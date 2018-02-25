ДелимсясНВ. Успешные украинские предприниматели рассказали о любимых книгах

Спецпроект #ДелимсясНВ, который мы запустили в ноябре 2017 года, празднует свой юбилей, — на наши вопросы ответили 50 успешных украинских бизнесменов, которые рассказали о том, что посоветовали бы себе 10 лет назад, как быть эффективным на работе и дома и о том, что их вдохновляет.

К юбилею нашего спецпроекта мы подготовили список последних впечатливших успешных бизнесменов книг:

Роман Гавриш, управляющий партнер агентства цифрового маркетинга Aimbulance

Фото: knigipo10 via Instagram

Книги, которые существенно изменили то, что я делаю, и как я делаю в последнее время – это:

Байрон Шарп Как растут бренды, 1 и 2 книги. Эта книга по сути изменила мое представление о маркетинге и очень четко расставила ориентиры, что и как делать в моей профессиональной деятельности.

Виктор Франкл Человек в поисках смысла (в украинском переводе – Людина в пошуках справжнього сенсу – ред.). Эта книга психолога и одновременно бывшего узника концлагеря очень помогла в установлении личностных ориентиров в жизни.

Нассим Талеб Антихрупкость. Книга, которая говорит о важности принятия хаоса, об изменчивости мира и важности быть готовым ко всему – хорошему и плохому.

Наталья Кадя, партнер и СЕО юридической фирмы Марченко Даневич

Фото: Наш Формат via Facebook

Мои топ-книги 2017 года:

The Inevitable (в рус. переводе – Неизбежно – ред.) Кевина Келли – о современных трендах, которые формируют завтрашний мир. Автор Кевин Келли проводит уникальную работу, рассказывая в деталях о мире будущего, а также демонстрируя, почему тренды, о которых он пишет, будут иметь влияние в будущем.

Креативная уверенность. Как высвободить и реализовать свои творческие силы (в укр. переводе – Творча впевненість. Як розкрити свій потенціал – ред.) Дэвида Келли и Тома Келли. Это перевод книги Creative Confidence, посвященной дизайн-мышлению – методу, который передовые компании со всего мира – Apple, Google, Microsoft, Netflix, Airbnb, Uber и другие – используют для внедрения инноваций.

Гибкое сознание Кэрол Дуэк. Это перевод книги The Mindset профессора психологии в Стэнфордском университете о том, что ни интеллект, ни талант, ни накопленный опыт не определяют, чего мы можем достичь. Это под силу только нашим внутренним убеждениям и отношению к жизни. Кэрол Дуэк с подробными примерами показывает два типа установок нашего мышления и рассказывает, как можно перейти из одной в другую.

Павел Вржещ, креативный директор Banda Agency

Фото: terapi_ya via Instagram



Мощные вопросы (Мощные вопросы. Секретное оружие общения, Эндрю Собель, Джерольд Панас – ред) – одна из самых важных для меня книг, очень хорошо рассказывает, почему задавать правильные вопросы важнее, чем давать красивые ответы. И учит это делать.

Как научиться оптимизму (Как научиться оптимизму. Измените взгляд на мир и свою жизнь, Мартин Селигман – ред) – автор рассказывает о тех частях оптимизма, про которые я и не знал. Я считал себя довольно оптимистичным и рискованным человек. Оказалось, что оптимист я только в одних вещах, а вот, например, в удачу не верю, а это значит, не до конца оптимист. Там много чего интересного написано.

Виктор Ишков, CEO креативного агентства BBDO Ukraine

Фото: bookrondy via Instagram

Для понимания себя – читать Шри Рамана Махарши и Лиз Бурбо, социального взаимодействия – Эрика Берна, бренд-стратегии – Байрона Шарпа Как растут бренды.

Также, для того, чтобы понять, что творчество имеет очень мало общего с вдохновением – почитайте Джона Сибрука Машина песен. Внутри фабрики хитов. Система, дисциплина и лишь в третью очередь талант – в сухом остатке именно таков рецепт покорения современных креативных вершин, от театральных перфомансов до рекламы. Также книга серьезно углубит ваши познания в современной музыкальной культуре и шоу-бизнесе. Вы узнаете очень много о создании треков, которые стали мировыми бестселлерами и так хорошо вам известны. Читается на одном дыхании.

Вардкес Арзуманян, владелец компании Рестарон

Фото: nashformat.ua via Facebook

Из книг, прочтенных за последнее время, хочу отметить Капитал в ХХІ веке Томаса Пикетти – люблю аналитические книги о проблемах экономики. Эта книга раскрывает интересные факты и особенности развития экономики от 18 века и до нынешних дней, дает ответы на актуальные вопросы и почву для размышлений о будущем.

Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели Джо Диспензы. Нравится исследовать возможности мозга – они безграничны и всегда удивляют.

Юрий Гладкий, сооснователь и CEO диджитал-агентства Grape

Фото: Natalia Tykhovod via Facebook

Главное впечатление 2017 года в литературе – история основателя Nike Продавец обуви (в украинском переводе – Взуття-буття – ред.), Седьмое чувство об изменениях в жизни людей цифрового мира, Наука удовольствия: почему мы любим то, что любим о психологии выбора. Удобно, что в этом году я стал активнее пользоваться приложением Goodreads, куда собираю все, что читаю или хочу прочитать в ближайшее время.

