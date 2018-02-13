"10 лет назад в моей жизни были лишь работа и семья": гендиректор Lenovo Ukraine о принципах, которые помогают стать успешным

Генеральный директор Lenovo в Украине Тарас Джамалов делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

10 лет назад – это начало 2008 года. Год больших ожиданий от рынка потребительской электроники. В Украине большинство категорий (ноутбуки, смартфоны и т.д.) растут темпами, впечатляющими и локальные, и международные компании. Десятки, даже сотни процентов в год. Но впереди октябрь 2008 года – месяц, который заставит слово "кризис" с новой силой войти в нашу повседневную речь. Какие советы я хотел бы услышать за 9 месяцев до начала кризиса от себя теперешнего?

Помни и хорошо обдумай мудрость "И это пройдет". Эту фразу можно и надо перенести в бизнес сразу множеством различных призывов к действиям: в период стремительного роста не забывай думать об эффективности; есть "лишняя прибыль" – создавай резервы, которые можно будет использовать в будущем.

Кризис – это одновременно и "опасность", и "возможность". Популярная интерпретация китайского слова "кризис" как составного слова из иероглифов "опасность" и "возможность" (с которым не согласны некоторые лингвисты) – важный и мотивирующий ориентир, позволяющий не зацикливаться только лишь на решении проблем, а и стимулирующий искать возникающие возможности для роста бизнеса. Я осознал это в 2009 году, что позволило в сложных экономических условиях существенно нарастить долю рынка и быстро восстановить прибыльность (речь о росте бизнеса персональных компьютеров дистрибьюторской компании, в которой я тогда работал). Пойми я эту истину шестью месяцами раньше – результаты были бы еще лучше.

Найди для себя больше интересов в жизни, чем только семья и работа. Введи в свою жизнь спорт. Любой и срочно. 10 лет назад в моей жизни были лишь работа и семья: никаких серьезных занятий и увлечений. При возникновении любых проблем на работе или в семье это мгновенно оказывало существенное негативное влияние на мое настроение, т.к. не было чего-то, чем можно было это компенсировать, или на что можно было бы отвлечься. Спорт важен в любом возрасте для сохранения хорошего самочувствия и здоровья. Но он не менее важен и для работы: он позволяет воспитывать или поддерживать самодисциплину и самомотивацию.

2. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?

Книга Рикардо Семлера / © Amazon India

Рикардо Семлер. Бразильский бизнесмен. Можно очень много рассказывать о его бизнес-успехах: о периоде, когда компания под его управлением показывала более чем двукратный рост оборота много лет подряд, о том, что за 20 лет компания выросла более чем в 50 раз не только по объему бизнеса, но и по капитализации и другим параметрам. Но для меня его самый важный успех заключается не в том, чего он добился, а в том, как. Его идеалы и философия ведения бизнеса уникальны, его подходы к HR политике шокируют, но вызывают восхищение. Тот случай, когда с уверенностью можно сказать "мы видели образцовую компанию 21 века, которая ведет свою деятельность в 20 веке".

3. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Чтобы не жалеть о сделанном выборе, сотрудник должен своей работой обеспечивать прогнозируемые результаты. Но это базовый фактор – не тот, который говорит "это хороший сотрудник", а тот, который позволяет не ставить под вопрос сам факт целесообразности его (ее) работы. Чтобы сказать "это был правильный выбор", сотрудник должен показать себя как критически мыслящий человек, полностью и искренне разделяющий идеалы и цели компании. Если вы решили изменить индустрию, то важно, чтобы ваша команда искренне хотела того же.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

В последнее время я смотрю не так много фильмов и многие из них спустя месяцы или годы после проката, поэтому мои "последние" фильмы охватят много лет.

Кадр из фильма Прибытие / © FilmNation Entertainment

Прибытие. В фильме хорошо показаны две интересные мысли. Во-первых, одна из основных человеческих черт – реакция на все новое и неизвестное – агрессия. Это справедливо и к появлению новых, неизвестных нам, живых существ (как показано в фильме) и, например, к новым революционным технологиям и идеям, которые первое время часто принимаются враждебно. Вторая интересная мысль – "язык трансформирует сознание". В фильме это показано как передача способности людям управлять временем посредством изменения своего языка и сознания. В жизни это можно выразить фразой "хочешь изменить себя – измени свое мышление".

Эверест. Хорошая экранизация известных событий. Наглядная иллюстрация того, что может произойти, если не следовать критическим пунктам заранее составленного плана. Находясь в базовом лагере Эвереста в мае 2017, я обсуждал это происшествие с местными шерпами. Мы сошлись на том, что критической ошибкой было отступить от плана и не начать спуск в строго оговоренное время (даже не дойдя до вершины).

Кадр из фильма Невероятная жизнь Уолтера Митти / © Samuel Goldwyn Films

Невероятная жизнь Уолтера Митти. Веселая комедия, показывающая, как может измениться жизнь простого человека, начни он (сам или под давлением обстоятельств) активно действовать.

© sdelay_segodnya via Instagram

Отмечу две книги: Функциональная анатомия нервной системы Дубынин В.А. и Думай медленно... решай быстро (Thinking, Fast and Slow) Даниэль Канеман. Для меня эти книги вместе с лекциями и статьями авторов стали дверью в неизвестный ранее мир работы человеческого мозга, облегчили понимание того, как мы думаем и почему, как и какие решения принимаем, почему математически и логически выверенные стратегии могут не сработать при вовлечении в них людей.

5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Для себя нашел такую формулу work-life баланса: всегда и целиком находиться именно в том месте (и в той ситуации), в котором ты сейчас находишься. Если сейчас рабочий день и я на работе – занимаюсь работой, а не думаю о предстоящем отпуске, домашних делах или выборах в Северной Корее (шутка, конечно). Если я провожу время со своим сыном, то я играю или делаю что-то вместе с ним, а не листаю почту на телефоне, пока он играет рядом. Стараюсь проживать каждый момент своей жизни, получая от него максимум, в зависимости от того где, с кем и с какой целью нахожусь.

Такой подход буквально вынуждает прийти к work-life балансу. Ведь, если вы целиком отдаетесь работе, вы быстро осознаете, что после 4-5 часов сосредоточенной работы, эффективность падает до неприемлемого уровня, и надо переключаться на что-то другое. Если вы играете с ребенком (а не листаете социальные сети, пока ребенок играет в вашем присутствии) – вы быстро поймете, что и вам, и ему хватает часа (например) в день, и можно переключиться на свое хобби и прочее.

Иными словами, эффективность и отсутствие усталости – в концентрации нужных усилий в правильном месте в правильный момент.

Тарас Джамалов в базовом лагере Эвереста

6. Где искать вдохновение?

Для меня ответ на вопрос "где искать вдохновение" очень простой и очевидный. В небе и в горах.

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