагать их налогом - хорошая идея. Но с другой стороны, все зависит от того, как именно этот налог имплементируют. Будут ли перегибы, будет ли нормальное администрирование. Ведь в масштабах страны речь идет об очень больших деньгах, которые бизнес боится потерять.

Многие предприятия опасаются того, что они что-то утратят, в частности, это вопрос переплат по налогу на прибыль. Ошибка ли это была или намеренная вещь, авансовые платежи, которые нужно было платить наперед, исходя из показателей прошлого финансового результата. В результате колоссальные суммы денег зависли сейчас в ГФС, переплаты по налогу на прибыль.

– Планируете ли вы в будущем как-то еще развиваться, кроме этого расширения? Возможно, это будет выход на алкогольный рынок или какие-то другие бизнесы?

– В крепкий алкоголь и другой вид бизнеса, наверное, не пойдем. По поводу других пивных и безалкогольных продуктов, вопрос бизнес-кейса.