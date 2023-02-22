БРСМ: персонал — наше главное богатство 22 февраля, 10:00 Позиция Марина Лавринец, Директор департамента по управлению персоналом сети автозаправочных комплексов БРСМ-Нафта

Директор департамента по управлению персоналом сети автозаправочных комплексов БРСМ-Нафта Марина Лавринец рассказывает о корпоративной культуре компании и её ведущих ценностях.

— Сегодня кадровый директор, или, как теперь модно говорить, HR, — это представитель бизнеса, который взаимодействует со всеми его функциями и настраивает их на цельную синергию по достижению результатов. Как вам это удаётся?

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— Это ежедневная работа, которая включает в себя самые разнообразные процессы. Она требует тонкого выдерживания баланса между бизнесом, с его жёсткими требованиями приносить прибыль, и людьми, человеческими отношениями. Поскольку именно персонал — это движущая сила компании и вообще её главное богатство, то высокие результаты в бизнесе могут достигаться только благодаря правильно настроенному, собранному коллективу. Поэтому важная задача для HR — уметь мотивировать персонал, настраивать его на результат.

Фото: Марина Лавринец

Мне помогает мой опыт: я уже более 15 лет на руководящих должностях в сфере HR, и за это время смогла найти ведущие принципы своей деятельности. Это постоянные коммуникации с коллективом, гибкость, индивидуальный подход к каждому сотруднику независимо от его должности. Я знаю, когда можно и нужно посочувствовать, вместе выпить по чашке кофе, а когда следует уверенно сказать: «Собрались — и вперёд, мы всё сможем!»

Главное, чтобы каждый член команды понимал, что его ценят в компании. Моя задача — сделать так, чтобы коллектив был в этом уверен.

— Что изменилось в работе с персоналом с началом войны?

— Сейчас на первый план вышли первостепенные ценности — здоровье и безопасность людей. Причём и то, и другое важно как в физическом, так и в психологическом отношении — это основной залог комфортной, правильной, успешной работы персонала, и именно это приносит эффективный результат компании. А главные принципы моей работы остались неизменными: честность, уважение, открытость.

— Столкнулись ли вы сейчас с дефицитом персонала, и насколько он существенен?

— По статистике, с 24 февраля прошлого года из Украины выехало 11,1 млн людей, и только 4,7 млн из них вернулись — чуть больше трети. Также имеет значение набор в ВСУ — только в нашей компании сегодня 310 мужчин защищают Родину. Поэтому очевидно, что практически каждая компания сейчас ощущает кадровый голод. Но у нас, благодаря созданной нами системы кадрового резерва, такой проблемы нет. Сегодня 98% вакантных мест у нас занимают люди, которые уже работают в компании: мы внимательно наблюдаем за каждым, обучаем, развиваем и помогаем выстраивать карьеру.

Фото: БРСМ

Конечно, приходится искать новых сотрудников и на рынке труда. Сейчас это сложно, но мы справляемся, и кадрового дефицита в нашей компании нет. Более того, отметим, что мы смогли сохранить максимальное количество работающих АЗК: до войны у нас их было 217, сейчас 208. Поэтому работы у нас по-прежнему много, и мы продолжаем развитие компании.

— Как вы подбираете кандидатов, по каким критериям их оцениваете?

— Главное для нас — чтобы ценности человека совпадали с ценностями компании, а именно: отношение к клиенту, работа в команде, стабильное развитие, инновационность. Для того, чтобы наш будущий сотрудник чётко понимал свою роль в компании, моя задача в общении с ним — прозрачно, честно, открыто донести до него все аспекты работы, а также мотивировать заработной платой и социальными гарантиями. В результате у нас, как правило, отлично складывается паззл, и очень редко случается, когда человек не проходит испытательный срок. Конечно, бывает, когда сразу на собеседовании приходится отказывать кандидату — но также с обязательным условием честности и открытости.

Когда я вижу, что кандидат в чём-то не дотягивает по профессиональным качествам, но это энергичный, целеустремлённый человек с искоркой в глазах и открытой душой — мы обязательно даём ему шанс, причём независимо от возраста. Такие люди нам всегда нужны!

— Расскажите о системе обучения и повышения квалификации персонала.