Антон Мартынов, CЕО и совладелец издательства Наш формат

Фото: zig.book via Instagram



Думай медленно… решай быстро (в украинском переводе – Мислення швидке і повільне – ред) Даниэль Канеман – это для пополнения багажа новых знаний о том, как работает наш мозг, почему мы принимаем или не приемлем различные решения и почему ошибаемся. Книга Нобелевского лауреата в первоклассном украинском переводе позволяет нам посмотреть на себя со стороны и проанализировать нашу жизнь. Стоит читать по 10 страниц в день, не быстрее.

Давно хотел почитать что-то для души, и вот сейчас заканчиваю автобиографические приключения Нобелевского лауреата по физике Ричарда Феймана, который был одним из тех, кто конструировал атомную бомбу. Книга так и называется Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман! Р-р-р-рекомендую всем, как лучший мотиватор!

Дмитрий Сероухов, исполнительный директор туроператора Join UP!

Фото: laniakea_____ via Instagram

Некоторые книги особенно могу рекомендовать. Это Доставляя счастье. От нуля до миллиарда. Тони Шея. У нас внутри компании просто очень похожие отношения между сотрудниками. Поэтому я смог почерпнуть много интересной информации и вдохновляющих идей, которые вполне можно применить в наших реалиях.

Также считаю, что каждому руководителю, да и подчиненному тоже, нужно прочитать книгу Роберта Грина 48 законов власти. Она очень четко и без лишней мишуры показывает, как можно достичь своих целей и добиваться успехов, даже если изначально вы были в проигрышной ситуации.

Татьяна Лукинюк, генеральный менеджер Red Bull в Украине

Фото: edelveysik via Instagram

Я предпочитаю книги фильмам, а художественные книги – бизнес-книгам. Я люблю книги, которые заставляют переживать и оставляют вопросы. Из "переживательного" отмечу Зулейка открывает глаза Гузель Яхиной, которая рассказывает о человечности в жестоком кипящем котле сталинских репрессий 30-х годов. Из "вопросительного" – Обещание на рассвете Ромена Гари, где автор оставляет витать в воздухе вопросы о цене успеха, поиске собственных желаний и пустоте жизни без них.

Лилия Загребельная, PR-директор компании Новая Почта

Фото: viktoriabebkovych via Instagram



Источник Айн Рэнд. Это суперкнига, в которой каждый найдет для себя особый смысл. Кроме идеи здорового предпринимательского эгоизма, в книге говорится о биче нашего общества – информационном шуме, хаотическом потреблении контента и раболепии перед псевдоэкспертом. Нам всем это знакомо по соцсетям. И каждый сам выбирает – стать Питером Китингом и идти на поводу у "эксперта", превратиться в Элсворта Тухи и паразитировать на по-настоящему великих творениях или быть Говардом Рорком и оставаться верным себе и своим принципам.

Поразила также Харизма лидера Радислава Гандапаса. Он пишет не только о том, как харизматики влияют на судьбы людей, компаний и стран, но и о харизматических брендах.

Юлия Орлова, генеральный директор издательства Vivat

Фото: nakagawa_best via Instagram

Учитывая, что я работаю в издательском бизнесе, о литературе могу говорить долго. Но хочу отметить две бизнес-книги, которые порекомендовала бы всем прочитать. Первая книга – Идеальный питч Орена Клаффа. Ее основной посыл: "продающая презентация" – залог успешно заключенной сделки. Книга будет полезна и интересна не только тем, кто занимается продажами, но и всем, кто постоянно задействован в переговорном процессе.

Вторая книга, которую советую прочитать – произведение Говори та показуй. Мистецтво створювати надзвичайні презентації одного из лучших консультантов в области визуальной коммуникации Дена Роэма. Ден помогает решать руководству таких гигантов как Microsoft, eBay, Google, IBM, Kraft, Stanford University сложные бизнес-задачи с помощью картинок и графических элементов. Книга вышла в нашем издательстве в прошлом году. Мне кажется, что подобного рода литература обязательно должна быть в корпоративных библиотеках и списках литературы украинских компаний.

Руслан Нынык , сооснователь школ Green Forest, Yappi, Green Country, Yappi Corporate и P12

Фото: rosynka_reads via Instagram

Книги. Я просматриваю много чего. Современную прозу и деловую литературу. Честно говоря, я давно не находил чего-то, что легко ворует сон, как это было когда-то с Ремарком, Хемингуэем или Довлатовым. Но раз уж я должен что-то ответить, пускай это будет Соки земли (или Плоды земли – ред.) Кнута Гамсуна. О чем книга? О простоте и сложности. О человеке и его трудах. Может быть, о смысле.

Дмитрий Стрижов, генеральный директор и основатель холдинга охранных предприятий Шериф

Фото: readwithalice via Instagram

Ли Куан Ю Сингапурская история – считаю, что мемуары должны прочесть все, кто идет в депутаты или на государственную службу и сдать экзамен на уровень знаний. Отличный учебник: как работать во благо страны и, соответственно, во благо своей семьи, как жителей этой страны. А не наоборот – работать на госслужбе во благо семьи, а семья давно живет в другой стране.

Ицхак Адизес – все его книги заслуживают, чтобы их прочли. Меня наиболее впечатлила Управление жизненным циклом корпораций.

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Приглашаем принять участие в спецпроекте #ДелимсясНВ топ-менеджеров украинских компаний и владельцев среднего/крупного бизнеса. Если вы готовы ответить на наши вопросы – пишите нам на bewithnv@nv.ua