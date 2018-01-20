"Если работа приносит человеку радость – он эффективен". Президент MullenLowe Adventa о хороших сотрудниках и work-life балансе

Президент компаний MullenLowe Adventa и Die Kulturträger Елена Кустова делится своими лайфхаками, а также рассказывает о книгах и фильмах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.
1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?
- Никого не удерживай;
- Кризис – это хорошо;
- Дай жизни сыграть за тебя!
2. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?
Реймонд Альберт Крок (Рей Крок) / © mcdonalds.com
- Основателя McDonald’s Реймонда Альберта Крока – за умение видеть возможность и глобальность в идее, за настойчивость и смекалку.
- Альфреда Нобеля – за совмещение крайне смелой бизнес-идеи с желанием менять мир к лучшему.
- Карла Рейнборга – как основателя сетевого маркетинга и идеи БАД.
Все они в свое время нашли смелые и абсолютно нерациональные идеи для своих бизнесов и имели настойчивость, смелость и убедительность воплотить их в жизнь.
3. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?
- Соответствовать культуре и ценностям компании – я отношу этот критерий к категории удачи.
- Двигать дело и брать на себя ответственность – здесь все зависит от мотивации и смелости руководителей.
- Быть профессионально счастливым. Если работа приносит человеку радость – он эффективен.
4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?
© gaijevskaya via Instagram
Start with WHY? (в рос. переводе – Начни с почему, в укр. переводе – Почни з чому – ред). Саймона Синека. Эта книга нашла меня в переломный момент, когда я задавала себе этот же вопрос.
Сериалы Миллиарды, Карточный домик – это отличный тренинг по переговорам, менеджменту и out of boх решениям.
Кадр из сериала Карточный домик / © Media Rights Capital
Спектакль Похоже на счастье с участием Ады Роговцевой в театре Сузір’я (постановка Катерины Степанковой) – это манифест энергии, жизни, любви и важной роли случайностей.
5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?
Мой рецепт:
- окружать себя единомышленниками;
- дети, животные, творчество;
- поменьше бывать в городе;
- побольше общаться с людьми за пределами профессионального круга.
6. Где искать вдохновение?
Мое вдохновение рождается после длинных прогулок, созерцания природы и искусства, музыки и из жизненных историй, рассказанных другими.
- Больше советов от предпринимателей и топ-менеджеров: здесь.
Приглашаем принять участие в спецпроекте #ДелимсясНВ топ-менеджеров украинских компаний и владельцев среднего/крупного бизнеса. Если вы готовы ответить на наши вопросы – пишите нам на bewithnv@nv.ua
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