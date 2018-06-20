Депутаты пытаются ограничить влияние Нацбанка – интервью замглавы НБУ о новом валютном законе

Олег Чурий опасается, что у НБУ не будет достаточных рычагов в будущем в кризисных ситуациях

21 июня Верховная Рада Украины должна рассмотреть один из важнейший и долгожданных для бизнеса документов – проект закона О валюте. Олег Чурий – замглавы НБУ – рассказал об основных изменениях.

Существующее законодательство не позволяет свободно двигаться капиталу, ставит бизнес в жесткие рамки и жестоко наказывает за нарушение иногда невыполнимых задач.

Новый закон должен полностью заменить устаревшую репрессивную систему валютного контроля в стране, по которой предприниматели живут уже более 25 лет, либеральной, легкой и понятной.

Впрочем, это удовлетворяет не всех. Народные депутаты пытаются всеми силами ограничить полномочия Нацбанка или оставить себе обходные пути для вывода средств за рубеж. Несмотря на то, что парламент должен рассматривать законопроект уже завтра, финальный текст документа до сих пор неясен. К тому же, нет никакой уверенности, что народные избранники не внесут дополнительные правки в закон при голосовании.

О том, каким должно быть новое законодательство о валюте, как оно повлияет на бизнес и о чем регулятор спорит с депутатами рассказал НВ Бизнес заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

– На этой неделе парламент может принять новый закон О валюте. Почему его нужно менять? Что даст этот закон?

– Почти 27 лет украинский валютный рынок жил под очень репрессивным регулированием. Цель была одна - не допустить утечки валюты из страны.

Но на самом деле это регулирование не было успешным, поскольку мы имели утечку валюты и ее дефицит в Украине.

В новом законе мы полностью убираем валютный контроль по операциям ниже 150 тыс. гривен. То есть по небольшим транзакциям у нас вообще не будет никакого валютного контроля. Можно будет свободно экспортировать, импортировать товары и услуги без всякого контроля. Больше не будет индивидуального лицензирования. Если мы будем вводить какие-то ограничения, то эти ограничения будут в виде лимитов для всего рынка.

Мы отменяем регистрацию, например, кредитов от нерезидентов. Также вы не увидите в законе так называемой "37-й статьи", которая сейчас позволяет приостанавливать внешнеэкономическую деятельность за нарушение сроков расчетов. Отмену этой статьи очень сильно лоббирует весь бизнес, все ассоциации.

– Какую ответственность предусматривает существующий закон?

– Сейчас за нарушение норм валютного законодательства максимальный штраф составляет 100% от суммы транзакции. В новом законе ответственность будет изменена. По банковским учреждениям это максимум 1% от уставного капитала. По компаниям также будет ответственность согласно степени нарушения. Но это уже не будет 100% от суммы сделки. То же самое будет касаться и физических лиц.

– Вокруг чего идут сейчас дискуссии по этому закону в праламенте?

– Главное о чем сейчас спорят – это полномочия Национального банка. Для нас важно сохранить полномочия. Сейчас мы либерализуем рынок, но нам нужны возможности для того, чтобы правильно и своевременно отреагировать в случае кризиса. Нам не нужно каких-то дополнительных полномочий, достаточно и того, что есть сейчас. Иначе появятся возможности для того, чтобы во время кризиса создать лазейки для вывода валюты и наши меры будут неэффективны.

– А что предлагают депутаты?

– Например, запретить НБУ вводить ограничения на репатриацию дивидендов. Но если говорить о репатриации дивидендов иностранного инвестора, то сейчас на 90% эта репатриация осуществляется украинскими резидентами, просто имеющими счета за рубежом. На сегодня это способ выводить капитал из Украины. И во время кризиса это может быть крайне опасно.

– Но это же достаточно нелиберально?

– Это нелиберально, и иначе мы не сможем гарантировать того, что во время кризиса в стране будет достаточно валюты для неотложных нужд. Предположим, что случился кризис и нам не хватает валюты для покупки даже товаров критического импорта, например, топлива, бензина, ядерного топлива, и их необходимо купить. Но в то же время, например, некая условная сеть супермаркетов, которая работает в Украине и имеет украинских владельцев, но ее собственность расположена за границей, будет выводить дивиденды. В результате мы получаем недостаток валюты, а это может привести к серьезной девальвации, к дестабилизации финансового рынка, и тому подобное.

– То есть главная дискуссия ведется вокруг этого?

– Сегодня решение о введении ограничений на валютном рынке или их отмене принимает правление НБУ. Но сейчас есть предложения, чтобы еще решение правления НБУ утверждалось другими органами власти. Например, Советом финансовой стабильности или Национального банка или СНБО. Даже предлагается подкреплять это решение согласием парламента. Мы считаем, что в случае предварительного согласования с другими органами власти наши действия могут быть неэффективны или несвоевременны, и это может привести к развертыванию кризисных явлений, если они наступят.

– Что осталось перед тем главным голосованием, которое будет в Раде?

– На самом деле есть несколько спорных моментов. Во вторник [19 июня – НВ] мы на совместном заседании комитета по банковской и финансовой деятельности должны уже проголосовать за финальный текст законопроекта, который будет представлен в парламенте. В то же время можно ожидать, что уже в парламенте будут проголосованы какие-то дополнительные правки в закон. Поэтому все еще до конца не решено.

– Каково ваше наибольшее опасение относительно окончательного документа?

– Наше наибольшее опасение – это то, что у НБУ не будет достаточных рычагов в будущем в условиях кризисных явлений. В таком случае мы будем апеллировать к президенту ветировать этот закон.

– Сейчас все говорят, что произошла либерализация на валютном рынке, сейчас не будут требовать справки, документы. Значит ли это, что я теперь могу со своей одной карты купить валюту онлайн?

– Сегодня еще очень много ограничительных мер. И для нас приоритет, прежде всего, это те меры, которые влияют на экономическую деятельность. Это экспортно-импортные операции украинских контрагентов, это прямые инвестиции. Мы в первую очередь будем снимать ограничения, которые влияют на экономическую деятельность. В дальнейшем мы, безусловно, будем снимать все другие ограничения, в частности те ограничения, которые существуют для физических лиц.

– А для физических лиц сейчас что-то меняется?

– Для физических лиц – предпринимателей, например, меняется то, что при небольших объемах экспорта-импорта им не нужно будет проходить валютный контроль. В случае инвестиций за границу не нужно будет получать лицензию. То есть можно будет прийти просто с документами в банк и банк уже не будет обращаться к НБУ с вопросом получения лицензии.