— В БРСМ действует эффективная система обучения персонала всех уровней. У нас есть собственный профессионально-технический центр обучения, внутренние и бизнес-тренеры, самые разнообразные и интересные программы, в том числе система дистанционного обучения, с более чем двумя десятками тренингов. Даже на базовую должность оператора-заправщика мы проводим обучение и по его итогам выдаём свидетельство: это очень важно, поскольку мы сосредоточены на высоком уровне безопасности работы наших АЗК. И в процессе работы все наши сотрудники, вплоть до руководящего персонала, регулярно проходят обучающие тренинги — это позволяет им повышать свою квалификацию и оттачивать свои софт- и хард-скиллы.

Фото: Марина Лавринец и Юлия Турко

— То есть у вас в компании реально построить карьеру буквально от заправщика до руководителя?

— Конечно! И в БРСМ есть множество примеров таких историй успеха. Региональный директор компании и очень много наших территориальных директоров когда-то пришли к нам именно операторами заправочной станции — и за несколько лет прошли путь до своих высоких должностей. Компания всегда рада поддержать стремление своих сотрудников к росту. И я сама часто обращаю внимание на наш персонал, когда заезжаю на заправку как клиент: если я вижу — человек работает искренне, с душой, если меня обслужили на высоком уровне, то я запоминаю эти нюансы и стараюсь открыть этому сотруднику путь к дальнейшему росту в компании.

— Какие трансформации в вашей корпоративной культуре произошли во время войны?

— Как уже сказано, в нашем приоритете — здоровье и безопасность, поэтому мы недавно запустили тренинг по оказанию первой медицинской помощи. Дипломированные инструкторы со всем необходимым оборудованием обучают наших сотрудников непрямому массажу сердца, искусственному дыханию, наложению жгутов и другим основам доврачебной помощи, призванной спасти жизнь в экстренной ситуации.

Юлия Турко, PR-менеджер БРСМ-Нафта



С этого года в нашей компании основана служба психологической поддержки сотрудников. Считаем, что сейчас это очень важно. Иметь в штате корпоративного специалиста такого профиля — развитая международная практика и дополнительный бонус для потенциальных сотрудников. В Украине эта тенденция начал появляться совсем недавно, и мы гордимся, что мы среди флагманов в этом тренде. Украинцы переживают очень сложное время, и очевидно, что психологическое здоровье сотрудников сейчас не менее важно, чем физическое. Для нашего менталитета это пока непривычно: не каждый умеет обнажить свою душу перед незнакомым человеком. Поэтому к нашему психологу или коучу можно обратиться не только напрямую, лично, но также позвонить ему на телефон либо написать на почту или в мессенджер: многим так гораздо проще начать контакт. Мы очень хотим слышать и понимать наших коллег и готовы помочь им в любых сложных ситуациях.

— Как сегодня БРСМ и сотрудники компании помогают Украине в борьбе с агрессором?

— Мы создали благотворительный фонд БРСМ: каждый клиент нашей сети, будучи участником фирменной программы лояльности, может задонатить выбранный им процент своей скидки на топливо. Есть у нас и совместный проект с Монобанком — «банка» по сбору благотворительных взносов. На собранные средства мы заказываем и передаём служащим ВСУ спецформу. Это самая популярная просьба от них, поскольку одежда в зоне боевых действий — просто расходный материал, не подлежащий восстановлению. За эту зиму мы передали бойцам 645 комплектов отличной тёплой формы, поставщиков которой тщательно выбирали по тендеру. В денежном эквиваленте это 3 043 291,49 грн. Теперь ставим целью собрать 5 000 000 грн на военное снаряжение для весны и лета: обувь и одежда, изготовленные с соблюдением всех стандартов и требований.

В период попытки агрессора прорваться к Киеву наша корпоративная столовая снабжала горячим питанием пункты территориальной обороны столицы, а на некоторых АЗК работали хостелы, где люди, выезжавшие со временно оккупированных территорий, могли отдохнуть в пути. С первого же дня войны мы бесплатно заправляем весь транспорт военных и критической инфраструктуры, а также волонтёров. По состоянию на сегодня мы безвозмездно предоставили почти 700 000 л горючего и будем это делать и впредь. Приближаем победу вместе и благодарим всех неравнодушных, кто присоединился к сбору средств — ценим каждый вклад.