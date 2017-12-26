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Плюсы и минусы корпоративных праздников

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С начала декабря в большинстве компаний все сотрудники обсуждают предстоящий корпоративный праздник, тогда как в некоторых других – рассчитывают на новогодние премии.

Что такое корпоративные праздники, зачем они нужны, в чём их плюсы и есть ли минусы.

Офисные праздники могут быть нескольких видов:

  1. корпоративные даты, например, день основания компании;
  2. профессиональные праздники;
  3. торжества по поводу Нового года.

Непосредственно корпоративные праздники – юбилей основания фирмы, день запуска новой производственной линии – можно превратить в деловые, пригласив партнеров и крупных клиентов. Такие торжества в основном принято проводить в ресторанах. Оплачивает банкет компания.

Профессиональные праздники отмечают на усмотрение руководства – в ресторане, кафе, в офисе, даже на природе. В некоторых случаях сотрудников просят "скинуться" посильной суммой.

"Общие" праздники принято отмечать в офисе за счет фирмы, хотя бывают и исключения. На торжества по поводу Нового года уместно пригласить сотрудников с семьями, если так принято в компании. Какие праздники принято отмечать в украинских компаниях?

Плюсы организации и проведения корпоративных праздников:

  • сплочение коллектива и создание благоприятной атмосферы внутри компании;
  • знакомство сотрудников друг с другом и с руководящим составом в неформальной обстановке (особенно актуально для крупных корпораций);
  • возможность поблагодарить сотрудников за совместную работу, отметить успехи фирмы в целом и кого-то из сотрудников персонально;
  • развитие творческих способностей сотрудников и эмоциональная подзарядка.

Минусы "корпоратива":

  • в неформальной обстановке, особенно после употребления спиртного, возможно обострение старых конфликтов;
  • если психологическая обстановка в фирме тяжелая, целесообразней будет раздать сотрудникам премии к празднику, не провоцируя развитие конфликтов, которые, например, могли быть в недавнем прошлом;
  • некоторые сотрудники могут проявить себя негативно;
  • если превратить праздник в продолжение рабочего дня с обязательным посещением – о позитиве можно забыть.

В любом случае, прежде чем организовывать и проводить корпоративное мероприятие, руководителю следует подумать – готовы ли к нему сотрудники? Если ответ позитивный – можно смело назначать ответственных за его организацию. Главное – не забывать о пожеланиях сотрудников, чтобы времяпрепровождение было комфортным для всех. Совместные празднования обычно живо обсуждаются в офисе и запоминаются надолго.

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