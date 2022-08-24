Кризис как точка роста. Как работает энергетический рынок во время войны
Генеральный директор Schneider Electric Украина Михаил Бубнов
Генеральный директор Schneider Electric Украина Михаил Бубнов — о ведении бизнеса и развитии крупной корпорации в кризисных условиях.
В интервью Михаил Бубнов рассказывает о вызовах, связанных с войной, кризисном менеджменте в нестабильных условиях, а также делится планами на ближайшее будущее в сотрудничестве с европейскими партнерами.
Как изменились рабочие будни вашей компании после 24 февраля?
После полномасштабного наступления Schneider Electric запустила внутренний фонд финансовой поддержки для украинских сотрудников. Мы также помогли эвакуировать своих сотрудников в безопасные места в Украине и за границей. Сейчас коллеги из украинского офиса работают по всему миру: от Финляндии и Польши до Канады и Австралии.
Наши сотрудники из Украины получили от компании финансовую поддержку, а еще — временное жилье. Кроме первоначального пожертвования в размере 1 млн евро, мы запустили внутреннюю краудфандинговую кампанию, которая позволяет всем работникам Schneider Electric поддержать своих украинских коллег и их семьи неограниченной суммой. Несмотря на трудности в бизнес-процессах, удалось сохранить все выплаты работникам и провести своевременный ежегодный пересмотр заработных плат.
Помогает ли ваша компания украинцам, так или иначе пострадавшим от войны?
Международная корпорация Schneider Electric также организовала благотворительную инициативу по поддержке украинских граждан. В рамках этой инициативы Schneider Electric передали электрическое оборудование стоимостью 4 млн евро, чтобы возобновить энергоснабжение и вернуть свет в дома более 1,5 млн украинцев в оставшихся без света 1300 городах. Пожертвования были осуществлены в рамках инициативы, согласованной во время проведения Всемирного экономического форума.
Что это за оборудование и кто его получил?
Это автономные средства освещения и электропитания — их получили территориальные общины, где пока невозможно восстановить свет из-за боевых действий. Также мы предоставили оборудование для восстановления магистральных сетей и электрических подстанций энергоснабжения по всей Украине, поврежденных в результате боевых действий.
В настоящее время Schneider Electric уже передала две партии электрического оборудования рабочим и специалистам ДТЭК, которые занимаются восстановлением электросетей. Первая партия оборудования использовалась в таких городах, как Ирпень, Буча, Бородянка в Киевской области, а также в Павлограде Днепропетровской области.
Вторая партия оборудования уже на востоке и юге Украины. Его уже передали в Николаевскую облгосадминистрацию и распределили по области. Средства освещения также получили территориальные общины населенных пунктов Днепропетровской области, таких как Павлоград, Терновка, Петропавловка и многие другие.
В ближайшее время ожидается третья партия поставки оборудования в наиболее пострадавшие от боевых действий населенные пункты Украины.
Правительство Украины уже неоднократно отмечало то, что нас ждет непростой отопительный сезон. Как к нему подготовиться?
В Украине сейчас отслеживается избыток по электрогенерации. Мы можем переходить на электроэнергию и избежать газового кризиса. Однако это нужно делать разумно, соблюдая принципы энергосбережения.
Пригодятся современные интеллектуальные решения, такие как PowerTag, Wiser — эти устройства устанавливаются в розетку, или в щиток. С их помощью вы сможете самостоятельно следить за потреблением каждого электрического прибора на дому. Все данные автоматически загружаются в «облако» и помогают эффективно отслеживать энергопотери вашего дома.
На что во время работы в кризисных условиях опираетесь лично вы?
В бурном море всем нужно грести в такт. Это основная идея, которая помогла нам выстоять в кризисе в Украине. Именно поэтому самое главное для любого топ-менеджера — создать сплоченную команду. А также качественно решать локальные market needs.
Люди — неоценимая стоимость каждой компании. Под сплоченной командой я подразумеваю как сотрудников компании, так и ее заказчиков, партнеров. Нужно достичь синергии в действиях и мыслях как исполнителей, так и заказчиков. Без этого работать на тяжелых B2B рынках, где инфляция — большая, а риски потери партнеров и заказчиков — высокие, невозможно. Однако мотивированная команда может побороть любой кризис.
Каким опытом вы готовы поделиться с европейскими партнерами, будучи на новой должности?
Наши европейские партнеры нуждаются в кризисном менеджменте — качественном и надежном. Европа входит в рецессию, о чем свидетельствуют оценки экспертов. И осень будет сложной для некоторых европейских стран. К примеру, в Чехии инфляция выросла уже больше чем на 15% — это невиданная ситуация для страны. Европейские специалисты привыкли работать в более стабильных условиях, потому не всегда могут эффективно и быстро реагировать на кризис. Украинские же менеджеры создают свой рынок самостоятельно — и им это удается даже при нестабильной экономике. Мы умеем развивать бизнес, даже если финансовая и инвестиционная ситуация на рынке меняются каждый день.
Какие самые главные профессиональные задачи вы ставите перед собой на ближайшее будущее?
Надеюсь, что благодаря тесному сотрудничеству с европейскими партнерами нам удастся привлечь в Украину еще большую поддержку западного сообщества. И это поможет нам поскорее отстроить родную страну.
Уже сейчас у нас есть все рычаги для строительства светлого будущего Украины. В кризисных условиях можно, и даже нужно развиваться и достигать новых вершин. Ведь каждый кризис — это точка роста. Основная задача — своей работой помочь как можно скорее победить Украине врага и обеспечить полноценное восстановление нашей страны. Построить надежную основу для устойчивого развития нашей страны в ближайшие годы.
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