Руководителем газотранспортной системы Украины официально стал поляк

Польский специалист Павел Юзеф Станчак официально назначен на должность главы Укртрансгаза - компнии-оператора украинской газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на источник в НАК Нафтогазе Украины.

По данным издания, назначение состоялось в субботу, 23 декабря.

В конце августа польского специалиста Павела Юзефа Станчака избрали на должность президента компании "Укртрансгаз". Сообщалось о том, что контракт с ним будет заключен сроком на один год.

Однако позже стало известно о том, что Служба безопасности Украины задерживает назначение Станчака на должность главы "Укртрансгаза".

По данным издания, СБУ не давала окончательного ответа относительно допуска польского специалиста, не гражданина Украины, к руководству Укртрансгазом – стратегическим предприятием по транспортировке и хранению газа. Его руководители должны получить допуск к материалам, которые касаются безопасности государства.

Следовательно, избранный по итогам конкурса Павел Станчак должен был приступить к работе после урегулирования всех формальностей.

Павел Юзеф Станчак имеет техническое и управленческое образование, более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа.

Станчак в 2003-2004 годах в государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A.

До 2008 года работал в должности технического директора - члена правления Gaz-System, где отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими государственными регуляторами и органами.

До августа 2017 года Станчак работал техническим директором - членом правления PGNiG Technologie S.A. и отвечает за проектирование и строительство новых газопроводов.