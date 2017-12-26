В Morgan Stanley допустили полное обесценивание биткоинов

Стоимость биткоинов может упасть до нуля, в случае если его начнут использовать в качестве платежного средства, считают эксперты Morgan Stanley.

Об этом говорится в специальной аналитической записке компании по результатам исследования рынка криптовалют, пишет Business Insider.

Причиной возможного падения курса биткоинов может стать то, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы. По данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших мировых онлайн-ритейлеров в качестве расчетного средства биткоин принимают только три игрока.

Этот факт свидетельствует о том, что валюта в будущем может обесцениться.

"Если никто не будет принимать данную технологию для осуществления платежей, тогда стоимость (биткоинов, - ред.) Будет равна нулю", - сказал аналитик Джеймс Фосетт.

Снижению курса будет способствовать и низкий объем торгов криптовалюты. Ежедневный объем торгов биткоинов сейчас составляет около $3 млрд, в то время как средний объем ежедневных торгов на глобальном валютном рынке составляет около $5,4 трлн, пишет издание.

Не может похвастаться сеть и большим объемом транзакций: суточный объем транзакций биткоинов составляет $300 млн, в то время как на базе системы Visa ежедневно проходит операций примерно на $17 млрд.

Напомним, что по состоянию на 22 декабря Bitcoin резко обвалился ниже $13 тыс. Меньше чем за неделю цена Bitcoin обвалилась почти на 36%.