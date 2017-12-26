Украина готова покупать дешевый российский газ, но сомневается в поставках Газпрома

Газ по обновленной формуле контракта с Газпромом будет дешевле для НАК Нафтогаз Украины, чем тот, который компания закупает сегодня в Европе. Однако есть сомнения, что Газпром возобновит поставки.

Об этом заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина.

"Позитивный момент решения (Стокгольмского арбитража по контракту на поставку – ред) – цена, по которой Газпром будет вынужден нам поставлять газ, будет ниже, чем та, по которой мы сейчас покупаем газ с европейского направления", – сказал Коболев.

Глава Нафтогаза отметил, что согласно решению арбитража на два оставшихся года действия контракта (2018-2019) у НАКа есть требование отбирать не меньше 4 млрд куб. м в год, а у Газпрома есть обязательства поставлять не менее 5 млрд куб. м в год.

"Это будет означать больше дешевого газа для украинских потребителей", – считает глава НАК.

В то же время он выразил сомнения, что Газпром будет готов выполнять эти условия и поставлять газ Нафтогазу, так как трибунал не признал, что за поставки газа на временно оккупированные территории должен платить "Нафтогаз".

"Будет ли Газпром готов отказаться от этого долга и поставлять нам далее газ, узнаем в ближайшее время", – сказал Коболев.

Напомним, что в Стокгольмском суде Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

Так, украинская компания добилась отмены требований Газпрома "бери или плати" на $56 млрд. Кроме того, суд снизил цену газа на $130 за период в 2014 году.

Кроме того, арбитраж отказался обязывать Украину платить за газ, который Газпром самовольно поставлял на неконтролируемые территории Донбасса, но "долг" записывал на Нафтогаз.

Вместе с тем, решением арбитража по контракту по поставкам газа, Нафтогаз должен выплатить Газпрому около $2 млрд задолженности за поставленный газ в предыдущие периоды.