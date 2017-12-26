Украина сократила зимние запасы газа в хранилищах

Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 14,9 млрд кубов

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 24 декабря уменьшился до 14,9 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные компании Укртрансгаз, оператора украинской газотранспортной системы.

На сегодняшний день заполненность украинских ПХГ составляет 48%.

Сейчас газ в ПХГ не закачивался.

В течение суток из хранилищ Украины были отобраны 53 млн куб. м газа.

Украина импортирует газ из Словакии (за сутки поступило 21,2 млн куб. м), из Венгрии - 4,8 млн куб. м, из Польши - 5,1 млн куб. м газа.

Как сообщалось, Укртрансгаз (оператор украинской ГТС, в т.ч. ПХГ) готов предоставить в хранилищах свободный объем 14 млрд куб. м (всего в Украине около 30 млрд куб. м) для хранения в режиме "таможенного склада".

Ранее в сентябре стало известно о подписании договоров с 8 компаниями о возможности хранения природного газа в подземных хранилищах в режиме "таможенного склада". Тогда среди прочих, по информации Укртрансгаза, закачку газа в ПХГ в режиме таможенного склада выполнил ближайший конкурент Vitol компания Trafigura.