REITER HALL: бизнес с уважением к истории. Интервью с Эмилем Соловьевым 13 июня, 08:30 Позиция Эмиль Соловьев, СЕО девелоперской компании «НЕСТ»

Это интервью проходит во время войны, когда на Киев практически каждую ночь идут ракетные атаки. Что вы чувствуете, продолжая проекты по строительству недвижимости в таких обстоятельствах?

Вы знаете, я очень люблю жизнь. А идея «НЕСТ» — это создание недвижимости вне времени. Ужас ракетного обстрела и самой войны так или иначе закончится. Я верю, что это произойдет в ближайшее время. Я хочу, чтобы наша столица, мой любимый город Киев, к тому времени стала еще красивее, чем была раньше. Это мой личный способ утвердить жизнь, если хотите. Поэтому война для меня не является причиной того, чтобы останавливать нашу работу.

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То есть проект по восстановлению здания на Рейтарской, 37, и превращение его в бизнес-центр REITER HALL — это тоже элемент видения, которое вы только что озвучили?

Да. Я скажу больше. Этот проект призван показать взаимодействие и синергию прошлого и будущего. Мы вдыхаем новую жизнь в историческое здание, одновременно возвращаем ему первозданный вид и укрепляем его современными конструктивными решениями.

Я хорошо понимаю, что REITER HALL — это ответственный и деликатный проект. Ведь мы касаемся дома, который имеет статус памятника истории и архитектуры. Мне очень нравится фрагмент его истории, когда в нем были научные учреждения. Само здание построили в 1914 году для нужд Киевской земской управы. Но уже в 1925 году его приспособили под Киевский инженерно-мелиоративный институт. С тех пор здесь располагались учебные и научно-проектные институты, вплоть до постсоветских времен.

Фото: REITER HALL – материалы девелоперской компании «НЕСТ»

То есть в этом здании разрабатывались прогрессивные и полезные для города решения. Мы хотим продолжить эту традицию — в нашей концепции мы сохраняем тот исторический дух и вливаем в него энергию современного мира.

Вдохновляющая концепция. Но «НЕСТ» — это коммерческая организация, и REITER HALL — это будущий бизнес-центр. Как совместить историческое наследие и бизнес-интересы крупного холдинга без ущерба для первого?

Я понимаю, что такие проекты вызывают скепсис. Наверное поэтому никто из киевских девелоперов не имеет похожих идей по восстановлению исторических зданий. Всем понятно, что это связано с большими трудностями. Здесь пропорция головной боли и позитивной математики гораздо меньше, чем в квартальной застройке. Там цифры интереснее.

Но я видел много удачных примеров, в том числе с коммерческой точки зрения. К сожалению, все они не в Украине. Например, Port House — главный офис порта Антверпена в Бельгии. Его основой стала реконструкция здания старой пожарной части, а дополнением — футуристическая стеклянная тура. Или отель Holiday Inn в самом центре Кракова. Там историческое здание усадьбы 19 века обрамлено современными полотнами из стекла и бетона. В мире есть много достойных архитектурных решений, созданных в гармонии веков и стилей.

Мы хотим представить киевской общине сегмент недвижимости, который на сегодняшний день отсутствует — бутиковый бизнес-центр с высоким уровнем культуры и уважением к истории.

Фото: 17 Дом по ул. Рейтарская, 37. Фасад. Фото 1930-х гг. – Материалы музея НУВХП.

Для реализации такого концепта нужен исключительный профессиональный опыт. Кто является автором архитектурного проекта REITER HALL?

Да, проект непростой. Мы прошли долгий путь по изучению практики европейских архитектурных бюро. Консультировались с компаниями, которые неоднократно занимались восстановлением исторических зданий с учетом ограниченной территории. Каждое из таких зданий имеет свою специфику из-за особенностей архитектуры и организации окружающего пространства разных стран. В данном случае близким к нашему видению было одно из ведущих шведских архитектурных бюро. Когда они представили свою идею, мы поняли: это то, что нам надо.

В то же время мы предложили принять участие в создании проекта известному украинскому архитектору Андрею Пашенько. Прежний положительный опыт сотрудничества с ним уже показал его внимательный подход к культурному и историческому контексту города. Таким образом, у нас получился проект, в котором сочетаются лучшие архитектурные идеи, рожденные в Украине и Швеции. Мы считаем, что будущее именно за таким международным форматом сотрудничества.

