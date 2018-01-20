"Если работа приносит человеку радость – он эффективен". Президент MullenLowe Adventa о хороших сотрудниках и work-life балансе

Президент компаний MullenLowe Adventa и Die Kulturträger Елена Кустова делится своими лайфхаками, а также рассказывает о книгах и фильмах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Никого не удерживай;

Кризис – это хорошо;

Дай жизни сыграть за тебя!

2. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?

Реймонд Альберт Крок (Рей Крок) / © mcdonalds.com

Основателя McDonald’s Реймонда Альберта Крока – за умение видеть возможность и глобальность в идее, за настойчивость и смекалку.

Альфреда Нобеля – за совмещение крайне смелой бизнес-идеи с желанием менять мир к лучшему.

Карла Рейнборга – как основателя сетевого маркетинга и идеи БАД.

Все они в свое время нашли смелые и абсолютно нерациональные идеи для своих бизнесов и имели настойчивость, смелость и убедительность воплотить их в жизнь.

3. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Соответствовать культуре и ценностям компании – я отношу этот критерий к категории удачи.

Двигать дело и брать на себя ответственность – здесь все зависит от мотивации и смелости руководителей.

Быть профессионально счастливым. Если работа приносит человеку радость – он эффективен.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

© gaijevskaya via Instagram

Start with WHY? (в рос. переводе – Начни с почему, в укр. переводе – Почни з чому – ред). Саймона Синека. Эта книга нашла меня в переломный момент, когда я задавала себе этот же вопрос.

Сериалы Миллиарды, Карточный домик – это отличный тренинг по переговорам, менеджменту и out of boх решениям.

Кадр из сериала Карточный домик / © Media Rights Capital

Спектакль Похоже на счастье с участием Ады Роговцевой в театре Сузір’я (постановка Катерины Степанковой) – это манифест энергии, жизни, любви и важной роли случайностей.

5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Мой рецепт:

окружать себя единомышленниками;

дети, животные, творчество;

поменьше бывать в городе;

побольше общаться с людьми за пределами профессионального круга.

6. Где искать вдохновение?

Мое вдохновение рождается после длинных прогулок, созерцания природы и искусства, музыки и из жизненных историй, рассказанных другими.

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Приглашаем принять участие в спецпроекте #ДелимсясНВ топ-менеджеров украинских компаний и владельцев среднего/крупного бизнеса. Если вы готовы ответить на наши вопросы – пишите нам на bewithnv@nv.ua