Курс валют от НБУ: евро и доллар выросли в цене

Во вторник, 26 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне грн/27,95 $.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 10 копеек.
Курс евро увеличился на 10 копеек и составляет 33,13 грн/€.
Курсы валют на 26.12.2017:
100 долларов США - 2795.0921
100 евро - 3313.0227
100 польских злотых - 789.2847
100 российских рублей - 4.7931
100 швейцарских франков - 2823.1978
100 юаней - 425.0462С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривны к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривны устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
Комментарии
Правила комментирования