Уже неоднократно упоминался важный вопрос: здание, в котором будет располагаться REITER HALL, имеет историческую ценность. Как оно защищено с правовой точки зрения?

Проект REITER HALL полностью прошел все необходимые инстанции, связанные с охраной культурного наследия. Причем как внутри страны, так и на международном уровне. В Украине для такого рода реконструкции, кроме разрешения на строительные работы, необходимы еще и разрешение от Министерства культуры и информационной политики, договор с Институтом археологии НАН Украины и разрешение от Департамента охраны культурного наследия КГГА. Все эти документы у нас есть в полном объеме.

К тому же, мы прошли международную независимую экспертизу и получаем сертификат LEED, который будет предоставлен бизнес-центру по окончании строительства. Это знак соответствия американскому стандарту экологичности строительства, такой сертификат имеет один из самых высоких и самых зеленых небоскребов в мире — тайваньский «Тайбэй 101».

Мы получили высокий балл за то, что не только сохраняем историческое здание, но и повышаем его эксплуатационные характеристики. Например, цикл жизни кирпича, который уже простоял более ста лет, мы продлеваем еще на сто лет, что очень ценится в мире. Также мы восстанавливаем и укрепляем фасад здания, крышу, а также парадную лестницу.

Я убежден, что с историческим зданием могут гармонировать только здания, изготовленные из полностью натуральных материалов. Все они были изучены и проанализированы в рамках сертификации LEED. То есть новые, современные здания, которые составят гармоничный ансамбль с историческим, будут близкими к основному даже по молекулярному составу. При этом мы сохраним «генетику» Киевской земской управы. Никаких высоких надстроек там не появится. Сто лет назад здание было четырехэтажным, таким оно и останется на следующем витке своей жизни.

Мировая практика показывает, что бизнес часто участвует в развитии городской инфраструктуры. Чем может похвастаться «НЕСТ» , какими проектами из сферы корпоративно-социальной ответственности?

Как девелопер проекта REITER HALL, «НЕСТ» будет заниматься обустройством прилегающей территории. Последние пятьдесят лет эта малолюдная зона была тупиком, а мы хотим сделать здесь центр притяжения. Рядом с бизнес-центром будет разбит сквер с ландшафтным дизайном и установлена современная детская площадка. Сейчас мы консультируемся со знающими рестораторами, как сделать место максимально привлекательным. Слава Богу, у нас не запрещено украшать общественную территорию, особенно если это делается не за бюджетные средства, а за счет бизнеса.

Фото: Эмиль Соловьев, СЕО девелоперской компании «НЕСТ»

Тогда последний вопрос будет о притяжении. По вашему мнению, есть ли у REITER HALL шанс стать еще одним «магнитом» города? И когда мы это сможем проверить?

Мне очень хотелось бы, чтобы о нашем проекте киевляне и гости нашего города думали именно так, как вы сказали. Спасибо за формулировку. Теперь мы просто обязаны сделать все возможное и невозможное, чтобы это было именно так.

Мы планируем закончить реконструкцию во второй половине 2025 года. Я очень надеюсь, что обновленный исторический бизнес-центр станет одновременно гордостью жителей Киева и комфортным местом для представительств международных организаций.

Сейчас, в самое трудное время, мы, как никогда, чувствуем поддержку мирового сообщества, и она абсолютно бесценна. Нам помогают не только победить соседей, но и укрепиться в своем выборе европейского будущего.

Сегодня наше взаимодействие с миром выходит на новый уровень — это невозможно не заметить. И это означает, что Киеву нужно быть готовым предоставить партнерам надлежащие условия. Мы видим REITER HALL как одно из стремлений столицы принять международные организации на высоком уровне. Это будет клубный офис, интересный как для бизнеса, так и для политикума. Например, посольствам или, как я уже сказал, представительствам международных организаций. Они любят атмосферные пространства, сочетающие в себе дух истории и комфорт современности. Надеюсь, в будущем, которое обязательно станет мирным, они смогут по достоинству оценить условия, предоставленные им Киевом.