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Курс валют от НБУ: евро и доллар выросли в цене

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Евро и доллар подорожали на 10 копеек

Евро и доллар подорожали на 10 копеек

Во вторник, 26 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне грн/27,95 $.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 10 копеек.

Курс евро увеличился на 10 копеек и составляет 33,13 грн/€.

Курсы валют на 26.12.2017:

100 долларов США - 2795.0921

100 евро - 3313.0227

100 польских злотых - 789.2847

100 российских рублей - 4.7931

100 швейцарских франков - 2823.1978

100 юаней - 425.0462

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривны к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривны устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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