«Криптовалютная индустрия является полностью открытой», — руководитель глобальной команды по санкциям Binance 2 февраля, 15:39 Партнерский проект Чагри Пойраз, руководитель глобальной команды по санкциям криптобиржи Binance

Криптовалютная индустрия набирает обороты и использование цифровых активов в качестве платежного средства становится доступным в разных уголках мира. Вместе с этими преимуществами новых финансовых технологий пытаются воспользоваться и международные преступники. Как это предотвратить, рассказывает руководитель глобальной команды по санкциям крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чагри Пойраз.

В конце 2022 года Министерство финансов США сообщило о том, что ряд российских организаций пытаются обойти санкции с помощью криптовалют.

Аналогичным образом с началом полномасштабного вторжения многие подсанкционные россияне пытались вывести свои деньги в другие страны с помощью цифровых активов.

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«Мы знаем, что такие страны, как Северная Корея, использовали криптовалюту, чтобы обойти санкции и отмыть сотни миллионов долларов. Россия также легко может быть причастна к этому», — говорили недавно представители американского Конгресса.

За соблюдение санкций отвечают не только правоохранительные органы, но и крупнейшие финансовые учреждения, включая легальные криптовалютные платформы. Одной из таких является крупнейшая в мире криптобиржа Binance.

В начале 2022-го должность главы отдела санкций Binance занял эксперт по противодействию отмыванию средств и финансовой безопасности Чагри Пойраз. До этого Пойраз строил программу борьбы с финансовыми преступлениями для самой популярной платформы электронной коммерции в Южной Корее Coupang. Ранее он также разрабатывал системы контроля и безопасности на Нью-Йоркской фондовой бирже и был постоянным представителем Экономического и социального совета ООН в Женеве.

Что нужно знать о санкционной политике Binance и чем отличаются криптовалютные платформы от банков — рассказывает Чагри Пойраз.

Как изменилась политика компании после полномасштабного вторжения России в Украину?

Binance является одной из первых криптовалютных бирж такого масштаба в мире. Аналогично, в марте 2022-го мы стали одними из первых, кто обновил свою санкционную политику, сделав ее более четкой по отношению к России.

До этого основным регионом соблюдения санкций для нас был Крым, но после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года мы также официально включили в нашу политику все временно оккупированные территории Украины.

Мы работаем, соблюдая все нормы международного права, поэтому для нас Крым — это территория Украины, как и любые другие временно оккупированные регионы.

Таким образом, уже в начале марта 2022-го мы четко высказали свою позицию относительно вторжения.

Многие россияне пытались вывести свои активы из РФ в другие страны именно через криптовалюты. Как на это отреагировали в Binance?

Я не могу публично говорить о подобных конкретных случаях с участием россиян, которые пытались вывести свои средства в криптовалюте, поскольку до сих пор продолжаются расследования таких дел. Но могу сказать, что по этим делам фигурируют достаточно известные и влиятельные граждане РФ.

Сейчас мы активно этим занимаемся. И, самое главное, — мы не просто ждем, пока на того или иного человека наложат санкции. В таком случае Binance были бы не нужны такие люди, как я и многие специалисты из нашей команды.

Наша работа состоит в том, чтобы найти следы любой нелегальной активности всех клиентов на нашей платформе. Мы стараемся выяснить это и принять соответствующие меры еще до того, как обновятся санкционные списки.

Таким образом, мы можем заблокировать аккаунты людей, на которых только планируют наложить санкции разные государства. И это действительно доказывает эффективность нашей работы.

Как криптовалютные биржи соблюдают санкции и чем это отличается от работы банков?

Я работал над соблюдением санкций банками до этого, поэтому могу подтвердить, что существует большая разница в подобной работе.

Прежде всего, криптовалютная индустрия полностью публична. Вся активность осуществляется благодаря публичным блокчейн-реестрам, поэтому вы можете легко отслеживать необходимые транзакции. В банковском мире вы не можете этого сделать, поскольку традиционные финансовые институты, как правило, не распространяют какую-либо информацию о своих клиентах, если этого не требуют правоохранители или контролирующие органы.

Во-вторых, входящую криптовалютную транзакцию невозможно заблокировать просто так. Вы должны убедиться, что ваш клиент прав, что он действует в соответствии с правилами использования платформы. Банки, в свою очередь, даже по ошибке, могут заблокировать любые транзакции.

И, в-третьих, крупные криптокомпании типа Binance всегда будут проактивно сотрудничать с правоохранительными органами разных стран. Мы не будем ждать повесток в суд и формального обращения по какому-либо правовому порядку. Любая подозрительная активность, найденная нами, сразу будет доступна для государственного расследования. Мы не будем ждать, пока, например, украинские правоохранители обратятся к нам.

Как относится криптосообщество к требованиям бирж по верификации и идентификации пользователей? Не противоречит ли это основным принципам обращения криптовалюты?

К сожалению, внутри криптоиндустрии пока нет должного уровня регулирования. Поэтому мы должны продемонстрировать, что мы никак не пытаемся обойти закон или избежать государственного контроля.

