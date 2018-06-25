Большой взрыв. К чему приведет скандал с ZTE

На прошлой неделе американские власти возобновили санкции против китайской телекоммуникационной компании ZTE.

История началась с того, что власти США обвинили компанию в поставках оборудования, содержащего американские компоненты, в санкционые Иран и Северную Корею. Наказанием должен был послужить запрет на поставки в эти страны и увольнение участников сделки. Однако в ZTE эти требования проигнорировали.

В апреле текущего года Сенат США ввел семилетние санкции, которые запрещают американским компаниям сотрудничать с ZTE. В результате возможности экспортировать комплектующие лишились такие компании, как Dolby и Qualcomm. Из-за скандала с ZTE может лишиться своих поставок и компания Android.

Позже президент США Дональд Трамп выступал за возвращение ZTE в бизнес, однако Конгресс США оказал довольно сильное сопротивление инициативам президента и восстановил санкции против компании.

От поставок оборудования ZTE зависят не только американские компании, но и украинские. Так, по данным Украинского государственного центра радиочастот, сейчас мобильный оператор Киевстар использует в своих GSM-сетях более трети оборудования оператора. Доля ZTE в технике Vodafone достигает 20%.

НВ Бизнес узнал у советника первого вице-премьер-министра по вопросам цифровой экономики Елены Минич, чем торговая война между Китаем и США обернется мировому телеком-рынку и какие потрясения ждут украинские компании.

– Несколько дней назад Сенат США снова восстановил санкций против китайской компании ZTE, которая имеет бизнес в более чем 160 странах, в том числе и в Украине. Как запрет повлияет на Украину?

– Закрытие ZTE повлияет на рынок телекомпании с разных сторон. Первыми понесут потери сами поставщики компонентной базы, те же американские компании, которые поставляли китайской компании компоненты на сумму $2,3 млрд ежегодно.

Операторы будут вынуждены заменить сетевое оборудование, ведь при таких форс-мажорных обстоятельствах никто не сможет осуществлять техподдержку оборудования ZTE. Это касается всех операторов, и украинских тоже.

Следует ожидать, что, если президенту США Дональду Трампу не удастся договориться с Сенатом, и санкции останутся, это практически уничтожит китайского гиганта, для которого уже санкции обернулись падением акций на Гонконгской бирже на 27%.

– Первые санкции против компании были введены в мае этого года. Тогда еще сообщалось, что ZTE прекращает продажи смартфонов…

– Операторы, имеющие оборудование этой компании, уже при введении первых санкций начали планировать его замену. Что касается потребительского рынка смартфонов, то уход компании не принесет потерь. Ведь он более гибкий и недостаток поставок одного из вендоров с радостью заполняется поставками другого вендора, тем более что доля ZTE в рынке смартфонов не дотягивала и до 1%.

– Если Китай введет ответные санкции против американских компаниям, запрещая или ограничивая производство для них, рынок может остаться без Apple, возможно и без Android. Это может привести к росту цен на смартфоны и сокращениею выбора?

– Такой сценарий маловероятен, ведь Китай последние 20 лет отстраивал «Made in China» бренд и такими действиями правительство Китая только убьет свою же экономику. Более вероятна экспортная тарифная война с США.

– Два из трех украинских операторов используют оборудование ZTE в своей сети. Какие потери могут понести компании из-за замены оборудования?

– Если китайская компания прекратит свое существование, то заменять оборудования жизненно необходимо. Дело в том, что операторы рано или поздно не смогут предоставлять услуги абонентам, так как технической поддержки такому оборудованию никто не сможет обеспечить. Соответственно, потери операторов будут равны затратам на свое оборудование у другого поставщика. Но самое плохое, что затраты отразятся на себестоимости услуг мобильных операторов, а значит и на тарифах для потребителей.

– Среди ключевых поставщиков для украинских операторов также Huawei. В адрес этой компании санкций пока нет, но США начали расследование. Какова вероятность введения запретов против нее?

– Если Департамент Юстиции США доведет, что компания нарушила экспортный режим, а также продавала оборудование Ирану, а принятый недавно Национальный Акт Безопасности не будет видоизменен, то Huawei ожидают такие же санкции, как и ZTE, и с теми же последствиями.

Если это произойдет – это будет серьезное потрясение для рынка телекома во всех странах и в Украине в том числе. Если отсутствие ZTE на рынке еще можно компенсировать другими вендорами, то выведение из игры Huawei, поставщика оборудования с мировой с долей рынка 28%, в короткие сроки компенсировать не удастся.

Для обоих компаний перспективы роста, даже при отмене санкций, становятся очень «туманными» в свете усиления повестки национальной безопасности крупных мировых игроков.

Кроме того, правительства Австралии, Англии и США дебатируют допускать или не допускать компании Huawei и ZTE к строительству сетей 5G из-за опасений связаны с национальной безопасностью. Спецслужбы этих стран сообщают о рисках, связанных с кибершпионажем критической инфраструктуры, и связи этих компаний с правящей партией Китая.