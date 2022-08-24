Кризис как точка роста. Как работает энергетический рынок во время войны 24 августа, 17:07 Позиция Генеральный директор Schneider Electric Украина Михаил Бубнов

Генеральный директор Schneider Electric Украина Михаил Бубнов — о ведении бизнеса и развитии крупной корпорации в кризисных условиях.

Михаил Бубнов — Генеральный директор компании Шнейдер Электрик Украина. Имеет многолетний опыт работы в сфере автоматизации и энергоменеджмента и глубокие знания по интеграции эффективных решений в этой области. Недавно возглавил департаменты продукции для энергетики в Польше, Чехии и Словакии.



В интервью Михаил Бубнов рассказывает о вызовах, связанных с войной, кризисном менеджменте в нестабильных условиях, а также делится планами на ближайшее будущее в сотрудничестве с европейскими партнерами.

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Как изменились рабочие будни вашей компании после 24 февраля?

После полномасштабного наступления Schneider Electric запустила внутренний фонд финансовой поддержки для украинских сотрудников. Мы также помогли эвакуировать своих сотрудников в безопасные места в Украине и за границей. Сейчас коллеги из украинского офиса работают по всему миру: от Финляндии и Польши до Канады и Австралии.

Наши сотрудники из Украины получили от компании финансовую поддержку, а еще — временное жилье. Кроме первоначального пожертвования в размере 1 млн евро, мы запустили внутреннюю краудфандинговую кампанию, которая позволяет всем работникам Schneider Electric поддержать своих украинских коллег и их семьи неограниченной суммой. Несмотря на трудности в бизнес-процессах, удалось сохранить все выплаты работникам и провести своевременный ежегодный пересмотр заработных плат.

Работа не останавливается, ведь на решениях Schneider Electric держится вся критическая инфраструктура Украины: от электротранспорта и водоканалов до связи мобильных операторов, большинства банков и финансовых учреждений. Поэтому наша работа сегодня — это, в первую очередь, ответственность перед всей Украиной в целом и перед каждым гражданином в частности.

Помогает ли ваша компания украинцам, так или иначе пострадавшим от войны?

Международная корпорация Schneider Electric также организовала благотворительную инициативу по поддержке украинских граждан. В рамках этой инициативы Schneider Electric передали электрическое оборудование стоимостью 4 млн евро, чтобы возобновить энергоснабжение и вернуть свет в дома более 1,5 млн украинцев в оставшихся без света 1300 городах. Пожертвования были осуществлены в рамках инициативы, согласованной во время проведения Всемирного экономического форума.

Что это за оборудование и кто его получил?

Это автономные средства освещения и электропитания — их получили территориальные общины, где пока невозможно восстановить свет из-за боевых действий. Также мы предоставили оборудование для восстановления магистральных сетей и электрических подстанций энергоснабжения по всей Украине, поврежденных в результате боевых действий.

В настоящее время Schneider Electric уже передала две партии электрического оборудования рабочим и специалистам ДТЭК, которые занимаются восстановлением электросетей. Первая партия оборудования использовалась в таких городах, как Ирпень, Буча, Бородянка в Киевской области, а также в Павлограде Днепропетровской области.

Вторая партия оборудования уже на востоке и юге Украины. Его уже передали в Николаевскую облгосадминистрацию и распределили по области. Средства освещения также получили территориальные общины населенных пунктов Днепропетровской области, таких как Павлоград, Терновка, Петропавловка и многие другие.

В ближайшее время ожидается третья партия поставки оборудования в наиболее пострадавшие от боевых действий населенные пункты Украины.

Правительство Украины уже неоднократно отмечало то, что нас ждет непростой отопительный сезон. Как к нему подготовиться?

В Украине сейчас отслеживается избыток по электрогенерации. Мы можем переходить на электроэнергию и избежать газового кризиса. Однако это нужно делать разумно, соблюдая принципы энергосбережения.

Если вы проживаете в квартире, ее следует утеплить. Это базовые вещи. Чтобы снизить сумму ежемесячного платежа за электроэнергию, проведите энергоаудит. Комплексно его помогут провести специалисты, далее ежемесячно можно мониторить энергопотребление самостоятельно.

Пригодятся современные интеллектуальные решения, такие как PowerTag, Wiser — эти устройства устанавливаются в розетку, или в щиток. С их помощью вы сможете самостоятельно следить за потреблением каждого электрического прибора на дому. Все данные автоматически загружаются в «облако» и помогают эффективно отслеживать энергопотери вашего дома.

На что во время работы в кризисных условиях опираетесь лично вы?

В бурном море всем нужно грести в такт. Это основная идея, которая помогла нам выстоять в кризисе в Украине. Именно поэтому самое главное для любого топ-менеджера — создать сплоченную команду. А также качественно решать локальные market needs.

Люди — неоценимая стоимость каждой компании. Под сплоченной командой я подразумеваю как сотрудников компании, так и ее заказчиков, партнеров. Нужно достичь синергии в действиях и мыслях как исполнителей, так и заказчиков. Без этого работать на тяжелых B2B рынках, где инфляция — большая, а риски потери партнеров и заказчиков — высокие, невозможно. Однако мотивированная команда может побороть любой кризис.

Каким опытом вы готовы поделиться с европейскими партнерами, будучи на новой должности?

Украинский топ-менеджмент Schneider Electric преодолевает уже не первый кризис, мы доказываем, что способны работать в любых условиях. Именно поэтому готовы поделиться этим опытом с европейским коммьюнити.

Наши европейские партнеры нуждаются в кризисном менеджменте — качественном и надежном. Европа входит в рецессию, о чем свидетельствуют оценки экспертов. И осень будет сложной для некоторых европейских стран. К примеру, в Чехии инфляция выросла уже больше чем на 15% — это невиданная ситуация для страны. Европейские специалисты привыкли работать в более стабильных условиях, потому не всегда могут эффективно и быстро реагировать на кризис. Украинские же менеджеры создают свой рынок самостоятельно — и им это удается даже при нестабильной экономике. Мы умеем развивать бизнес, даже если финансовая и инвестиционная ситуация на рынке меняются каждый день.

Какие самые главные профессиональные задачи вы ставите перед собой на ближайшее будущее?

Надеюсь, что благодаря тесному сотрудничеству с европейскими партнерами нам удастся привлечь в Украину еще большую поддержку западного сообщества. И это поможет нам поскорее отстроить родную страну.

Уже сейчас у нас есть все рычаги для строительства светлого будущего Украины. В кризисных условиях можно, и даже нужно развиваться и достигать новых вершин. Ведь каждый кризис — это точка роста. Основная задача — своей работой помочь как можно скорее победить Украине врага и обеспечить полноценное восстановление нашей страны. Построить надежную основу для устойчивого развития нашей страны в ближайшие годы.

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