Несмотря на распространенное мнение, криптовалютные платформы сегодня намного сложнее, чем банки, и открыть аккаунт в банке может быть гораздо проще.

Мы делаем многое для регулирования обращения криптовалют, но у этого есть очевидная причина — нехватка четких инструментов регулирования на государственном уровне. Лучше перестраховаться и доказать властям разных стран, что это безопасный инструмент, а не платформа для преступников.

Украина регулярно занимает топ-позиции в разных рейтингах использования криптовалют. С чем это связано и как на это может повлиять легализация цифровых активов?

Мы непосредственно сотрудничали с властями Украины и, в частности, Министерством цифровой трансформации в вопросе ее легализации.

Но стоит отметить, что в Украине всегда был высокий уровень принятия криптовалюты и она остается большим и важным рынком для нас, даже несмотря на войну. Мы продолжаем запускать новые продукты здесь, украинцы могут покупать любые вещи, даже хлеб, за криптовалюту.

У Украины всегда были большие диаспоры по всему миру, и после 24 февраля 2022-го количество украинцев за рубежом увеличилось в разы. Однако даже в таких условиях украинцы могут гораздо быстрее и комфортнее отправлять деньги друг другу благодаря криптовалюте.

Это важно, поскольку многие банки сократили спектр своих услуг не только в России, но и в Украине. Это реалии войны, и пользоваться различными финансовыми услугами здесь, учитывая банальную отправку денег за границу, теперь гораздо сложнее.

Потому мы будем работать над повышением доступности нашего сервиса для украинцев. В прошлом году мы запустили криптокарты для вынужденных переселенцев Binance Refugee Card и другие услуги. Я уверен, что с момента легализации криптовалют, наш бизнес здесь будет только расти и формировать конкурентный локальный рынок.

Ожидаете ли вы усиления регулирования криптоиндустрии после банкротства FTX и крушения платформы LUNA в прошлом году?

Доверие и прозрачность — это очень важные вещи для криптоиндустрии. В Binance мы всегда фокусируемся на сотрудничестве с властью и распространении важной информации.

Таким образом, мы стараемся предоставить достаточное количество гарантий того, что мы всегда работаем в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности.

Ужесточение регулирования индустрии после банкротства FTX — это важный вопрос, поскольку эта биржа очень тесно сотрудничала с властями разных стран по разным причинам. И это банкротство осложнило отношения с регуляторами для многих бирж, включая Binance.

Но построение диалога, открытости и прозрачности — это очень длинный путь. Подчеркну: мы будем продолжать сотрудничать с регуляторами даже тогда, когда нас об этом не будут просить. Сейчас мы стараемся привлекать к сотрудничеству власти разных стран с развивающимися рынками. Это не выгодно для нас с точки зрения бизнеса, но это важно для донесения нашей точки зрения.

Как контролирует Binance поток транзакций из временно оккупированных территорий Украины?

Мы используем данные неправительственных организаций и аналитических центров, рекомендованных украинскими властями. Эти данные позволяют нам в режиме реального времени следить за ходом боевых действий и изменением линии фронта.

Очевидно, что любой международный банк не будет работать в Луганске или Донецке.

Мы анализируем информацию, и принимаем меры, в случае, когда наши пользователи на любых территориях изменяют данные украинской регистрации на российскую.

Это можно сделать благодаря многим коммуникационным инструментам, но, к сожалению, мы не можем говорить об этом подробно из соображений безопасности.

Binance — это очень большая биржа, и количество пользователей, которых мы блокируем, измеряется тысячами. Мы соблюдаем все санкции и всегда поощряем наших партнеров и конкурентов к сотрудничеству в этой плоскости.

Какие инструменты использует Binance для соблюдения санкций, и какие новые технологии компания будет внедрять в ближайшем будущем?

Мы гордимся всеми продуктами нашей большой команды. Основными нашими инструментами сегодня являются глобальные наборы данных и аналитические платформы, учитывая Elliptic Ltd., Сhainalysis, TRM Labs и другие.

Поскольку Binance является клиентоориентированной компанией, мы всегда стараемся улучшить опыт использования нашей платформы.

Что касается соблюдения санкций — нам важно не только заблокировать пользователей, имеющихся в санкционных списках. Это очень просто. Нам важно убедиться, что среди наших клиентов нет людей, которые занимаются нелегальной финансовой активностью и скоро окажутся в санкционных списках.

Именно поэтому мы анализируем большие массивы данных и обмениваемся разведывательной информацией с разными компаниями.

Отдельная тема — мониторинг транзакций, поскольку это всегда непростая задача в криптоиндустии. Кластеры транзакций становятся доступны только через определенное время, и вы можете начать исследовать их только постфактум.

То, что мы стараемся сделать со всеми заинтересованными компаниями — создать определенный репозиторий, в котором всегда будет храниться информация о любых подозрительных транзакциях.

Мониторинг транзакций в режиме реального времени, в свою очередь, всегда основан на определенных сценариях, учитывая степень рисков и опасность определенных веб-сайтов и криптовалютных адресов, осуществляющих эти транзакции.